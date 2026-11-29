Hấp dẫn các hoạt động tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương tối 28/11
Tối 28/11, tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và các hoạt động trải nghiệm cộng đồng, thu hút đông đảo Nhân dân, du khách.
Điểm nhấn tại khu vực sân khấu trung tâm là 15 tiết mục văn nghệ đặc sắc do các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh biểu diễn. Các tiết mục múa hát dân ca đã mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu, ngợi ca quê hương, đất nước và bản sắc văn hóa xứ Lạng.
Cùng với sân khấu chính, các hoạt động đường phố diễn ra rộn ràng dọc không gian văn hoá, tiêu biểu như: màn múa lân truyền thống của đội Lân Sư Rồng Bảo Lâm Đường; Giải cờ tướng “Kỳ đài Lạng Sơn” lần thứ XII; các trò chơi ô ăn quan, nhảy sạp, nhảy dây do đoàn viên, thanh niên tổ chức cùng các tiết mục nhảy dân vũ, nhảy hiện đại và khiêu vũ thể thao.
Đặc biệt, khu vực trải nghiệm ẩm thực và trưng bày sản phẩm để lại nhiều ấn tượng cho người dân, du khách với các gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, của doanh nghiệp, hợp tác xã và các sản phẩm khởi nghiệp của học sinh Trường THCS Chi Lăng (sản phẩm thủ công mỹ nghệ, họa tiết thổ cẩm Tày - Nùng, mô hình đàn tính thu nhỏ, sản phẩm xanh tái chế) đã thu hút sự quan tâm, mua sắm của đông đảo người dân và du khách.
Chuỗi hoạt động tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương tiếp tục khẳng định sức hút của một điểm hẹn văn hóa, giải trí cuối tuần đặc sắc, góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống và làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc xứ Lạng.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/hap-dan-cac-hoat-dong-tai-khong-gian-van-hoa-duong-hung-vuong-toi-28-11-5109249.html