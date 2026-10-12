'Nhóm nhạc nữ đông thành viên nhất trong lịch sử K-pop' tripleS tái xuất với đội hình đầy đủ lần đầu tiên

Vào ngày 10 và 11/10, nhóm đã tổ chức concert 2026 tripleS World Tour ANDLESS in Seoul tại Nhà thi đấu Jangchung (Seoul) và gặp gỡ cộng đồng người hâm mộ WAV. Theo tin tức truyền thông vào ngày 12/10, tên gọi ANDLESS của chuyến lưu diễn mang ý nghĩa 24 thành viên gắn kết chặt chẽ như một khối thống nhất, đồng thời truyền tải thông điệp rằng người hâm mộ chính là động lực thúc đẩy nhóm. Một số trang phục biểu diễn, đội hình các nhóm nhỏ (unit) và các ca khúc encore (biểu diễn thêm) đã được quyết định dựa trên kết quả bình chọn của người hâm mộ.

Buổi hòa nhạc mở màn với các phiên bản phối lại mới của Baby Flower và Bionic Power, tiếp nối bằng Non Scale và Love2Love. Các thành viên cũng lần đầu tiên biểu diễn World Wild Women, ca khúc mà chính họ đã tham gia sản xuất.

Ở phần giữa chương trình, LOVElution, nhóm nhỏ giành vị trí đầu trong cuộc bình chọn của người hâm mộ đã biểu diễn Girls' Capitalism, trong khi nhóm nhỏ tripleS Aura mang đến sân khấu ca khúc Dream Drip. Bốn nhóm nhỏ gồm 6 thành viên cũng thể hiện những màn cover mang dấu ấn riêng: Nhóm sun biểu diễn CHEER UP của TWICE, nhóm moon biểu diễn Psycho của Red Velvet và nhóm neptune biểu diễn Mr. Mr. của Girls' Generation.

Khi tái hợp với đầy đủ 24 thành viên, nhóm đã biểu diễn các ca khúc Sad Girls Schemin, Diablo, Rising và Girls Never Die, trước khi khép lại phần chính của chương trình bằng Hit the Floor và màn trình diễn trực tiếp đầu tiên ca khúc mới Andless. Ở phần encore, các thành viên đã xuất hiện tại khu vực ghế ngồi tầng 2 để chào hỏi người hâm mộ ở cự ly gần.

"Động lực vô tận của chúng tôi chính là WAV. Cảm ơn WAV rất nhiều vì đã lấp đầy một địa điểm biểu diễn lớn như vậy. Chúng tôi sẽ không quên cảm xúc này và sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục mang đến những hình ảnh tuyệt vời nhất", các thành viên chia sẻ.

Trong khi đó, tripleS sẽ phát hành ca khúc mới Andless tiếp nối chuỗi dự án ASSEMBLE26 LOVE&POP pt.2 vào lúc 13h ngày 16/10 (giờ Hàn Quốc). Sau đó, nhóm sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn thế giới tại sáu thành phố ở Bắc Mỹ, bắt đầu từ Toronto vào ngày 11/11 và lần lượt đến New York, Chicago, Fort Worth, Los Angeles và Vancouver.