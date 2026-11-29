Homestay Vân Sơn ở xã Vân Sơn. Ảnh: Chu Khôi.

Ngày 28/11/2026, tại xã Tân Lạc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức tọa đàm “Khảo sát lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch, tour, tuyến du lịch mới, đặc trưng và quảng bá, xúc tiến du lịch cho các điểm du lịch, thôn cộng đồng, ưu tiên phát triển du lịch thuộc địa bàn xã Vân Sơn”.

VÂN SƠN TÌM HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ĐẶC TRƯNG

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, cho biết khoảng 3-4 năm trước, Vân Sơn vẫn là điểm đến khá mờ nhạt, còn nguyên sơ và ít được biết đến. Tuy nhiên, trong năm 2026, nơi đây đã trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm, được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Kết quả này có đóng góp từ hoạt động truyền thông và sự năng động của lãnh đạo địa phương trong việc tạo điểm nhấn, quảng bá hình ảnh Vân Sơn.

Ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Chu Khôi.

Từ nay đến năm 2030, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất, từng bước hoàn thiện các tiêu chí để công nhận Vân Sơn là khu du lịch cấp tỉnh. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần sự chung tay của chính quyền, cộng đồng địa phương, doanh nghiệp đầu tư và các đơn vị lữ hành trong việc xây dựng sản phẩm đặc trưng; đồng thời tăng cường vai trò của truyền thông nhằm quảng bá, thu hút du khách, đưa Vân Sơn trở thành điểm nhấn mới trên hành trình khám phá Tây Bắc.

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 20 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 1 triệu lượt khách quốc tế. Cơ sở cho kỳ vọng này đến từ đà tăng trưởng tích cực của ngành du lịch địa phương khi năm 2026, toàn tỉnh ước đón trên 15 triệu lượt khách, với hơn 700.000 lượt khách quốc tế.

Ông Bùi Xuân Trường Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

Ông Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Sơn, cho biết địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã là Vân Sơn, Quyết Chiến và Ngổ Luông (cũ). Toàn xã hiện có 26 xóm, diện tích tự nhiên 122,53 km2, dân số trên 9.000 người, trong đó dân tộc Mường chiếm trên 99%. Nhờ địa hình đa dạng ở độ cao trung bình 800 - 1.200 m so với mực nước biển cùng khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, nơi đây có nhiều lợi thế phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Quang cảnh toạ đàm. Ảnh: Chu Khôi.

Bên cạnh đó, Vân Sơn còn sở hữu nhiều di tích và điểm nhấn sinh thái giá trị như động Nam Sơn (di tích cấp quốc gia), hang Núi Kiến (di tích cấp tỉnh), quần thể 11 cây nghiến cổ thụ ở xóm Bo Trẳm và 3 cây vải cổ thụ tại xóm Chiến. Các điểm đến như đỉnh Lũng Vân quanh năm mây phủ, ruộng bậc thang Lũng Vân, thác Thung, bãi Pặng, đồi Mâm Xôi, đồi Phòng không, núi Cô Tiên, Ao Mó… tạo nên không gian khám phá đa dạng.

Cùng với lợi thế về cảnh quan tự nhiên, Vân Sơn còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người Mường, từ nhà sàn cổ, trang phục, phong tục tập quán đến diễn xướng Mo Mường, dân ca, trò chơi dân gian và ẩm thực.

Ngoài ra, du lịch nông nghiệp cũng có tiềm năng với các sản phẩm đặc trưng như quýt cổ Nam Sơn, rau su su Quyết Chiến, tỏi tía Bắc Sơn, chè Shan tuyết, thảo dược, rau rừng, gà lợn bản địa Ngổ Luông và rượu Hượp Lũng, có thể kết nối với hoạt động tham quan, trải nghiệm và tiêu thụ sản phẩm.

Ông Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Sơn. Ảnh: Chu Khôi.

Năm 2026, xã Vân Sơn đón khoảng 50.000 lượt khách, trong đó có trên 2.000 lượt khách lưu trú. Tuy nhiên, dịch vụ du lịch còn thiếu đa dạng, cơ sở lưu trú chất lượng cao, dịch vụ ăn uống, vui chơi, mua sắm và sản phẩm đặc trưng chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông kết nối các điểm du lịch còn hạn chế, một số tuyến đường xuống cấp, khổ đường hẹp, khó đáp ứng xe 45 chỗ, chưa có bãi đỗ xe và có nguy cơ sạt lở vào mùa mưa bão. Hệ thống xử lý rác thải, nước thải, nước sạch, nhà vệ sinh và viễn thông cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH ĐỀ XUẤT ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM

Chia sẻ tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Chung, Phó giám đốc Công ty Hòa Huy Travel (Hà Đông, Hà Nội), cho rằng Vân Sơn có nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, địa hình, khí hậu và bản sắc văn hóa dân tộc Mường, cần được khai thác để hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng.

Bà Nguyễn Thị Chung chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Chu Khôi.

Bà Chung đề xuất địa phương tổ chức thêm các chương trình gala, lửa trại và tái dựng lễ hội truyền thống nhằm tạo không gian giao lưu văn hóa cho du khách. Để có mặt bằng phục vụ các hoạt động này, xã nên quy hoạch một khu đất rộng sử dụng linh hoạt: ban ngày làm sân thể thao, buổi tối tổ chức sự kiện và sinh hoạt tập thể.

Đối với động Nam Sơn, bà Chung cho biết đường lên động còn hoang sơ, nhiều đoạn trơn trượt, tiềm ẩn nguy hiểm, cần cải tạo, xây dựng bậc đi và hệ thống tay vịn. Tại thác Thung, bãi Bạc và các điểm du lịch khác, cần bổ sung thùng rác, đầu tư nhà vệ sinh, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Cho rằng Vân Sơn có nhiều tiềm năng phát triển các tuyến đi bộ, trekking kết nối với Mai Châu, Pù Luông và các điểm du lịch lân cận, ông Dương Xuân Tráng, Giám đốc Công ty Du lịch Mai Việt (Mai Viet Travel) đề xuất địa phương nên chú trọng xây dựng hành trình lưu trú 1 - 2 đêm để du khách có thời gian khám phá bản làng và tìm hiểu văn hóa người Mường.

Ông Dương Xuân Tráng, Giám đốc Công ty Du lịch Mai Việt. Ảnh: Chu Khôi.

Về dịch vụ lưu trú và hạ tầng điểm đến, ông Tráng nhấn mạnh Vân Sơn không chạy theo số lượng khách mà cần hướng tới chất lượng phục vụ và chiều sâu trải nghiệm. Bên cạnh hệ thống homestay phục vụ khách phổ thông, cần đa dạng hóa loại hình lưu trú với những không gian riêng tư, tiện nghi hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của khách quốc tế, nhất là nhóm lưu trú dài ngày và có khả năng chi trả cao.

Riêng tại động Nam Sơn, ông kiến nghị cải thiện đường đi, hệ thống chiếu sáng cùng các điều kiện đón tiếp khách tham quan.