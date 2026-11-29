Thành viên đến từ các câu lạc bộ văn nghệ trên địa bàn tỉnh biểu diễn tiết mục văn nghệ tại sân khấu chính Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Điểm nhấn tại khu vực sân khấu trung tâm là 15 tiết mục văn nghệ đặc sắc do các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh biểu diễn. Các tiết mục múa hát dân ca đã mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu, ngợi ca quê hương, đất nước và bản sắc văn hóa xứ Lạng.

Người dân trình diễn các tiết mục nhảy dân vũ tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Người dân trình diễn các tiết mục khiêu vũ tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Cùng với sân khấu chính, các hoạt động đường phố diễn ra rộn ràng dọc không gian văn hoá, tiêu biểu như: màn múa lân truyền thống của đội Lân Sư Rồng Bảo Lâm Đường; Giải cờ tướng “Kỳ đài Lạng Sơn” lần thứ XII; các trò chơi ô ăn quan, nhảy sạp, nhảy dây do đoàn viên, thanh niên tổ chức cùng các tiết mục nhảy dân vũ, nhảy hiện đại và khiêu vũ thể thao.

Người dân tham gia chơi cờ tướng tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương

Thiếu nhi tham gia trò chơi nhảy dây tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương

Đặc biệt, khu vực trải nghiệm ẩm thực và trưng bày sản phẩm để lại nhiều ấn tượng cho người dân, du khách với các gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, của doanh nghiệp, hợp tác xã và các sản phẩm khởi nghiệp của học sinh Trường THCS Chi Lăng (sản phẩm thủ công mỹ nghệ, họa tiết thổ cẩm Tày - Nùng, mô hình đàn tính thu nhỏ, sản phẩm xanh tái chế) đã thu hút sự quan tâm, mua sắm của đông đảo người dân và du khách.

Tiết mục múa lân tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương

Người dân mua sắm các sản phẩm OCOP tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương

Chuỗi hoạt động tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương tiếp tục khẳng định sức hút của một điểm hẹn văn hóa, giải trí cuối tuần đặc sắc, góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống và làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc xứ Lạng.