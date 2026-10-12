Top phim Hàn Quốc hot nhất trên Netflix hôm nay

1. Bác sĩ X

Diễn viên: Kim Ji Won, Lee Jung Eun, Son Hyun Joo

Ra mắt ngày 9/10/2026, phim xoay quanh Gye Soo Jung, nữ bác sĩ phẫu thuật thiên tài có cá tính lạnh lùng và nguyên tắc làm việc cứng rắn. Khi đến Bệnh viện Đại học Guseo, cô phải đối mặt với một hệ thống bị chi phối bởi tham vọng, lợi ích và những hành vi tham nhũng. Không chỉ khai thác các ca phẫu thuật căng thẳng, tác phẩm còn tạo sức hút nhờ cuộc chiến giữa năng lực chuyên môn và quyền lực.

2. The Scandal

Diễn viên: Son Ye Jin, Ji Chang Wook, Nana

Lấy bối cảnh thời Joseon, bộ phim kể về một trò chơi nguy hiểm được khơi mào bởi những khát vọng bị kìm nén. Một nữ quý tộc tài hoa, một người đàn ông nổi tiếng phong tình và một quý cô ngây thơ bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm, bí mật cùng những toan tính khó lường. Sự kết hợp giữa bối cảnh cổ trang, mối quan hệ phức tạp và dàn diễn viên nổi tiếng khiến tác phẩm trở thành lựa chọn đáng chú ý với người yêu phim Hàn.

3. Kẹo Ngọt Tình Yêu

Diễn viên: Jung Hae In, Ha Young

Phim kết hợp yếu tố tình cảm, hài hước với những tình huống trớ trêu. Go Eun Sae là nữ công tố viên tài năng bị truy sát sau khi thu thập bằng chứng liên quan đến tham nhũng. Người được giao nhiệm vụ xử lý cô là Jang Tae Ha, chàng trai có quá khứ gắn với thế giới giang hồ. Tuy nhiên, anh nhận ra cô chính là mối tình đầu từng bỏ lỡ và quyết định cứu cô. Từ đây, câu chuyện mở ra những tình tiết vừa lãng mạn vừa hồi hộp.

4. Bài học đáng đời

Diễn viên: Kim Moo Yul, Lee Sung Min, Jin Ki Joo

Tác phẩm khai thác những vấn đề nhức nhối trong môi trường học đường, nơi kỷ cương bị thách thức bởi bạo lực, sự lạm quyền và những mối quan hệ có sức chi phối. Nhân vật thanh tra Na Hwa Jin cùng các đồng đội tìm cách lập lại trật tự, đối đầu với những học sinh ngỗ ngược và các thế lực đứng sau. Thay vì chỉ kể chuyện trường lớp, phim đặt ra câu hỏi về công lý, trách nhiệm và cách bảo vệ những người yếu thế.

5. Nạp đầy trái tim

Diễn viên: Kim Young Kwang, Chae Soo Bin

Bộ phim tạo điểm nhấn bằng ý tưởng tình yêu kết hợp yếu tố giả tưởng. Na Bo Bae là nữ biên kịch sở hữu khả năng truyền điện qua cơ thể sau một tai nạn thời thơ ấu. Trong khi đó, Baek Ho Rang, người thừa kế một tập đoàn lớn, phải phụ thuộc vào trái tim nhân tạo đang dần cạn năng lượng. Cuộc gặp gỡ giữa hai người mở ra một thỏa thuận đặc biệt: cô giúp duy trì hoạt động trái tim của anh, còn anh đồng hành cùng cô trong những trải nghiệm tình yêu.

6. Tiếng yêu này, anh dịch được không?

Diễn viên: Kim Seon Ho, Go Youn Jung, Fukushi Sota

Xoay quanh Cha Mu Hee, nữ diễn viên nổi tiếng và Joo Ho Jin, chàng phiên dịch viên đa ngôn ngữ, phim kể về hành trình tình cảm giữa hai người có cách biểu đạt cảm xúc khác biệt. Những chuyến đi nước ngoài để ghi hình chương trình truyền hình đưa họ đến nhiều tình huống dở khóc dở cười. Dù có thể chuyển ngữ nhiều thứ tiếng, Ho Jin vẫn gặp khó khăn khi giải mã cảm xúc của Mu Hee. Sự kết hợp giữa chuyện tình lãng mạn, yếu tố du lịch và phản ứng hóa học của cặp đôi là điểm đáng chú ý.