Dua Lipa cuốn hút với phong cách thời trang opera

Dua Lipa diện bộ váy nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2026 của Ashi Studio. Thiết kế ôm sát cơ thể, được thực hiện từ chất liệu organza đen xuyên thấu, kết hợp những chi tiết intarsia phồng nổi tạo hình giống các sinh vật đơn bào. Phần tay áo ngắn, cổ cao cùng tà váy kéo nhẹ phía sau giúp tổng thể giữ được vẻ thanh lịch nhưng vẫn có nét kỳ bí.

Dua Lipa lựa chọn thiết kế haute couture, tạo nên diện mạo mang màu sắc gothic pha lãng mạn.

Điểm nhấn nổi bật trên trang phục là chi tiết cầu vai màu đen được tạo hình như những dây leo đan xen cùng lông vũ. Các đường nét uốn lượn gợi liên tưởng đến một bụi cây gai, tạo hiệu ứng thị giác mạnh trên nền chất liệu trong suốt. Dua Lipa hoàn thiện diện mạo bằng chiếc clutch Gancini màu đen của Ferragamo và lớp trang điểm mắt đậm.

Thiết kế này từng được giới thiệu vào tháng 7 trong show kỷ niệm 20 năm thành lập Ashi Studio với chủ đề A Different Skin. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ nhiều hình ảnh và dấu mốc văn hóa, trong đó có tác phẩm của Salvador Dalí, nghệ thuật thời Phục hưng và bữa tiệc Ball of the Century do Carlos de Beistegui tổ chức năm 1951.

Nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo Mohammed Ashi từng chia sẻ cảm hứng của ông đến từ một dạng chủ nghĩa lịch sử bị biến dạng, khi những yếu tố của một thế kỷ khác được vay mượn nhưng không bị giới hạn bởi bối cảnh ban đầu. Với ông, những buổi dạ tiệc là không gian cho cách tiếp cận này được thể hiện rõ nét.

Dua Lipa diện bộ váy nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2026 của Ashi Studio.

Sự xuất hiện của Dua Lipa tại nhà hát La Scala vì thế tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa thời trang cao cấp và nghệ thuật opera. Không gian cổ điển của La traviata, cùng câu chuyện giàu tính lãng mạn và bi kịch, trở thành bối cảnh phù hợp để nữ ca sĩ thể hiện phong cách thời trang mang hơi hướng gothic của Ashi Studio.

Dù những buổi dạ tiệc xa hoa từng là nguồn cảm hứng lớn cho thời trang couture nay không còn phổ biến như trước, sân khấu opera vẫn giữ được sức hút đặc biệt với các nhà thiết kế. Qua lựa chọn của Dua Lipa, thiết kế Ashi Studio một lần nữa cho thấy khả năng hòa nhập giữa tinh thần đương đại và những giá trị nghệ thuật cổ điển.

Phía sau thiết kế được tạo điểm nhấn bằng phần dây buộc màu đen, giúp tôn đường nét cơ thể của Dua Lipa và hoàn thiện phom váy ôm sát.