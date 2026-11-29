Từ ngày 08 đến ngày 19/12/2026, tại khu Di tích Am, chùa Ngọa Vân và Làng Thiền Ngọa Vân sẽ diễn ra Tuần Di sản Văn hóa Ngọa Vân năm 2026 - Thánh địa Phật giáo Trúc Lâm. Chương trình do BTS GHPGVN thành phố Quảng Ninh chủ trì, Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Ngọa Vân Yên Tử phối hợp thực hiện.

Sự kiện được tổ chức nhân Đại lễ tưởng niệm 718 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, đồng thời hướng tới kỷ niệm 768 năm ngày Ngài Đản sinh. Với chuỗi hoạt động tưởng niệm, tọa đàm học thuật, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản, Tuần Di sản hướng đến giới thiệu, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và tư tưởng của Phật giáo Trúc Lâm, đưa di sản Ngọa Vân đến gần hơn với cộng đồng và đời sống đương đại.

Ngọa Vân – miền đất gắn với hành trạng tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, Ngọa Vân giữ vị trí đặc biệt, gắn liền với những năm tháng cuối đời tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Từ vị vua anh minh từ bỏ ngai vàng để xuất gia, Ngài đã sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, dòng thiền mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Với hệ thống am, chùa, tháp cùng cảnh quan núi rừng đặc trưng, Ngọa Vân không chỉ là điểm đến tâm linh của tăng, ni, phật tử và du khách thập phương, mà còn là không gian lưu giữ những dấu tích lịch sử quan trọng về cuộc đời Phật hoàng, Thiền phái Trúc Lâm và tiến trình phát triển của Phật giáo Việt Nam.

Thông qua Tuần Di sản Văn hóa Ngọa Vân 2026, những giá trị ấy sẽ được giới thiệu bằng nhiều hình thức, từ tưởng niệm, trưng bày tư liệu, tọa đàm học thuật đến các chương trình nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa. Qua đó, di sản không chỉ được nhìn nhận như những dấu tích của quá khứ, mà còn trở thành nguồn tri thức, cảm hứng và giá trị có khả năng kết nối với cộng đồng hôm nay.

Nhiều hoạt động tưởng niệm, học thuật và giao lưu văn hóa

Mở đầu Tuần Di sản vào ngày 8/12 là chương trình khai mạc và Lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là chương trình “Đêm thiêng Ngọa Vân”, được tổ chức tại am, chùa Ngọa Vân vào đúng thời khắc Phật hoàng nhập Niết bàn. Đây là dịp để tăng, ni, phật tử và đại chúng cùng hướng tâm tưởng niệm, tri ân công hạnh của Ngài tại vùng đất gắn liền với những năm tháng cuối đời tu hành.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban Tổ chức sẽ ra mắt hai ấn phẩm: Thơ, kệ Tam Tổ Trúc Lâm và sách ảnh nghệ thuật Di sản - Phật giáo - Đời sống: Hòa Quang Đồng Trần. Chương trình cũng bao gồm hoạt động giới thiệu tác phẩm và giao lưu về di sản thơ, kệ của các vị Tổ Thiền phái Trúc Lâm.

Từ ngày 9 đến 11/12, không gian trưng bày sách, ảnh, tư liệu và các tác phẩm văn học nghệ thuật tiếp tục được duy trì. Công chúng có thể tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống, hội thơ, diễn thơ, giao lưu với tác giả, nghệ sĩ, trải nghiệm thiền trà, xem phim tư liệu và tìm hiểu những tác phẩm nghệ thuật về cuộc đời, hành trạng Phật hoàng Trần Nhân Tông cũng như vùng đất Ngọa Vân.

Ngày 12/12, chương trình tọa đàm về Tuệ Trung Thượng Sĩ sẽ được tổ chức với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, giảng viên, tăng ni và những người quan tâm. Nội dung tập trung trao đổi về thân thế, hành trạng, tư tưởng Thiền học và giá trị văn học của Tuệ Trung Thượng Sĩ; đồng thời làm rõ ảnh hưởng của Ngài đối với Phật hoàng Trần Nhân Tông cũng như quá trình hình thành, phát triển của Thiền phái Trúc Lâm.

Cùng ngày, Ban Tổ chức sẽ công bố và trao giải cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Ngọa Vân và Phật hoàng Trần Nhân Tông. Hoạt động được kết hợp với chương trình biểu diễn, giao lưu âm nhạc giữa các tác giả, nghệ sĩ và công chúng, nhằm khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, góp phần lan tỏa giá trị di sản thông qua ngôn ngữ văn học và âm nhạc.

Từ ngày 13 đến 18/12, các hoạt động trưng bày, thiền trà, chiếu phim tư liệu, diễn thơ và trải nghiệm văn hóa tiếp tục diễn ra. Đáng chú ý, chương trình “Về chốn Tổ” sẽ mang đến cơ hội tìm hiểu di sản thông qua trải nghiệm cáp treo, tham quan, thưởng thức bữa cơm chay và tìm hiểu lịch sử, văn hóa Ngọa Vân. Ngày 18/12 cũng có chương trình trải nghiệm trong ngày, hướng tới Lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Khép lại Tuần Di sản vào ngày 19/12 là Lễ kỷ niệm 768 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Đây là dịp ôn lại cuộc đời, hành trạng và những đóng góp của Ngài đối với dân tộc, Phật giáo Việt Nam; đồng thời nhìn lại kết quả các hoạt động trong Tuần Di sản, trao đổi về giá trị tư tưởng, văn hóa của Phật giáo Trúc Lâm trong đời sống hiện nay và định hướng duy trì các hoạt động văn hóa, trải nghiệm tại Ngọa Vân.

Kết nối di sản với đời sống đương đại

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tưởng niệm và giới thiệu tư liệu lịch sử, Tuần Di sản Văn hóa Ngọa Vân 2026 hướng tới mở rộng cách tiếp cận di sản thông qua nghiên cứu, sáng tạo nghệ thuật và trải nghiệm trực tiếp. Qua đó, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm, thưởng thức các giá trị văn học, nghệ thuật và cảm nhận không gian văn hóa đặc trưng của vùng đất Ngọa Vân.

Với tinh thần lấy văn hóa để quảng bá giá trị văn hóa, chương trình kỳ vọng tạo nên không gian gặp gỡ giữa các nhà nghiên cứu, tăng ni, văn nghệ sĩ, Phật tử, du khách và những người yêu mến văn hóa dân tộc. Đây cũng là nỗ lực góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa những giá trị lịch sử, tư tưởng, văn hóa của Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm trong đời sống đương đại.