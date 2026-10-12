Chương Tử Di nhận giải thưởng Thành tựu danh dự

Chương Tử Di là một trong những nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh Trung Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm và từng bước khẳng định tên tuổi trên thị trường quốc tế. Mới đây, nữ diễn viên thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh tại Liên hoan phim Lumière.

Chương Tử Di tại Liên hoan phim Lumière.

Theo Sohu, mới đây, Chương Tử Di đăng tải những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc nhận giải Thành tự danh dự tại Liên hoan phim Lumière. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên hai tay nâng chứng nhận danh dự cùng khung ảnh lưu niệm, gương mặt rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc. Khoảnh khắc được vinh danh đánh dấu một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật của minh tinh Trung Quốc.

Tại sự kiện, Chương Tử Di lựa chọn chiếc áo len dệt kim màu vàng nhạt, mang đến vẻ ngoài thanh lịch và nhẹ nhàng. Trang phục có thiết kế đơn giản, tạo cảm giác gần gũi, khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy của cô trên thảm đỏ. Khi đứng trước khán giả, nữ diễn viên thể hiện sự xúc động và hướng về phía khán phòng để gửi lời cảm ơn.

Chương Tử Di hạnh phúc nhận giải Thành tựu danh dự tại Liên hoan phim Lumière.

Bên cạnh khoảnh khắc nhận giải, phong thái tự nhiên của Chương Tử Di cũng thu hút sự chú ý. Nữ diễn viên thoải mái tương tác, gửi lời chào đến khán giả có mặt tại sự kiện.

Liên hoan phim Lumière là sự kiện điện ảnh được tổ chức tại Lyon, Pháp, nhằm tôn vinh lịch sử và những giá trị của bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Việc Chương Tử Di được trao giải Thành tựu danh dự tại đây là dịp để nhìn lại hành trình làm nghề của nữ diễn viên, người đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và góp mặt trong các dự án được khán giả quốc tế biết đến.

Trong sự nghiệp, Chương Tử Di ghi dấu ấn qua những bộ phim như Ngọa Hổ Tàng Long, Anh Hùng, Thập Diện Mai Phục... Các tác phẩm này góp phần đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả toàn cầu, đồng thời giúp nữ diễn viên trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Hoa ngữ trên trường quốc tế.

Không chỉ được nhớ đến bởi những vai diễn trên màn ảnh, Chương Tử Di còn thường xuyên thu hút sự quan tâm nhờ phong cách thời trang tại các sự kiện. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, cô thường ưu tiên những thiết kế tôn dáng, kết hợp cùng lối trang điểm và làm tóc phù hợp với hình ảnh trưởng thành, sang trọng.

Chương Tử Di duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.