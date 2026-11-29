"Vũ Yến Thăng Long" đưa du khách đến với hành trình thưởng thức nghệ thuật kết hợp ẩm thực giữa lòng di sản. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ba đêm trải nghiệm đặc biệt của “Vũ Yến Thăng Long” được tổ chức từ ngày 28 đến 30/11, ngay trước khi chương trình chính thức công diễn vào ngày 3/12/2026, thu hút hơn 500 khách mời trong nước và quốc tế. Đây là cơ hội để giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam tới cộng đồng ngoại giao và các tổ chức quốc tế thông qua hình thức trải nghiệm sáng tạo mới.

Với thông điệp “Trẩy hội di sản, thưởng vị non sông”, chương trình do LOALOA Show phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, đưa những chất liệu mang dấu ấn kinh kỳ cùng bản sắc của các vùng miền vào một hành trình trải nghiệm liền mạch giữa lòng di sản. Là đơn vị tiên phong phát triển mô hình Culture & Dining, LOALOA Show hướng tới định hình một hình thức thưởng thức văn hóa mới cho công chúng trong nước và du khách quốc tế.

Sân khấu 360 độ có khả năng xoay tròn được đặt tại trung tâm khán phòng, bao quanh là những bàn tiệc. (Ảnh: TRANG ANH)

Trong suốt 120 phút, người tham gia được dẫn dắt qua chín tiết mục nghệ thuật và tám món ăn, khám phá những lát cắt văn hóa đặc trưng của từng miền đất dọc dài đất nước. Không gian biểu diễn được thiết kế theo ý tưởng “trời tròn đất vuông”, lấy cảm hứng từ quan niệm vũ trụ của người Việt xưa và tinh thần quây quần trong những cuộc hội làng.

Sân khấu 360 độ có khả năng xoay tròn được đặt tại trung tâm khán phòng, bao quanh là những bàn tiệc, giúp khán giả có thể thưởng thức các tiết mục từ nhiều góc nhìn, cảm nhận những chuyển động của nghệ sĩ ở cự ly gần và trải nghiệm các món ăn theo diễn tiến của chương trình một cách liền mạch.

“Vũ Yến Thăng Long” mở đầu bằng tiếng trống đồng trong “Âm Vang Đông Sơn”, gợi nhắc về buổi đầu dựng nước, đi kèm thực đơn khai vị “Tam Vị Khai Yến” với nem rán, phở cuốn và bánh tart tôm bơ hội tụ sản vật từ nhiều miền.

“Vũ Yến Thăng Long” mở màn bằng tiết mục “Âm Vang Đông Sơn”. (Ảnh: TRANG ANH)

Tiếp nối là tiết mục “Vũ Bút Thăng Long” chuyển hóa nét bút thư pháp thành ngôn ngữ hình thể, tái hiện truyền thống khoa bảng và tinh thần hiếu học của người Việt. Đi cùng là món “Phở Kinh Kỳ” gợi nhắc hương vị quen thuộc của Hà Nội với những thành phần đặc trưng như bánh phở, nạm bò, hành hoa, phần nước dùng chú trọng độ trong và chiều sâu hương vị.

Từ đây, theo nhịp chuyển của âm nhạc và hương vị trên bàn tiệc, bức tranh văn hóa Việt dần mở ra với những nét đặc sắc của từng vùng miền.

Sắc màu Tây Bắc hiện lên qua những vòng xòe uyển chuyển, gợi nhắc tinh thần gắn kết trong đời sống cộng đồng của người Thái. Được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2021, nghệ thuật Xòe Thái mang đến cho chương trình những âm sắc, vũ điệu đặc trưng miền sơn cước. Câu chuyện văn hóa được nối dài trên bàn tiệc với “Sơn Cước Tầm Ngư” - món cá vược hấp cùng măng chua và gia vị Tây Bắc.

Sắc màu Tây Bắc được tái hiện qua tiết mục "Xòe Thái". (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Chương trình tiếp nối với những vũ điệu lấy cảm hứng từ giá hầu “Cô Đôi Thượng Ngàn”, nét đẹp của tín ngưỡng thờ Mẫu hiện lên cùng ước vọng về cuộc sống bình an, sung túc. Năm 2016, Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trên bàn tiệc, “Kim Phụng Ngũ Sắc Quy” gửi gắm ý niệm về sự hài hòa qua món gà bản quay kèm xôi ngũ sắc của người Mường.

Khác với sắc màu tâm linh của “Cô Đôi Thượng Ngàn”, tiết mục “Cung Đàn Đất Việt” mang đến thanh âm dân gian từ núi rừng đến đồng bằng, hòa nhịp cùng món “Hồng Hoang Mở Cõi” kết hợp bò cuốn lá lốt Nam Bộ với bánh đúc miền bắc.

