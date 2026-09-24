Lý Nhã Kỳ khoe thần thái sang trọng trong tạo hình cổ điển

Lý Nhã Kỳ gây chú ý với diện mạo thanh lịch khi lựa chọn trang phục mang hơi hướng cổ điển, kết hợp găng tay opera và kiểu tóc búi thấp.

Xuất hiện tại một sự kiện ở TP. Hồ Chí Minh mới đây, Lý Nhã Kỳ gây chú ý với hình ảnh quý cô thanh lịch, mang hơi hướng cổ điển. Nữ diễn viên cho biết, trước khi được biết đến trong showbiz, cô đã sớm làm kinh doanh và đến với lĩnh vực này trước cả nghệ thuật.

Tại sự kiện, Lý Nhã Kỳ lựa chọn thiết kế với phần thân trên màu kem, phối cùng phom váy đen dài rộng, tạo nên tổng thể thanh lịch và cổ điển. Đôi găng tay opera màu beige trở thành điểm nhấn, kết hợp với phụ kiện ở phần vai và đôi giày ánh kim.

Kiểu tóc búi thấp cùng lối trang điểm sắc sảo nhưng tiết chế giúp nữ diễn viên tạo nên hình ảnh một quý cô thành thị. Hai gam màu đen - kem mang đến vẻ sang trọng, trong khi những món trang sức kim cương được lựa chọn vừa đủ để hoàn thiện tổng thể.

Đáng chú ý, hình ảnh Lý Nhã Kỳ cầm tờ báo, đứng cạnh chiếc taxi vàng giữa không gian mô phỏng New York tạo thành khoảnh khắc thời trang nổi bật. Những chi tiết này đồng thời kết nối với chủ đề của The Globetrotter, đưa khách mời trải nghiệm một “New York thu nhỏ” ngay giữa TP. Hồ Chí Minh.

Trong loạt ảnh, nữ diễn viên diện thiết kế không dây với phần thân trên màu kem ôm sát, kết hợp chân váy đen dáng dài. Điểm nhấn nổi bật trên trang phục là chi tiết hoa kim loại kích thước lớn ở thân áo.

Lý Nhã Kỳ hoàn thiện tạo hình bằng đôi găng tay opera dài quá khuỷu tay. Phụ kiện này cùng hai gam màu đen - kem tạo cảm giác cổ điển, gợi nhắc phong cách của những quý cô thành thị. Thay vì sử dụng nhiều trang sức, nữ diễn viên tiết chế phụ kiện. Cô chọn hoa tai ánh kim, kiểu tóc búi thấp và để một vài lọn tóc buông tự nhiên trước trán.

Lối trang điểm cũng được giữ ở mức vừa phải, tập trung vào đường kẻ mắt, làn da căng bóng và màu son tự nhiên. Tổng thể giúp Lý Nhã Kỳ giữ được nét sang trọng nhưng không quá nặng nề.

Những năm gần đây, Lý Nhã Kỳ không hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh với tần suất dày đặc. Tuy nhiên, cô vẫn duy trì sự hiện diện tại một số sự kiện văn hóa, giải trí và thời trang… Ở tuổi ngoài 40, nữ diễn viên vẫn thường xuyên thử nghiệm nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Nếu trên thảm đỏ, cô thường xuất hiện với váy dạ hội, trang sức nổi bật, trong bộ ảnh lần này, nữ diễn viên hướng tới hình ảnh gọn gàng hơn. Ngoài những bộ váy dạ hội có phom dáng lớn, nữ diễn viên cũng thử nghiệm các tạo hình mang hơi hướng cổ điển, tối giản.

Cùng ngắm sắc vóc của diễn viên Lý Nhã Kỳ trong bộ ảnh mới:

(Ảnh: Luke Nguyễn)