Án Mạng Xém Hoàn Hảo được chấm 8.9 điểm

Trên nền tảng MoMo, Án Mạng Xém Hoàn Hảo nhận huy hiệu "Đáng xem" với 8,9 điểm từ 549 lượt đánh giá. Đây là tín hiệu tích cực đối với bộ phim trong những ngày đầu ra rạp.

Án Mạng Xém Hoàn Hảo khai thác câu chuyện phá án theo hướng hài hước, xoay quanh Trinh (DJ Mie), cô gái bất ngờ trở thành nghi phạm trong vụ án mạng tại phim trường, và thám tử Đại (Anh Tú Atus), người giúp cô tìm ra sự thật. Phim kết hợp yếu tố trinh thám với những tình huống tréo ngoe trong giới giải trí, nơi các mối quan hệ phức tạp và bí mật phía sau hậu trường mở ra nhiều hướng nghi vấn, khơi gợi sự tò mò của người xem về danh tính hung thủ.

Án Mạng Xém Hoàn Hảo là một trong những phim điện ảnh đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Ở khía cạnh diễn xuất, Anh Tú Atus phát huy nét duyên trong các phân cảnh hài, đặc biệt qua biểu cảm và cách phản ứng trước những tình huống bất ngờ. Sự tương tác giữa nam diễn viên và DJ Mie góp phần tạo nhịp điệu cho câu chuyện. Phim cũng có sự đầu tư vào bối cảnh và các cảnh hành động, mở rộng không gian kể chuyện thay vì chỉ tập trung vào quá trình điều tra, lần theo manh mối.

Dù vậy, trên các diễn đàn phim ảnh, một số ý kiến cho rằng tác phẩm chưa khai thác hết tiềm năng của đề tài. Kịch bản còn dàn trải, nhịp kể chưa cân đối khi các tình huống gây cười đôi lúc chiếm nhiều thời lượng, làm giảm không khí hồi hộp của một bộ phim phá án. Trong khi đó, manh mối và động cơ của các nhân vật chưa được đào sâu tương xứng, khiến quá trình tìm kiếm hung thủ thiếu sức nặng. Việc phân bổ thời lượng giữa hài hước và suy luận cũng ảnh hưởng đến sự liền mạch của mạch phim.

Diễn xuất là yếu tố tạo nên những nhận xét trái chiều. Anh Tú Atus có thế mạnh ở các phân cảnh hài, nhưng hình tượng thám tử Đại đôi lúc chưa thể hiện rõ sự sắc sảo, quyết đoán cần thiết trong quá trình điều tra. Với DJ Mie, việc chuyển đổi giữa nét hài hước và trạng thái hoang mang, sợ hãi cũng đặt ra yêu cầu cao về khả năng thể hiện tâm lý. Những hạn chế này phần nào ảnh hưởng đến sức thuyết phục của tuyến phá án, dù phim vẫn có những khoảnh khắc giải trí hiệu quả.

Án Mạng Xém Hoàn Hảo khai thác câu chuyện phá án theo hướng hài hước, xoay quanh Trinh (DJ Mie), và thám tử Đại (Anh Tú Atus).

Theo số liệu phòng vé được ghi nhận, sau 4 ngày chính thức khởi chiếu, Án Mạng Xém Hoàn Hảo thu về hơn 7,3 tỷ đồng. Trong thời gian tiếp theo, doanh thu của phim sẽ là một trong những yếu tố cho thấy sức hút của tác phẩm tại phòng vé, bên cạnh những phản hồi từ khán giả. Với điểm đánh giá 8,9/10 trên MoMo, bộ phim đang nhận được tín hiệu tích cực từ một bộ phận người xem, song vẫn cần thêm thời gian để đánh giá khả năng duy trì sức hút trong cuộc đua phòng vé.