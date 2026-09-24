Ông Nawat phản ứng khi hoa hậu Việt vấp té ở Miss Grand International

Mới đây, dàn thí sinh Miss Grand International 2026 chính thức có buổi ra mắt truyền thông. Các nàng hậu xuất hiện lộng lẫy, đội vương miện đăng quang trong nước và lần lượt giới thiệu bản thân trước khán giả.

Đại diện Việt Nam Emoura Phạm diện đầm cam nổi bật, tự tin trình diễn và hô tên Việt Nam. Tuy nhiên, trong lúc bước xuống bậc thang, người đẹp chẳng may gặp sự cố khiến cô loạng choạng, chiếc vương miện trên đầu cũng rơi xuống.

Emoura Phạm gặp sự cố rớt vương miện trong đêm ra mắt truyền thông tại Miss Grand International 2026. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Bé Duy)

Ngay sau đó, Emoura Phạm nhanh chóng giữ lại vương miện, lấy lại bình tĩnh và tiếp tục phần trình diễn. Khoảnh khắc này được khán giả có mặt tại sân khấu ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, trong đoạn clip do khán giả có mặt tại sân khấu quay lại, ông Nawat Itsaragrisil - chủ tịch Miss Grand International có phản ứng bất ngờ khi chứng kiến sự cố của đại diện Việt Nam. Sau đó, ông có biểu cảm thở phào khi Emoura Phạm xử lý tình huống ổn thỏa và tiếp tục xuất hiện trước công chúng với phong thái tự tin.

Cách xử lý của người đẹp Việt Nam nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều khán giả cho rằng việc giữ bình tĩnh, chủ động chỉnh lại vương miện và tiếp tục trình diễn giúp Emoura Phạm không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự cố bất ngờ. Đoạn clip ghi lại phản ứng của ông Nawat cũng được chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn dành cho người hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp.

Ông Nawat có biểu cảm thở phào nhẹ nhõm khi Emoura Phạm nhanh chóng xử lý sự cố trên sân khấu. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Sash Việt)

Trước đó, khi nhận xét về đại diện Việt Nam, ông Nawat từng để lại bình luận trong một livestream: "Người đẹp Việt Nam đẹp, thông minh, siêng năng".

Ngoài ra, trong buổi ăn tối cùng 10 thí sinh nhận được nhiều lượt bình chọn, ông Nawat từng trực tiếp khen đại diện Việt Nam có khả năng ngoại ngữ tốt.

Bên cạnh đó, trong một cuộc trò chuyện với truyền thông Thái Lan, Chủ tịch Miss Grand International cũng từng gọi tên Việt Nam trong nhóm những đại diện mà ông yêu thích. Những động thái trên khiến hành trình của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026 nhận được sự quan tâm từ khán giả trong nước.

Emoura Phạm đang được khán giả nhận xét là một trong những thí sinh nổi bật của Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm sinh năm 2000 tại TP.HCM, tên thật Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Người đẹp từng sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi. Việc học tập trong môi trường quốc tế giúp cô có thêm lợi thế trong giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Đại diện Việt Nam sở hữu chiều cao khoảng 1,7 m, số đo 3 vòng 79-59-92 cm. Với gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối và phong cách hiện đại, Emoura Phạm tạo được dấu ấn trong những hoạt động đầu tiên tại cuộc thi. Bên cạnh ngoại hình, cô còn được chú ý nhờ kỹ năng trình diễn cùng khả năng sử dụng ngoại ngữ.

Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2026, Emoura Phạm trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026. Đến Thái Lan, người đẹp nhanh chóng hòa nhập với lịch trình của cuộc thi, tích cực tham gia các hoạt động và thường xuyên xuất hiện trước ống kính.

Emoura Phạm xuất hiện chỉn chu, tràn đầy năng lượng ở những ngày đầu nhập cuộc tại Miss Grand International 2026.

Hành trình của Emoura Phạm vẫn đang tiếp diễn với nhiều hoạt động phía trước. Sự cố trên sân khấu được xem là một tình huống ngoài ý muốn, trong khi cách cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tiếp tục trở thành chi tiết được khán giả quan tâm và bàn luận trên mạng xã hội.