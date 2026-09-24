Phương Mỹ Chi công bố dàn khách mời đình đám cho đêm Nhạc hội 'Dân chơi dân ca'

Trong đêm Nhạc hội, Phương Mỹ Chi sẽ lần lượt chào đón ca sĩ Quang Lê - người đã gắn liền với nữ ca sĩ từ những ngày đầu, Kay Trần, Bảo Định - diễn viên chính góp mặt trong MV “Thiên đường với người thương” và Shiki. Mỗi khách mời hứa hẹn sẽ mang đến một màu sắc riêng, góp phần mở rộng tinh thần mà “Dân chơi dân ca” hướng đến.

Nhạc hội "Dân chơi dân ca" là chương trình đầu tiên Phương Mỹ Chi tổ chức bán vé

Ca sĩ Quang Lê trở lại sân khấu cùng Phương Mỹ Chi sau một thời gian dài

Sự xuất hiện của ca sĩ Quang Lê cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại đêm Nhạc hội “Dân chơi dân ca”. Nam ca sĩ và Phương Mỹ Chi từng có khoảng thời gian đồng hành trong âm nhạc, khi Quang Lê được biết đến là người có nhiều ảnh hưởng đến những bước đi đầu tiên của nữ ca sĩ. Sau một thời gian dài không xuất hiện cùng nhau trên sân khấu, cả hai sẽ có dịp tái ngộ tại Nhạc hội lần này.

Với Phương Mỹ Chi, màn kết hợp lần này cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi cô có dịp đứng chung sân khấu với người nghệ sĩ từng có ảnh hưởng đến hành trình âm nhạc của mình. “Khi Chi ngỏ lời mời ba, ba đồng ý ngay nên khiến Chi rất vui, Chi còn được biết ba phải bay từ nước ngoài về, càng khiến mình biết ơn hơn! Từ những ngày đầu đến nay, ba luôn là người đồng hành và cho Chi nhiều lời khuyên, định hướng rất quý giá trong hành trình làm nghề. Với một dấu mốc đặc biệt như Nhạc hội ‘Dân chơi dân ca’, Chi thật sự mong muốn có ba ở đó”.

Ca sĩ Quang Lê là người đồng hành cùng Phương Mỹ Chi từ những ngày đầu đến với âm nhạc

Tại Nhạc hội “Dân chơi dân ca”, sự trở lại của ca sĩ Quang Lê bên cạnh Phương Mỹ Chi không chỉ là một sự kết hợp đơn thuần, mà hơn hết là tình thân, và còn là một màn kết hợp giữa hai thế hệ nghệ sĩ thuộc hai thế hệ khác nhau, cùng được nuôi dưỡng bởi những làn điệu dân ca của quê hương.

Bên cạnh Quang Lê, Kay Trần, Bảo Định và Shiki cũng là những gương mặt góp phần tạo nên những mảng màu đa dạng cho Nhạc hội “Dân chơi dân ca”. Trong đó, Kay Trần mang đến hình ảnh cá tính và nguồn năng lượng đặc trưng của một nghệ sĩ trẻ với hành trình âm nhạc nhiều màu sắc, nam ca sĩ từng ghi dấu qua những sản phẩm mang màu sắc R&B, Pop và Rap, cùng những màn trình diễn được đánh giá cao về năng lượng. Sự xuất hiện của Kay Trần bên cạnh Phương Mỹ Chi hứa hẹn mở ra một cuộc gặp gỡ thú vị giữa những màu sắc âm nhạc tưởng như khác biệt.

Kay Trần hứa hẹn mở ra một cuộc gặp gỡ thú vị giữa những màu sắc âm nhạc cùng Phương Mỹ Chi

Nếu, diễn viên Bảo Định tiếp tục đồng hành cùng Phương Mỹ Chi sau màn kết hợp trong “Thiên đường với người thương” thì Shiki - nghệ sĩ góp giọng trong album qua ca khúc “Liễu yếu đào tơ”, cũng trở lại sân khấu Nhạc hội. Ba nghệ sĩ với ba hành trình và màu sắc khác nhau được kỳ vọng cùng Phương Mỹ Chi tạo nên một không gian âm nhạc đa chiều, và bùng nổ.

Chia sẻ về việc lựa chọn bốn khách mời, Phương Mỹ Chi cho biết: “Bốn nghệ sĩ khách mời đều là những người rất tài năng và cũng có những mối liên hệ rất thân thuộc với Chi. Ba Quang Lê thì đã quá đỗi thân quen với Chi. Cũng giống như tinh thần của “Dân chơi dân ca”, Chi muốn mời những người nghệ sĩ có một kết nối nhất định với mình, có thể là người đã đồng hành, người mình thân thiết, hoặc đơn giản là những người truyền cảm hứng cho Chi” Phương Mỹ Chi tâm sự thêm.

Diẽn viên Bảo Định - người đã kết hợp cùng Phương Mỹ Chi trong MV "Thiên đường với người thương"

Bên cạnh bốn khách mời đã được công bố, Phương Mỹ Chi còn “úp mở” về sự xuất hiện của một nghệ sĩ đặc biệt khác tại Nhạc hội “Dân chơi dân ca”. Danh tính nhân vật này hiện vẫn được giữ kín, hứa hẹn trở thành màn “khui secret” tiếp theo dành cho khán giả vào đêm diễn ngày 3/10.

Nhạc hội “Dân chơi dân ca” là sân khấu bán vé đầu tiên của Phương Mỹ Chi

Sau hành trình của album “Dân chơi dân ca” và hai MV “Thiên đường với người thương”, “Thử lòng quân tử”, Phương Mỹ Chi tiếp tục đưa dự án đến sân khấu Nhạc hội cùng tên. Đây cũng là đêm nhạc bán vé đầu tiên trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ, được biết một phần lợi nhuận của đêm Nhạc hội sẽ dùng để đóng góp cho văn hóa, “đây cũng là mong muốn lớn nhất của mình” nữ ca sĩ cho hay. Đồng thời đánh dấu một bước phát triển mới thuộc tổng thể dự án “Dân chơi dân ca”.

Tiết lộ về phần âm nhạc, Phương Mỹ Chi cho biết, cô đã cùng nhóm Giám đốc Âm nhạc DTAP và đội ngũ sáng tạo đã cùng ngồi lại với nhau và đặt ra câu hỏi rằng làm sao để album “Dân chơi dân ca” hay các bài hát mang vào Nhạc hội, sẽ được tối ưu hơn và mới mẻ hơn về phần âm thanh lẫn hiệu ứng thị giác. “Chi cũng muốn khi khán giả mua vé đến Nhạc hội, khán giả sẽ cảm nhận rằng mọi thứ thật xứng đáng như đền đáp tình cảm của mọi người dành cho Chi, và lần này sẽ có rất nhiều điều đặc biệt!” nữ ca sĩ tâm huyết.

Với Phương Mỹ Chi, đây không chỉ là lần đầu tiên cô thực hiện một buổi hòa nhạc với quy mô lớn, mà còn là một dịp để Phương Mỹ Chi có cơ hội được đứng trên sân khấu và kết nối với khán giả bên dưới bằng tất cả tình cảm của mình, đồng thời truyền cảm hứng cho khán giả trẻ qua tình yêu của mình dành cho các giá trị truyền thống văn hóa mà cha ông để lại.

Nhạc hội “Dân chơi dân ca” diễn ra ngày 3/10/2026 tại Sân Tao Đàn, TP.HCM.