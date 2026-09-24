SpaceSpeakers chính thức mang 'KOSMIK Live Concert' trở về Hà Nội

"We’re Coming Home, Better Than Ever" - Cuộc hội ngộ của âm nhạc và sự gắn kết

“KOSMIK Live Concert 2026: SpaceSpeakers 15th Anniversary In Hanoi” là một thước phim quay chậm về hành trình của những người anh em từ ngày đầu gặp gỡ tại Hà Nội. 15 năm trước, họ bắt đầu những bước đi đầu tiên, đi xa để tìm kiếm cơ hội và phát triển tư duy âm nhạc. Giờ đây, chuyến đi trở về không chỉ là tình anh em bền chặt mà còn là những sự tự hào về hành trình 15 năm vừa qua của từng thành viên, đồng thời có cả những người bạn mới trong suốt 15 năm phát triển và trưởng thành.

SpaceSpeakers kỷ niệm 15 năm thành lập với nhiều hoạt động

Giá trị cốt lõi của tình anh em vẫn được giữ vẹn nguyên, đồng thời mở rộng vòng kết nối khi SpaceSpeakers kết nap thêm những "người bạn mới" và chào đón một thế hệ nghệ sĩ trẻ đầy tiềm năng. Không dừng lại ở câu chuyện của một tổ chức Hiphop Underground, SpaceSpeakers nay đã chuyển mình thành một SS Label chuyên nghiệp, với khát vọng góp phần đưa văn hóa, âm nhạc Việt Nam vươn xa trên bản đồ thế giới, đồng thời ươm mầm cho những tài năng trẻ trong nước.

Sân khấu 15 năm cùng những ẩn số thú vị

Không chỉ mang theo một câu chuyện đầy cảm xúc, KOSMIK Live Concert In Hanoi được khán giả kỳ vọng cao nhờ năng lực sản xuất đã được khẳng định của SS Label. Bên cạnh yếu tố sân khấu, thứ tạo nên sức hút của KOSMIK và SpaceSpeakers luôn nằm ở phần âm nhạc. Trở lại Thủ đô vào những ngày cuối năm, đây là dịp để những bản hit quen thuộc một thời vang lên giữa tiết trời se lạnh. Một chương trình được chắt lọc kỹ lưỡng chắc chắn sẽ là chất xúc tác trọn vẹn cho ngày gặp lại.

KOSMIK Live Concert In Las Vegas của SpaceSpeakers đã rất thành công

Hành trình "về nhà" tại KOSMIK 2026 không chỉ dừng lại ở bước chân quen thuộc của các anh em SpaceSpeakers: Touliver, SlimV, SOOBIN, Binz hay Rhymastic,... mà còn là sân khấu hội ngộ những nghệ sĩ thân quen của tổ độ anh em trong suốt nhiều năm qua, hay cùng chào đón thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng của SS Label trên cùng một sân khấu, đánh dấu sự tiếp nối ý nghĩa sau một thập kỷ rưỡi.

Cộng hưởng cùng sự đầu tư bài bản về sân khấu và kịch bản âm nhạc, điều khiến khán giả không ngừng đồn đoán ngay lúc này chính là dàn line-up. Nếu KOSMIK năm 2022 và KOSMIK tại Las Vegas từng quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn của V-Pop, thì lần trở về Thủ đô này hứa hẹn sẽ mang đến những ẩn số thú vị nào, hay thậm chí là một cú bắt tay vươn tầm quốc tế?

KOSMIK Live Concert In Hanoi dự kiến vào ngày 12/12/2026

Với tính chất của một đêm concert kỷ niệm mang tính biểu tượng, KOSMIK Live Concert In Hanoi đang là sự kiện thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và cộng đồng yêu âm nhạc. Mọi thông tin chi tiết về địa điểm, sơ đồ hạng vé và thời gian mở bán vé sẽ sớm được SS Label và SpaceSpeakers cập nhật trên các kênh chính thức.