Tài năng âm nhạc 16 tuổi từ Thái Lan trở thành quán quân America's Got Talent

Khoảnh khắc lịch sử tại đêm trao giải cuộc thi America's Got Talent mùa 21, khi Rattikarn Amloy được xướng tên trở thành quán quân. Video: America's Got Talent, NBC

Chiến thắng này không chỉ giúp Rattikarn nhận về giải thưởng trị giá 1 triệu USD cùng cơ hội trình diễn chính tại thành phố thiên đường giải trí Las Vegas ở Mỹ, mà còn đưa tài năng trẻ này chính thức ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành thí sinh Thái Lan đầu tiên đăng quang tại cuộc tìm kiếm tài năng danh giá hàng đầu thế giới này.

Hành trình ngoạn mục trên đất Mỹ

Hành trình chạm tay vào vinh quang của cô gái 16 tuổi không hề dễ dàng nhưng lại đầy ấn tượng. Ngay từ vòng thử giọng, hình ảnh một nữ thí sinh dù ăn mặc giản dị nhưng lập tức biến thành ngọn lửa Rock bùng cháy khi cất giọng cover ca khúc kinh điển Zombie của ban nhạc The Cranberries đã tạo nên một cơn sốt toàn cầu.

Màn trình diễn này nhanh chóng thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội và trở thành tiết mục được xem nhiều nhất America's Got Talent mùa 21.

Rattikarn Amloy tạo nên một cơn sốt toàn cầu ngay từ vòng thử giọng America's Got Talent, với màn cover ca khúc kinh điển Zombie của The Cranberries. Video: America's Got Talent/Youtube

Sau khi tiếp tục vượt qua vòng đánh giá của giám khảo với bản cover bài hát Hysteria của ban nhạc Muse, Rattikarn Amloy đã tạo nên bước ngoặt quyết định ở vòng tứ kết bằng bản cover ca khúc Black Hole Sun của ban nhạc Soundgarden, thuyết phục hoàn toàn giám khảo Mel B bấm nút vàng đưa cô tới chiến thẳng vòng cuối cùng.

Tiết mục cover ca khúc Black Hole Sun thuyết phục hoàn toàn giám khảo Mel B bấm nút vàng của Rattikarn Amloy. Video: America's Got Talent/Youtube

Tại đêm chung kết vừa qua, Rattikarn đã đốt cháy sân khấu với bản biến tấu đầy nội lực cho ca khúc kinh điển Seven Nation Army của ban nhạc The White Stripes. Xuất hiện trong trang phục truyền thống mang dòng chữ đặc biệt về quê hương, phong cách biểu diễn vừa cuồng nhiệt vừa đầy ma mị của cô gái trẻ đã chinh phục hoàn toàn khán giả cùng dàn giám khảo.

Rattikarn Amloy đốt cháy toàn bộ sân khấu đêm chung kết America's Got Talent bằng bản biến tấu đầy nội lực cho ca khúc kinh điển Seven Nation Army. Video: America's Got Talent/Youtube

Đặc biệt trong đêm trao giải, Rattikarn còn có cơ hội đứng chung sân khấu với ban nhạc Rock huyền thoại Linkin Park để cùng thể hiện ca khúc The Emptiness Machine. Màn kết hợp ăn ý và đầy ngẫu hứng này đã nhận được lời tán dương nồng nhiệt từ thành viên sáng lập Mike Shinoda.

Màn kết hợp ăn ý và đầy ngẫu hứng giữa Rattikarn Amloy với ban nhạc Linkin Park trong đêm trao giải America's Got Talent. Video: America's Got Talent/Youtube

Chứng kiến sự trưởng thành qua từng vòng thi của Rattikarn, dàn giám khảo chương trình đã không tiếc dành cho tài năng trẻ từ Thái Lan những lời khen ngợi có cánh.

"Tôi rất vui vì mình đã bấm nút vàng. Bởi vì không chỉ sở hữu thần thái sân khấu đầy bí ẩn, ma mị, em còn đến từ nơi tuyệt vời nhất thế giới là Phuket, Thái Lan", Giám khảo Mel B bày tỏ. "Và những gì em mang đến cuộc thi này vô cùng độc đáo dù em mới 16 tuổi. Nếu em không thắng giải này, tôi sẽ bán căn nhà mới của Howie đi đấy".

Nữ diễn viên Sofia Vergara khẳng định cả thế giới đang phát cuồng vì phong cách âm nhạc không thể trộn lẫn của Rattikarn Amloy. Trong khi đó, giám khảo Howie Mandel không ngần ngại gọi cô là tài năng lớn nhất, lan tỏa mạnh mẽ nhất mùa giải và khẳng định cô hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu vô địch.

Từ nghệ sĩ đường phố đến niềm tự hào của cả đất nước

Đằng sau ánh đèn sân khấu lung linh là cả một chặng đường dài gần một thập kỷ nỗ lực không ngừng nghỉ của "cô gái vàng" đến từ Phuket này. Từng được gọi bằng biệt danh thân thương là Praew trước khi lấy nghệ danh là Nene Royal từ năm 12 tuổi, Rattikarn Amloy đã tự học chơi guitar từ năm 7 tuổi qua các video trên mạng,

Bên cạnh đó, Rattikarn từng là một nghệ sĩ hát tự do quen thuộc tại chợ đêm Naka ở Phuket cùng các ban nhạc học sinh của mình. Với ước mơ trở thành ngôi sao nhạc Rock tầm cỡ quốc tế, cô đã và đang truyền cảm hứng mạnh mẽ tới hơn 3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Rattikarn Amloy đã và đang truyền cảm hứng mạnh mẽ tới hơn 3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Ảnh: Bloomberg

Chiến thắng của Rattikarn không chỉ là dấu ấn cá nhân rực rỡ, mà còn trở thành niềm tự hào lớn lao của đất nước Thái Lan. Trước khi bước vào các vòng thi quan trọng, Chính phủ Bangkok đã quyết định bổ nhiệm cô làm Đại sứ Du lịch để quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới, đồng thời tài trợ toàn bộ chi phí cho chuyến du đấu của cô tại Mỹ.

Hiện tại, sau khi vừa mở ra một chương mới trong sự nghiệp bằng danh hiệu quán quân đầy thuyết phục tại America's Got Talent, Rattikarn Amloy đang chuẩn bị ra mắt album cá nhân đầu tay và sẵn sàng bùng nổ trên hành trình chinh phục các sân khấu âm nhạc quốc tế.