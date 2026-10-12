Harry và Meghan phát tín hiệu mới sau khi trở về Anh

Hoàng tử Harry và vợ, Meghan Markle. Ảnh: Reuters.

Hoàng tử Harry và vợ, Meghan Markle, dự kiến cùng tham gia hoạt động công khai tại thành phố Nottingham, miền Trung nước Anh, vào ngày 15/10. Đây sẽ là lần đầu hai người xuất hiện cùng nhau trong một hoạt động kể từ khi trở về Anh sinh sống hồi tháng 8, theo truyền thông Anh.

Theo tờ Sunday Times, Harry, 42 tuổi, con trai út của Vua Charles III, và Meghan sẽ đến thăm Nottingham, nơi hai người từng xuất hiện cùng nhau lần đầu sau khi công bố đính hôn vào năm 2017.

Chuyến đi được tờ báo nhận định cho thấy quyết tâm của cặp đôi trong việc duy trì hình ảnh những nhân vật có ảnh hưởng trước công chúng.

Tuy nhiên, điều này dường như không hoàn toàn phù hợp với quan điểm được Vua Charles III nêu trong một bức thư hồi tháng 9, khi nhà vua khẳng định vị thế của vợ chồng Harry hiện tương tự công dân bình thường, thay vì các nhân vật Hoàng gia đại diện cho Hoàng gia Anh. Theo đó, hai người không được xưng hô bằng tước hiệu “His Royal Highness” và “Her Royal Highness” (Điện hạ).

Trong chuyến thăm Nottingham, Harry và Meghan dự kiến ghé thăm các dự án thuộc ba tổ chức từ thiện. Những tổ chức này hỗ trợ thanh thiếu niên và cộng đồng địa phương thông qua âm nhạc, điện ảnh, thể thao, đồng thời giải quyết tình trạng thiếu thốn lương thực.

Vợ chồng Harry rời Anh và từ bỏ các nhiệm vụ Hoàng gia vào năm 2020, giữa lúc mâu thuẫn trong Hoàng gia Anh trở nên gay gắt. Sau đó, hai người chuyển đến California, Mỹ, và từng bước cải thiện quan hệ với Vua Charles III. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Harry với anh trai là Thái tử William vẫn xa cách.

Tháng 8 năm nay, Harry và Meghan, 45 tuổi, bất ngờ trở lại Anh sinh sống cùng hai con nhỏ Archie, 7 tuổi, và Lilibet, 5 tuổi.

Meghan khoe cảnh gia đình hạnh phúc khi về Anh Trong một video đăng tải trên Instagram cá nhân, Meghan chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình sau khi vợ chồng cô đưa các con rời Mỹ chuyển về Anh sinh sống.

Dù vậy, theo Sunday Times, gia đình Harry dự kiến sẽ trở về Mỹ đón Giáng sinh. Một người bạn của cặp đôi cho biết họ hiểu rằng gia đình mình sẽ không được mời tham dự buổi sum họp truyền thống của Hoàng gia Anh và cũng không chờ đợi lời mời.

Vào dịp Giáng sinh hằng năm, các thành viên Hoàng gia Anh thường tập trung tại điền trang Sandringham của nhà vua ở miền Đông nước Anh.