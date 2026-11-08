Không gian kết nối cộng đồng

Các cuộc thi thể thao, trò chơi dân gian được tổ chức tại công viên APEC tạo nên không khí sôi động, sự gắn kết trong cộng đồng. Ảnh: N.T

Họ từ những người xa lạ, gặp gỡ nhau qua lời nhạc, bài tập, tạo nên sự gắn kết tự nhiên với niềm vui, nụ cười hiện hữu giữa cuộc sống nhiều bộn bề, áp lực.

Nơi gặp gỡ của mọi công dân, mọi lứa tuổi

Công viên không đơn thuần là không gian xanh phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn và cải thiện môi trường sinh thái, mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành, duy trì và phát triển các mối quan hệ xã hội giữa cư dân đô thị.

Trong bối cảnh đô thị hóa, khi nhịp sống ngày càng nhanh, không gian sinh hoạt chung bị thu hẹp và các mối quan hệ cộng đồng có xu hướng trở nên lỏng lẻo, công viên trở thành một trong những không gian công cộng thiết yếu, tạo điều kiện để con người gặp gỡ, tương tác và xây dựng sự gắn kết.

Bà Nguyễn Thị Ấm (trú phường Sơn Trà), là thành viên của Hội dưỡng sinh phường đã hơn 5 năm nay, không chỉ thuộc nhiều bài tập với gậy, với quạt mà còn tham gia giao lưu, biểu diễn ở nhiều “sân khấu”.

Nhắc đến đây, bà Ấm cười: “Lúc đầu tôi ngại lắm, đi ra công viên tập đã ngại rồi. Dần dần, mấy chị em động viên, tôi mới mạnh dạn hơn. Ở hội, ai cũng có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng từ niềm yêu thích tập thể dục, gặp gỡ trò chuyện, mọi người trở thành bạn bè, chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn của tuổi già”.

Rồi từ những buổi đi giao lưu, biểu diễn, những người dành gần nửa cuộc đời trong bếp núc, buôn bán, lo cơm áo gạo tiền thì nay tự tin bước lên sân khấu, diện những bộ trang phục đẹp, trang điểm và có thêm những người bạn ở hội phường khác. Những hội nhóm sinh hoạt từ công viên trở thành điểm tựa tinh thần tuổi già của những người như bà Ấm.

Không chỉ có người trung niên, lão niên mà công viên giờ đây còn là lựa chọn của những lớp võ. Công viên Nam Dương (phường Hải Châu) hiện nay là sân tập của CLB Nam Dương - Nghĩa Dũng Karatedo với 200 võ sinh vào buổi chiều. Có em 5 tuổi, có anh chị lớn đã vào THPT, đại học, tất cả cùng luyện tập chăm chỉ dưới bóng mát của cây đa già.

Anh Ngô Anh Quốc - Chủ nhiệm CLB cho biết, không gian tại công viên rộng, thoáng, đặc biệt gắn liền với Nghĩa trủng Phước Ninh linh thiêng, là nơi giúp giáo dục các bạn nhỏ về lòng biết ơn, tình yêu với quê hương đất nước, sống mạnh mẽ vươn lên - đó cũng là những điều mà bộ môn võ giúp các em rèn luyện. Ngoài tập luyện, lớp võ còn là nơi để các em gặp gỡ những người bạn, anh chị mới để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.

Kết thúc mỗi buổi học, anh Ngô Quốc Anh luôn nhắc nhở các võ sinh dọn dẹp dụng cụ, đặc biệt là nhặt rác, dọn vệ sinh quanh công viên. “Mình sử dụng rồi thì phải làm đẹp cho không gian công cộng chung. Đây cũng là bài học và bài thực hành thường xuyên cho các con” - anh Quốc Anh nói.

Nâng tầm kết nối

Với những nhóm cộng đồng có chung niềm yêu thích, công viên là nơi gặp gỡ thì hiện nay, nhiều hoạt động văn hóa thể thao đang ngày càng được đưa về công viên tại khu dân cư. Các tổ dân phố chọn công viên làm nơi tổ chức chương trình cho thiếu nhi, trao quà nhân ái giúp gắn kết cộng đồng dân cư.

Điều mà những thế hệ 8X, 9X đã từng được trải qua, từ rước đèn dưới trăng quanh xóm, xem hát tuồng mỗi dịp Tết với những khu trò chơi vui nhộn thì nay, các em nhỏ cũng đang được tham gia nhiều hơn các hoạt động cộng đồng như vậy tại công viên. Đó không chỉ là niềm vui trước mắt mà còn là những ký ức trong trẻo đi theo các con suốt cuộc đời về tình cảm cộng đồng.

Là đơn vị quản lý và vận hành công viên APEC (phường Hải Châu) một trong những công viên hiện đại nhất tại Đà Nẵng, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hải Châu cho biết, thời gian qua, Công viên APEC từng bước khẳng định vai trò là điểm sinh hoạt cộng đồng, điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật hấp dẫn của người dân và du khách khi sở hữu không gian xanh ngay trung tâm thành phố, kiến trúc độc đáo cùng vị trí đắc địa trên trục kết nối các hoạt động văn hóa, lễ hội hai bờ sông Hàn.

Ông Nguyễn Văn Khải - chuyên viên tại Công viên APEC cho biết, không chỉ là nơi vui chơi, thư giãn và giao lưu quen thuộc của người dân địa phương, Công viên APEC ngày càng phát huy vai trò là không gian tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và hoạt động cộng đồng quy mô.

Nhiều chương trình nổi bật đã được tổ chức tại đây như Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2026, Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026, Đại tiệc Cà phê do UBND phường tổ chức hồi tháng 8/2026 đã thu hút hơn 10.000 lượt người đến trải nghiệm nông sản Việt… cùng các chương trình trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật nhân dịp những ngày lễ lớn của thành phố và đất nước.

Mỗi sự kiện không chỉ mang đến những trải nghiệm phong phú cho công chúng mà còn tạo cơ hội kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nghệ sĩ và cộng đồng trong nước, quốc tế.

Thời gian tới, với định hướng xây dựng Không gian văn hóa - hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Công viên APEC, nơi đây được kỳ vọng sẽ tiếp tục được nâng tầm công năng, trở thành điểm đến đa chức năng, kết hợp hài hòa giữa không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng với các hoạt động sáng tạo, kết nối và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Qua đó, góp phần hình thành điểm đến văn hóa - sáng tạo năng động ngay giữa trung tâm thành phố, phát huy hiệu quả giá trị không gian công cộng, đồng thời lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng là đô thị đáng sống, giàu bản sắc, năng động. Địa phương cũng đang có kế hoạch tổ chức Tuần lễ văn hóa năm 2026, tổ chức đồng thời tại các công viên trên địa bàn để người dân được vui chơi, tiếp cận với các hoạt động cộng đồng.

Những định hướng đó sẽ góp phần phát huy giá trị của các công viên đô thị, hướng đến mục tiêu cao nhất là mọi người dân, không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp hay điều kiện kinh tế, đều có cơ hội tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng những tiện ích, giá trị mà không gian công cộng mang lại.

Bởi suy cho cùng, giá trị của một công viên không chỉ nằm ở cảnh quan xanh đẹp hay quy mô đầu tư, mà còn được đo bằng mức độ hiện diện, sự gắn bó và những lợi ích thiết thực mà công viên mang lại cho đời sống cộng đồng.