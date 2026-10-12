Anne Hathaway dành điểm tuyệt đối cho phim mới của Tom Cruise

Theo The Hollywood Reporter, mới đây, Anne Hathaway tham gia nền tảng đánh giá phim Letterboxd và chia sẻ cảm nhận về Digger, bộ phim do Alejandro G. Inarritu đạo diễn. Phim kể về một ông trùm dầu mỏ tìm cách ngăn chặn thảm họa thiên nhiên do chính mình gây ra.

Nữ diễn viên Anne Hathaway.

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar cho biết cô yêu thích cách xây dựng câu chuyện khác biệt, sự hài hước và phong cách thể hiện của bộ phim. Anne Hathaway nhận xét đây là một tác phẩm thông minh, táo bạo, hài hước và giàu tham vọng. Cô cho rằng bộ phim xứng đáng để khán giả dành thời gian thưởng thức, tự đưa ra đánh giá thay vì chỉ dựa vào nhận xét của người khác. Với cá nhân Anne Hathaway, Digger xứng đáng nhận điểm tuyệt đối 10/10.

Ngoài Digger, Anne Hathaway cũng dành 5 sao cho The Odyssey. Danh sách phim yêu thích của nữ diễn viên còn có Moonstruck, It Happened One Night, Mirror và Phantom Thread.

Đánh giá tích cực của Anne Hathaway được đưa ra khi bộ phim mới nhất cô tham gia, Verity, có sự góp mặt của Dakota Johnson và Josh Hartnett, đạt doanh thu phòng vé cao hơn Digger. Theo The Hollywood Reporter, Verity thu về hơn 70,8 triệu USD trên toàn cầu, trong khi doanh thu của Digger đạt 24,9 triệu USD.

Digger do Tom Cruise đóng chính nhận đánh giá tiêu cực.

Do Alejandro G. Inarritu đạo diễn, Digger nhận được những phản hồi trái chiều từ giới phê bình. Bộ phim cũng có màn ra mắt phòng vé không đạt kỳ vọng, khiến Tom Cruise lên tiếng cảm ơn dàn diễn viên và ê-kíp đã đồng hành cùng dự án.

Trên mạng xã hội X, nam diễn viên chia sẻ rằng anh cảm thấy vinh dự khi có cơ hội thực hiện Digger cùng những nghệ sĩ tài năng. Tom Cruise gửi lời cảm ơn đến toàn thể dàn diễn viên và ê-kíp vì sự tận tâm, nỗ lực cùng tinh thần làm việc nhiệt huyết. Anh cho biết quá trình thực hiện bộ phim là một trải nghiệm khó quên và bày tỏ niềm tự hào về thành quả mà cả tập thể đã tạo nên.

Trong thời gian tới, Anne Hathaway sẽ tái hợp với Tom Cruise trên màn ảnh trong phần tiếp theo của Days of Thunder. Bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 2/6/2028.