Trong khuôn khổ Miss Charm 2026, các thí sinh được tham gia nhiều hoạt động nhằm tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Một trong những trải nghiệm đặc biệt là đánh trống đồng truyền thống, là biểu tượng gắn liền với lịch sử và di sản văn hóa của người Việt.

Không chỉ đơn thuần là hoạt động trải nghiệm, những nhịp trống còn giúp các người đẹp cảm nhận một phần tinh thần văn hóa Việt Nam. Với những thí sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đây là cơ hội để tiếp cận di sản thông qua âm thanh, chuyển động và sự tương tác trực tiếp.

Theo tinh thần mà ban tổ chức Miss Charm 2026 chia sẻ, những nhịp trống vang lên như lời nhắc về lịch sử, niềm tự hào dân tộc và sự kết nối giữa các nền văn hóa. Dù khác biệt về ngôn ngữ hay xuất thân, các thí sinh vẫn có thể cùng hòa mình vào một trải nghiệm chung.

Hành trình khám phá văn hóa tiếp tục tại Bảo tàng gốm sứ Minh Long. Tại đây, các người đẹp tìm hiểu lịch sử gốm sứ Việt Nam, quan sát quy trình tạo ra những sản phẩm thủ công và khám phá sự tỉ mỉ trong từng công đoạn. Các thí sinh có cơ hội tìm hiểu về chất liệu, kỹ thuật và sự kiên nhẫn cần có để hoàn thiện một sản phẩm.

Một số thí sinh còn thử sức với việc tạo hình gốm. Miss Charm Cameroon 2026 hào hứng tham gia hoạt động này, khám phá nghệ thuật gốm sứ Việt Nam qua từng thao tác thủ công.

“Việt Nam đã mang đến cho tôi thật nhiều sự ấm áp, và tôi biết ơn từng khoảnh khắc của hành trình này”, Miss Charm Japan chia sẻ. Là chuyên gia dinh dưỡng được cấp phép tại Nhật Bản, người đẹp quan tâm đến vai trò của sự chăm sóc hằng ngày đối với sức khỏe con người. Việc trò chuyện với đội ngũ y tế Việt Nam giúp cô nhận ra sự tận tụy của những người làm công việc chăm sóc cộng đồng.

“Hiểu thêm một nền văn hóa khác giúp chúng ta trân trọng không chỉ vẻ đẹp của nó, mà còn cả những góc nhìn và giá trị sống của con người nơi đây”, Miss Charm Colombia chia sẻ. Việc tìm hiểu lịch sử và truyền thống Việt Nam giúp cô không chỉ khám phá vẻ đẹp của một đất nước mà còn hiểu thêm về những góc nhìn, giá trị sống của người dân nơi đây.

Miss Charm Costa Rica cho biết, trải nghiệm tại Việt Nam là hành trình khó quên, vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc thi sắc đẹp: “Tôi sẽ trở về Costa Rica với một trái tim tràn đầy lòng biết ơn, những tình bạn đẹp và một chút Việt Nam sẽ ở lại trong tôi mãi mãi”.

Miss Charm Thailand 2026 cũng có những cảm nhận sâu sắc về hành trình tại Việt Nam: “Tôi đến Việt Nam với tư cách một thí sinh, nhưng tôi sẽ rời đi với một trái tim tràn đầy yêu thương, lòng biết ơn và những kỷ niệm đẹp. Việt Nam sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi”.

Trước thềm đêm Chung kết Miss Charm 2026 ngày 5/12, hành trình của các người đẹp quốc tế tại Việt Nam đang dần khép lại, nhưng những trải nghiệm văn hóa, tình bạn và ký ức ấm áp nơi đây chắc chắn sẽ trở thành dấu ấn khó quên trong lòng mỗi thí sinh.