Không cứu nổi phim của Tom Cruise

Theo Variety, sau tuần đầu ra mắt ảm đạm với 8 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ và 20 triệu USD toàn cầu, Warner Bros. ban đầu ước tính mức lỗ của phim Digger vào khoảng 150 - 200 triệu USD. Tuy nhiên, doanh số bán vé trong tuần thứ hai tiếp tục giảm sâu tới 60%, kéo tổng doanh thu hiện tại lên mức khiêm tốn 14,4 triệu USD nội địa và 35,3 triệu USD toàn cầu.

Kết quả tồi tệ này diễn ra dù nhiều tên tuổi lớn tại Hollywood như Anne Hathaway, Jane Fonda, Guillermo del Toro hay Mandy Patinkin đã lên tiếng ủng hộ và kêu gọi khán giả đến rạp.

Giới quan sát dự đoán Digger sẽ kết thúc hành trình tại phòng vé với khoảng 50 triệu USD toàn cầu. Để hòa vốn, tác phẩm cần đạt mốc 350 triệu USD do rạp chiếu phim giữ lại khoảng một nửa tiền bán vé (dù người đại diện Warner Bros. khẳng định điểm hòa vốn là 300 triệu USD).

Digger là bộ phim hài đen có nội dung xoay quanh một trùm tư bản dầu mỏ giàu có (do Tom Cruise thủ vai) gây ra thảm họa thiên nhiên. Đây được đánh giá là nước đi đầy mạo hiểm của Warner Bros. khi đầu tư ngân sách lớn cho một kịch bản gốc trong bối cảnh phòng vé ngày càng khắc nghiệt.

Bộ phim mới nhất của Tom Cruise đối diện khoản thua lỗ lên tới 245 triệu USD. Ảnh: Warner Bros.

Ban đầu, dự án được "bật đèn xanh" với ngân sách 125 triệu USD. Tuy nhiên, do quá trình quay vượt tiến độ, chi phí sản xuất đã vọt lên mức 160 - 180 triệu USD. Hãng phim còn rót thêm khoảng 100 triệu USD cho chiến dịch tiếp thị toàn cầu, chưa kể chi phí quảng bá cho mùa giải thưởng (thường tốn khoảng 15 triệu USD nhưng nhiều khả năng sẽ bị cắt giảm).

Thậm chí, trước làn sóng chê bai dữ dội từ giới chuyên môn, Warner Bros. đã phải chạy các chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội với thông điệp chữa cháy: "Hãy tự mình trải nghiệm và đánh giá".

Khả năng thu hồi vốn của phim càng trở nên xa vời hơn khi hợp đồng của Tom Cruise cho phép nam diễn viên nhận phần trăm doanh thu trước khi hãng phim thu hồi được bất kỳ chi phí nào.

Digger là tác phẩm độc lập cuối cùng của Warner Bros. trước khi chính thức sáp nhập với Paramount. Bộ phim nối dài chuỗi năm tài chính bết bát của hãng sau hàng loạt thất bại thương mại như The Bride hay Supergirl.

Dù bộ đôi lãnh đạo Mike De Luca và Pam Abdy từng gặt hái thành công rực rỡ trong năm 2025 với Sinners, A Minecraft Movie hay Weapons, các dự án do họ phê duyệt trong năm nay đều thất bại thảm hại khi không một tác phẩm nào vượt qua mốc 100 triệu USD nội địa. Cả hai cũng đã chính thức rời ghế điều hành vào thứ Sáu tuần trước.

Warner Bros. hiện chỉ còn biết trông chờ vào cơ hội đảo ngược tình thế vào tháng 12 tới, khi bom tấn Dune: Part III của đạo diễn Denis Villeneuve chính thức ra rạp.