JSOL trải lòng về những ngày muốn bỏ cuộc và tình yêu đặc biệt dành cho SONIC

JSOL mở màn chương trình "Vũ trụ Fandom" với ca khúc “Chẳng biết em tên gì”, món quà âm nhạc đặc biệt dành tặng cộng đồng người hâm mộ SONIC. Ảnh: VTV

Từng được khán giả gọi là “Hoàng tử Ballad” bởi chất giọng ấm áp và vẻ ngoài thư sinh, JSOL đã có hành trình chuyển mình đáng chú ý. Không còn bó hẹp trong những bản tình ca nhẹ nhàng, nam ca sĩ mạnh dạn thử sức với các thể loại âm nhạc mới, thay đổi phong cách thời trang và đầu tư cho khả năng vũ đạo.

Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh một JSOL ngày càng tự tin, tỏa sáng trên sân khấu là những khoảng lặng ít người biết đến.

Trong tập Vũ trụ Fandom phát sóng trên VTV3, JSOL cùng MC Châu Khang đưa khán giả trở lại hành trình làm nghề qua những kỷ vật được lưu giữ tại “Góc nhỏ kiêu hãnh”.

Từ khung ảnh cũ, viên kẹo chưa bóc vỏ đến những bức tranh mang dấu ấn quê hương, mỗi món đồ đều gắn với một kỷ niệm, một câu chuyện về tình cảm giữa nam ca sĩ và người hâm mộ.

Đặc biệt, tại phần “Cấm Chat”, JSOL đối diện với từ khóa “flop” – nỗi ám ảnh không xa lạ với những nghệ sĩ hoạt động trong môi trường giải trí đầy cạnh tranh.

Nam ca sĩ trải lòng về những giai đoạn chông chênh, khi áp lực và khó khăn từng khiến anh nghĩ đến việc từ bỏ. Phía sau sự hào nhoáng của sân khấu là những nỗ lực bền bỉ, cả những hoài nghi về chính con đường mình lựa chọn. Sự xuất hiện bất ngờ của một khách mời chính là ca sĩ Hoàng Duyên qua đường dây nóng chương trình càng khiến câu chuyện thêm nhiều cảm xúc.

Với JSOL, một trong những điểm tựa quan trọng trên hành trình ấy chính là SONIC – cộng đồng người hâm mộ đã đồng hành cùng anh qua nhiều giai đoạn.

JSOL rạng rỡ chụp ảnh lưu niệm cùng đông đảo người hâm mộ. Ảnh: VTV

Chia sẻ riêng với Báo Văn Hoá về cảm xúc khi nhìn lại buổi fan meeting miễn phí đầu tiên tại Hà Nội, JSOL cho biết dù hoàn cảnh và quy mô những cuộc gặp gỡ đã thay đổi, tình cảm giữa anh và người hâm mộ vẫn vẹn nguyên.

Theo nam ca sĩ, khán giả tìm đến anh từ âm nhạc và ở lại bởi những năng lượng tích cực mà anh mang đến. Vì vậy, điều anh trân trọng không nằm ở việc một buổi gặp gỡ có miễn phí hay không, mà chính là tình yêu thương chân thành giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

“Dù là hôm nay, bảy, tám năm trước hay nhiều tháng ngày sau này, mình mong rằng tất cả vẫn luôn giữ được tình yêu thương ấy dành cho nhau”, JSOL bày tỏ.

Không chỉ trải lòng về tình cảm với SONIC, nam ca sĩ còn chia sẻ về chấn thương dây chằng gặp phải khi thực hiện động tác backflip trong phần Dance battle tại Livestage 3 của Tinh Hà Say Hi.

Đáng chú ý, JSOL không xem việc tiếp tục thi đấu sau chấn thương là hành trình tìm kiếm động lực để vượt qua giới hạn bản thân. Với anh, đó trước hết là trách nhiệm với những người đồng đội.

“Mình chỉ cố gắng vì anh em thôi”, nam ca sĩ chia sẻ, đồng thời cho rằng chấn thương là điều không mong muốn nhưng khi thử thách xảy đến, anh buộc phải tìm cách vượt qua và hoàn thành phần việc của mình tốt nhất có thể.

Thậm chí, khi được hỏi liệu có muốn thay đổi lựa chọn nếu được quay lại thời điểm ấy, JSOL khẳng định anh vẫn chấp nhận trải qua chấn thương, bởi chính những biến cố đó đã góp phần tạo nên những điều tốt đẹp sau này.

Từ câu chuyện về áp lực nghề nghiệp, những thử thách trên sân khấu đến tình yêu dành cho SONIC, Vũ trụ Fandom đã mang đến một góc nhìn khác về JSOL: không chỉ là nghệ sĩ luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, mà còn là một người trẻ từng chông chênh, biết đối diện khó khăn và trân trọng những người đã đồng hành cùng mình.

Sau tất cả, điều giúp JSOL tiếp tục bước đi không chỉ là khát vọng được tỏa sáng, mà còn là trách nhiệm với đồng đội và tình yêu thương bền bỉ từ những khán giả luôn ở bên anh.