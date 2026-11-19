Chương trình do Giáo sư Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì và được tổ chức tại Quảng trường văn hóa vịnh Thâm Quyến.

Tại chương trình, phu nhân Ngô Phương Ly cùng các phu nhân lãnh đạo và đại diện các nền kinh tế APEC đã tham quan triển lãm về văn hóa Trung Quốc; thưởng thức tiệc trà và xem chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc cùng các phu nhân lãnh đạo và đại diện các nền kinh tế APEC chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Các phu nhân xem chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly và Giáo sư Bành Lệ Viên bày tỏ vui mừng gặp lại nhau tại Thâm Quyến, nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong cuộc gặp giữa hai bên vào tháng 4 vừa qua nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Trong không khí thân tình, phu nhân Ngô Phương Ly và Giáo sư Bành Lệ Viên đã cùng trao đổi về các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, do chính các nghệ sĩ là người địa phương biểu diễn.

Cảm ơn phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc về sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu, phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ những ấn tượng trong chuyến công tác Trung Quốc lần này cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Phu nhân mong có dịp hai bên sớm gặp lại nhau để cùng trao đổi về những nét văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của hai nước.

Tại chương trình, tà áo dài của phu nhân Ngô Phương Ly nhận được nhiều lời khen ngợi. Các phu nhân lãnh đạo, đại diện các nền kinh tế APEC bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của trang phục truyền thống Việt Nam.

Trong những cuộc trò chuyện cởi mở, thân mật, các phu nhân cũng chia sẻ mong muốn sớm được đặt chân đến Việt Nam trong Năm APEC 2027. Vui mừng được gặp gỡ các phu nhân, phu nhân Ngô Phương Ly mong sớm gặp lại nhau trong Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại đảo ngọc Phú Quốc.

Phu nhân Ngô Phương Ly dự chương trình. Ảnh: TTXVN

Chương trình dành cho các phu nhân là hoạt động giao lưu văn hóa ý nghĩa bên lề Tuần lễ cấp cao APEC 2026. Sự tham dự của phu nhân Ngô Phương Ly góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Diễn ra đúng ngày Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, những trao đổi của phu nhân Ngô Phương Ly với các phu nhân trong cuộc gặp gỡ ngày 19/11 cùng tà áo dài truyền thống như một lời hẹn ấm áp cho những cuộc hội ngộ tại Việt Nam trong năm tới.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đã đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly dự tiệc chiêu đãi vào tối 18/11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly dự tiệc chiêu đãi vào tối qua. Ảnh: Tân Hoa Xã

Video tại lễ đón tiệc chiêu đãi cho thấy, hai phu nhân đã có vài phút trò chuyện, phu nhân Bành Lệ Viên khi ngắm tà áo dài của phu nhân Ngô Phương Ly đã giơ hai tay thể hiện biểu cảm khen ngợi.

Báo South China Morning Post cũng đưa tin về "ngoại giao trang phục" của các phu nhân dự hoạt động tại APEC. Tờ báo mô tả khi bắt tay chào đón, phu nhân Bành Lệ Viên dường như rất ấn tượng với trang phục của phu nhân Ngô Phương Ly - tà áo dài truyền thống hai màu đen - bạc được điểm xuyết họa tiết chim hạc trắng. Hai phu nhân đã trò chuyện về bộ trang phục này.

South China Morning Post cũng đưa tin về sự kiện sáng 19/11 của các phu nhân và đánh giá phu nhân Ngô Phương Ly đã tôn vinh truyền thống dân tộc qua các lựa chọn trang phục.

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