Câu chuyện văn hóa dân gian được nối dài với Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Múa Xuân Phả” xứ Thanh, song hành cùng món “Kim Tôm Thiên Ty” chế biến từ tôm càng xanh, cam Xuân Thành và nước mắm Ba Làng.

“Cung Đàn Đất Việt” mang đến thanh âm dân gian từ núi rừng đến đồng bằng. (Ảnh: TRANG ANH)

Tiếp đó, vẻ đẹp trang nhã của cố đô Huế được tái hiện qua tiết mục “Một Thoáng Cung Đình”, với âm hưởng nhã nhạc cung đình Huế đã được UNESCO vinh danh năm 2003. Song hành là “Phượng Cung Ngự Yến” - món súp mang hương vị của những bữa tiệc hoàng gia, kết hợp bào ngư, sò điệp và các loại nấm.

Hành trình khép lại ở điểm hẹn “Miệt Đất Phương Nam” qua những câu hò, điệu lý ngọt ngào miền sông nước. Giữa không gian âm nhạc mộc mạc, sâu lắng, thực khách thưởng thức “Kết Liên Viên Mãn” - món chè kết hợp hạt sen Tháp Mười, long nhãn và táo đỏ, để lại dư vị ngọt ngào sau bữa tiệc văn hóa.

Đặc biệt, ngay trước khi bước vào hành trình thưởng thức nghệ thuật và ẩm thực, khách mời còn được trực tiếp tìm hiểu, khoác lên mình những bộ cổ phục và trang phục truyền thống Việt như áo dài, áo tứ thân, áo Nhật Bình hay trang phục các dân tộc. Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực và trải nghiệm trang phục truyền thống giúp công chúng đến với Hoàng thành Thăng Long có thêm một cách thức sống động để chạm vào di sản bằng nhiều giác quan.

Đan xen giữa các tiết mục nghệ thuật là hành trình trải nghiệm ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ra mắt dịp cuối năm, “Vũ Yến Thăng Long” với các suất diễn vào buổi trưa và buổi tối góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch và hoạt động thưởng ngoạn trong mùa lễ hội của Thủ đô.

Ông Phạm Đình Trung, đại diện Ban tổ chức LOALOA Show, cho biết, thay vì tham vọng kể trọn câu chuyện hàng nghìn năm văn hóa trong 120 phút, ê-kíp lựa chọn gợi mở những lát cắt.

“Một âm thanh, một chuyển động, một hình ảnh hay một hương vị đều có thể trở thành điểm khởi đầu để khán giả nhận ra, ghi nhớ và muốn khám phá sâu hơn về vùng đất mà họ đang đặt chân đến” - ông Trung nhấn mạnh.

Chín tiết mục nghệ thuật và tám món ăn đưa du khách khám phá những lát cắt văn hóa đặc trưng của từng miền đất dọc dài đất nước. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Với cách khai thác này, “Vũ Yến Thăng Long” cũng góp phần gợi mở một hướng phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa gắn với di sản. Mô hình tạo cơ hội để các nghệ sĩ, nhà sáng tạo, những người làm ẩm thực và dịch vụ cùng tham gia phát triển sản phẩm, chuyển hóa chất liệu văn hóa bản địa thành những trải nghiệm có khả năng tiếp cận thị trường và đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng.

Trực tiếp trải nghiệm đêm diễn, Hoa hậu Ngọc Hân bày tỏ sự ấn tượng trước cách nét đẹp văn hóa các vùng miền được chuyển tải tinh tế qua từng tiết mục nghệ thuật và món ăn trong không gian giàu dấu ấn lịch sử của Thủ đô. Từng thưởng thức nhiều mô hình kết hợp nghệ thuật và ẩm thực ở nước ngoài, cô cho rằng Việt Nam hoàn toàn có lợi thế để phát triển những sản phẩm tương tự nhờ nguồn chất liệu văn hóa bản địa phong phú.

Hoa hậu Ngọc Hân cũng bày tỏ kỳ vọng những mô hình kết hợp nghệ thuật, ẩm thực và du lịch sẽ ngày càng được nhân rộng, góp phần phát huy giá trị di sản và tạo thêm động lực phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Du khách trải nghiệm trang phục truyền thống. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Trước khi đến Hà Nội, LOALOA Show từng giới thiệu các chương trình “Việt Nam Bừng Sáng” và “Đan Di Sản, Chạm Cảm Xúc” tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với “Vũ Yến Thăng Long”, thương hiệu tiếp tục phát triển mô hình trải nghiệm kết hợp văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực, lần này trong không gian mang dấu ấn lịch sử và bản sắc của kinh đô nghìn năm tuổi.

“Vũ Yến Thăng Long” sẽ chính thức công diễn vào ngày 3/12/2026 tại Hoàng thành Thăng Long, với kỳ vọng trở thành một điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn của Thủ đô, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội giàu bản sắc, năng động và sáng tạo tới công chúng trong nước và quốc tế.