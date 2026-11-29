Màn trình diễn yoga flow ấn tượng của các huấn luyện viên yoga - Ảnh: Nh. V

Tại chương trình, các câu lạc bộ đã mang đến nhiều màn trình diễn yoga đa dạng, giàu tính nghệ thuật với những động tác yoga flow nhẹ nhàng, uyển chuyển; các bài tập trị liệu, chuỗi động tác chào mặt trời liên hoàn kết hợp nhịp thở và những tư thế đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng, sức bền cùng sự tập trung cao độ.

Sự kết hợp hài hòa giữa các động tác đã tạo nên những màn trình diễn ấn tượng, thể hiện sự dẻo dai, kiên trì và cho thấy khả năng kiểm soát cơ thể, làm chủ hơi thở của người tập.

Sự kiện thu hút nhiều Câu lạc bộ yoga trên địa bàn tỉnh tham gia - Ảnh: Nh. V

Việc tổ chức yoga trong không gian biển mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người tham gia, tạo sự kết nối giữa hoạt động thể thao với quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và tiềm năng du lịch. Qua đó, góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quảng bá hình ảnh biển Đồng Hới nói riêng và Quảng Trị nói chung là điểm đến năng động, thân thiện, hấp dẫn với du khách trong và ngoài tỉnh.