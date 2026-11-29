Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, đánh giá thành tựu đáng chú ý của lễ hội không chỉ nằm ở quy mô tổ chức hay số lượng công chúng tham gia mà còn ở những kết nối được hình thành giữa các chủ thể sáng tạo, giới trẻ, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Theo ông, đây là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái sáng tạo, tạo ra những giá trị văn hóa, xã hội và kinh tế lâu dài cho Thủ đô.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu.

Cùng nhìn nhận về những giá trị mà lễ hội tạo dựng, ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho rằng sự kiện đã góp phần bồi đắp hệ sinh thái kết nối văn hóa, nghệ thuật, di sản và cộng đồng. Trong đó, người dân không chỉ là đối tượng thưởng lãm mà còn tham gia gìn giữ di sản, đóng góp ý tưởng và tạo nên sức sống cho các hoạt động sáng tạo.

Ông Phan Đăng Sơn nhấn mạnh, những mô hình và nội dung đã cho thấy tiềm năng cần được lựa chọn, phát triển thành các chương trình cụ thể để có thể hiện diện trong đời sống đô thị thường nhật. Theo ông, lễ bế mạc không phải điểm dừng, mà là bước khởi đầu cho chặng đường tiếp theo, hướng tới đưa thiết kế sáng tạo trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học và môi trường của thành phố.

Với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ” và định hướng “Kinh tế sáng tạo”, lễ hội năm nay tập trung kết nối di sản, nghề truyền thống với nghệ thuật và thiết kế đương đại. Nổi bật là chương trình “Chuyện đình trong phố”, đưa 12 ngôi đình, hội quán gắn với các phường nghề, phố hàng trở thành không gian trải nghiệm văn hóa; cùng trại sáng tạo nơi nghệ nhân có cơ hội đồng sáng tạo với nghệ sĩ, nhà thiết kế, khai thác chất liệu và kỹ nghệ truyền thống theo những hướng tiếp cận mới.

Bên cạnh đó, các hoạt động tại chợ Đồng Xuân và chương trình “Hà Nội sáng đèn” góp phần đưa những không gian quen thuộc của đô thị trở thành địa điểm giao lưu, trải nghiệm nghệ thuật. Qua đó, di sản và đời sống thường nhật được tiếp cận bằng những hình thức sáng tạo mới, mở rộng cơ hội kết nối giữa cộng đồng với các giá trị văn hóa của Thủ đô.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Phạm Tuấn Long nhận định, các hoạt động tại chợ Đồng Xuân, đình, hội quán khu phố cổ và những không gian công cộng đã góp phần đánh thức ký ức đô thị, khơi mở những sáng kiến sáng tạo từ cộng đồng. Thành phố sẽ tiếp tục phát huy nguồn lực văn hóa với sự chung sức của chính quyền, tổ chức và doanh nghiệp, qua đó khẳng định vị thế Thành phố Sáng tạo của UNESCO, hướng tới một đô thị giàu bản sắc, năng động và phát triển.

Màn trình diễn tại lễ hội.

Điểm nhấn của đêm Gala là chương trình nghệ thuật “Hà Nội, những vang động”, với ý tưởng chủ đạo “Kẻ Chợ dưới vầng trăng sáng”. Chợ Đồng Xuân được lựa chọn làm nhân vật trung tâm, đại diện cho bản sắc và cá tính của Hà Nội, Thăng Long - Kẻ Chợ. Dưới sự dẫn dắt âm nhạc của nghệ sĩ Nguyên Lê, tổng đạo diễn Nguyễn Quốc Hoàng Anh và tổng biên đạo NSND Trần Ly Ly, chương trình đưa khán giả đi qua sáu chương Tịch, Mở, Kẻ Chợ, Hội, Trăng, Vọng, được kết nối trong ba hồi Thức, Động, Vọng.

Với thông điệp “Kết tài hoa, dệt tài sản”, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 không chỉ không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa và nguồn lực sáng tạo của Thủ đô mà còn mở ra kỳ vọng về việc tiếp tục phát huy các kết nối, mô hình sáng tạo trong đời sống đô thị.