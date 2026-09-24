Nữ chính phim giờ vàng VTV khiến khán giả càng xem càng tiếc nuối một điều

Mùa Hè Năm Ấy đang bước vào giai đoạn ngọt ngào khi Khánh và Phương đã gỡ bỏ được hết khúc mắc, hiểu lầm năm xưa. Hai người lại “thả thính” nhau suốt cả ngày, không nhắn tin thì gọi điện, liên tục hỏi han quan tâm… như muốn nối lại chuyện tình cảm đã bị bỏ lỡ.

Để có được những ngày vui vẻ này, Phương từng trải qua một cú sốc khi cô đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa mẹ mình với Khánh. Từ đó, Phương mới hiểu vì bị mẹ mình coi thường, mỉa mai, thậm chí bắt phải rời xa Phương nên Khánh mới tránh mặt cô như vậy. Phân đoạn Phương và mẹ tranh cãi gay gắt được xem là điểm nhấn, khi Phương vừa xót xa cho những gì Khánh phải chịu đựng, vừa bức xúc phẫn nộ với những gì mẹ mình đã làm.

Nhưng tiếc rằng Minh Thu diễn chưa bùng nổ như khán giả kỳ vọng. Nhiều cư dân mạng nhận xét dù Minh Thu rơi nước mắt nhưng biểu cảm không thấy quá đau khổ, dằn vặt. Trong khi nghệ sĩ Vân Dung lại nhập vai quá ấn tượng, càng khiến Minh Thu bị lấn át trong đoạn này.

Nhân vật Kim Phương của Minh Thu là một cô gái thành đạt, làm quản lý ở khách sạn. Nghe tới bối cảnh khách sạn là ai cũng hình dung những nhân viên ăn mặc thời thượng, hợp mốt hơn văn phòng bình thường nhưng Mùa Hè Năm Ấy mang đến điều ngược lại. Style công sở ở đây đa dạng và khó hiểu đến mức có khán giả thắc mắc “mỗi người mặc một kiểu, người thì chỉn chu như đi làm, người thì phóng khoáng như đi chơi, người thì lộng lẫy như dự sự kiện”.

Đáng chú ý nhất là nữ chính Phương, khi cô luôn chung thủy với áo sơ mi kiểu cổ điển và có phần cứng nhắc kết hợp quần suông và thắt lưng. Minh Thu đã đầu tư cho nhân vật một loạt sơ mi đủ màu sắc nhưng kiểu dáng giống nhau tạo cảm giác hơi đơn điệu.

Thỉnh thoảng, Minh Thu cũng thêm chi tiết như quàng thêm chiếc khăn nhưng cũng không hợp mốt hơn.