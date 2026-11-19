Quang cảnh Lễ hội đền Sóc - Ảnh: ITN.

Ngày 19/11, Sở VH,TT&DL Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn công bố các quyết định ghi danh di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục quốc gia, đồng thời định hướng bảo vệ, phát huy giá trị di sản sau ghi danh.

Dịp này, Thủ đô có thêm 5 di sản được vinh danh, gồm: Hội Giá (xã Dương Hòa); Hát trống quân ở Phúc Lâm (xã Đại Xuyên); Lễ hội đền Sóc làng Xuân Tảo (phường Xuân Đỉnh); Tri thức nuôi và chế biến vịt Vân Đình (xã Vân Đình); Nghề làm giò chả Ước Lễ (xã Dân Hòa).

Trong đó, nghề làm giò chả Ước Lễ được ghi danh thuộc loại hình Nghề thủ công truyền thống - Tri thức dân gian. Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Hoàng Thị Kim Thanh nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận của Nhà nước đối với những giá trị văn hóa, lịch sử và tri thức dân gian được nhiều thế hệ người dân Ước Lễ gìn giữ, vun đắp qua hàng trăm năm. Việc ghi danh cũng là niềm tự hào, đồng thời tiếp thêm động lực để địa phương bảo tồn và phát huy nghề truyền thống.

Nghề làm giò chả Ước Lễ tại xã Dân Hòa.

Theo Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội Phạm Xuân Tài, tính đến tháng 11/2026, thành phố có 65 di sản được Bộ VH,TT&DL đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Đây là sự ghi nhận những giá trị văn hóa tiêu biểu, độc đáo, đồng thời là niềm tự hào của các cộng đồng chủ thể và địa phương nơi di sản được lưu giữ.

Tuy nhiên, ghi danh mới là bước đầu; điều quan trọng là di sản tiếp tục được thực hành và hiện diện trong đời sống cộng đồng. Ông Phạm Xuân Tài đề nghị các địa phương tổ chức lễ công bố, đón nhận quyết định ngay tại không gian văn hóa của di sản, với sự tham gia của nghệ nhân, người thực hành và nhân dân.

Cùng với đó, các địa phương cần xây dựng kế hoạch bảo vệ, phát huy giá trị từng di sản; hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy tri thức, kỹ năng, nghi lễ cho thế hệ trẻ; tăng cường kiểm kê, tư liệu hóa và ứng dụng công nghệ số. Công tác bảo tồn cũng cần gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, đồng thời huy động sự tham gia của cộng đồng, nhà trường, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý.