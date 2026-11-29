Tưởng tượng khi được nghỉ lại vài đêm trong những tòa tháp cổ uy nghi, lò sưởi tí tách trong đêm và bàn tiệc dài cổ điển, tất cả tạo nên một bầu không khí vừa sang trọng vừa bí ẩn. Quả là một trải nghiệm đáng mơ ước trong đời!

Matfen Hall - Northumberland, Anh

Dành cho những ai mê spa, golf và background Gothic

Được xây dựng vào những năm 1830 theo phong cách Gothic, Matfen Hall gây ấn tượng với đại sảnh hoành tráng cùng hàng loạt ô cửa kính màu đặc trưng.

Công trình này từng trải qua nhiều “kiếp”: Từ dinh thự gia đình, viện dưỡng lão cho đến khi trở thành khách sạn đồng quê vào năm 1999.

Sau một quá trình cải tạo kéo dài 6 năm, Matfen Hall có thêm 10 phòng và suite mới, các nhà hàng và quầy bar mới cùng một sân golf đạt chuẩn thi đấu. Điểm sáng nhất phải kể đến khu spa nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe quy mô lớn, với hồ bơi trong nhà dài 18 mét, phòng trị liệu lạnh, buồng oxy cao áp và liệu pháp ánh sáng đỏ.

Nói đơn giản là nếu bạn muốn trải nghiệm cuộc sống quý tộc Gothic nhưng vẫn có đủ combo wellness hiện đại, đây là nơi đáng lưu tâm.

Schloss Fuschl - Salzburg, Áo

Dành cho tín đồ nghệ thuật và các môn thể thao dưới nước

Nằm bên hồ Fuschl, ngay ngoại ô Salzburg, Rosewood Schloss Fuschl là một tòa lâu đài có lịch sử từ thế kỷ 15 được phục dựng đầy ấn tượng. Nơi đây đặc biệt nổi bật với bộ sưu tập các tác phẩm của những bậc thầy hội họa cổ điển, gồm tranh thời Phục hưng và các tác phẩm điêu khắc Baroque.

Tòa lâu đài tọa lạc bên cạnh một trong những hồ nước trong xanh và đẹp như tranh của châu Âu. Bạn có thể chèo kayak hoặc paddle board để ngắm nhìn thiên nhiên nơi đây.

Một trải nghiệm khác cũng rất đáng thử là đi tìm hái các loại thảo mộc giữa những đồng hoa dại vùng Alps cùng chuyên gia thảo dược riêng của lâu đài.

Hãy manifest một ngày nào đó sẽ đến nơi đây để có cảm giác như bước vào một bộ phim cổ điển.

Aldourie Castle - Loch Ness, Scotland

Dành cho trải nghiệm vùng hoang sơ ngay bên mặt hồ

Aldourie Castle là tòa lâu đài có người ở duy nhất bên hồ Loch Ness. Công trình mang vẻ đẹp kiểu baronial của Scotland từ thế kỷ 17, nằm trên khu đất rộng 500 mẫu Anh bên bờ phía Nam, còn nguyên vẻ hoang sơ của hồ.

Là một phần của dự án bảo tồn đất đai quy mô lớn, Aldourie Castle đã được phục dựng thành một lâu đài dành cho những chuyến nghỉ dưỡng riêng tư. Nơi đây đặc biệt phù hợp cho đám cưới hoặc những chuyến đi nhóm thật hoành tráng.

Lâu đài có 12 phòng ngủ được thiết kế riêng, đủ chỗ cho tối đa 24 khách. Và nếu đã đến đây, đừng bỏ qua cầu tàu riêng để thử bơi giữa thiên nhiên.

Château Saint-Martin & Spa - Vence, Pháp

Khi bạn muốn kỳ nghỉ lâu đài có thêm một chút Riviera

Nằm trên một ngọn đồi nhìn xuống ngôi làng thời Trung cổ Saint-Paul de Vence, Château Saint-Martin có lịch sử bắt đầu từ một tiền đồn La Mã trước khi trở thành lâu đài của các Hiệp sĩ dòng Đền.

Những tàn tích có từ thế kỷ 12 cùng nhà nguyện Saint-Martin nguyên bản vẫn còn hiện diện trong khuôn viên. Ngày nay, nơi đây được vận hành bởi Oetker Hotels với vẻ sang trọng đúng chất Riviera.

Château Saint-Martin có 47 phòng và suite cùng 6 căn villa phong cách Provençal, nằm giữa những rặng ô liu và khu vườn hoa lavender.

Và tất nhiên, một chuyến nghỉ dưỡng kiểu này sẽ chưa trọn vẹn nếu bỏ qua La Prairie Spa, điểm đến lý tưởng để thư giãn sau một ngày khám phá lâu đài Pháp.