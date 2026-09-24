Ngộ 5: Nghề không phụ mình, chỉ có mình phụ nghề

NSƯT Hồ Ngọc Xum – người đạo diễn được nhiều khán giả nhớ đến như một người “giữ hồn” Nam Bộ xưa – đã dành phần lớn cuộc đời nghệ thuật để kể những câu chuyện về con người, vùng đất và văn hóa phương Nam.

Qua cuộc trò chuyện tr, vị đạo diễn gạo cội chia sẻ về hành trình làm nghề, những dấu ấn trong cuộc đời và cách ông tìm về những giá trị bình dị sau nhiều thập kỷ gắn bó với điện ảnh, truyền hình. Không chỉ là câu chuyện của một nghệ sĩ phía sau những bộ phim quen thuộc, cuộc trò chuyện còn mở ra những chiêm nghiệm về ký ức, tuổi tác, tình yêu nghề và hành trình mỗi người nhìn lại chính mình.