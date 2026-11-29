Sôi nổi Lễ hội Yoga biển Quảng Trị năm 2026
Hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026, ngày 29/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ hội Yoga biển với chủ đề “Yoga và biển - Hơi thở đại dương và sức sống mới miền đất di sản”. Sự kiện thu hút khoảng 700 người yêu thích yoga đến từ nhiều địa phương trong tỉnh tham gia.
Tại chương trình, các câu lạc bộ đã mang đến nhiều màn trình diễn yoga đa dạng, giàu tính nghệ thuật với những động tác yoga flow nhẹ nhàng, uyển chuyển; các bài tập trị liệu, chuỗi động tác chào mặt trời liên hoàn kết hợp nhịp thở và những tư thế đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng, sức bền cùng sự tập trung cao độ.
Sự kết hợp hài hòa giữa các động tác đã tạo nên những màn trình diễn ấn tượng, thể hiện sự dẻo dai, kiên trì và cho thấy khả năng kiểm soát cơ thể, làm chủ hơi thở của người tập.
Việc tổ chức yoga trong không gian biển mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người tham gia, tạo sự kết nối giữa hoạt động thể thao với quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và tiềm năng du lịch. Qua đó, góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quảng bá hình ảnh biển Đồng Hới nói riêng và Quảng Trị nói chung là điểm đến năng động, thân thiện, hấp dẫn với du khách trong và ngoài tỉnh.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202611/soi-noi-le-hoi-yoga-bien-quang-tri-nam-2026-283657d/