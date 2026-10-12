VinFast Ấn Độ được vinh danh 'Nhà sản xuất xe điện của năm'

VinFast được vinh danh “Nhà sản xuất xe điện của năm” tại HT Auto Leaderboard Awards 2026. Giải thưởng ghi nhận nỗ lực phát triển hệ sinh thái giao thông điện tại Ấn Độ của hãng, từ sản phẩm, công nghệ, sản xuất đến bán hàng và dịch vụ khách hàng.

HT Auto Leaderboard Awards là giải thưởng của ngành ôtô Ấn Độ, do báo Hindustan Times tổ chức. Giải quy tụ doanh nghiệp, thương hiệu, chuyên gia và người yêu xe nhằm tôn vinh thành tựu góp phần định hình ngành giao thông tại quốc gia Nam Á.

VinFast được vinh danh “Nhà sản xuất xe điện của năm” tại HT Auto Leaderboard Awards 2026.

Trong bối cảnh thị trường xe điện Ấn Độ tiếp tục phát triển, danh hiệu “Nhà sản xuất xe điện của năm” ghi nhận cách tiếp cận toàn diện của VinFast đối với giao thông xanh. Bên cạnh phát triển sản phẩm, hãng đầu tư vào hệ thống phân phối, dịch vụ hậu mãi, nhà máy lắp ráp và sáng kiến hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận xe điện.

Theo doanh nghiệp, hoạt động đầu tư góp phần thúc đẩy kinh tế xanh tại Ấn Độ nói chung và bang Tamil Nadu nói riêng thông qua tạo việc làm, chuyển giao tri thức và công nghệ, qua đó hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang phương thức di chuyển bền vững.

Ông Prashant Singh, biên tập viên Hindustan Times, cho biết: “Chỉ trong thời gian ngắn, VinFast đã từng bước khẳng định vị thế trong hệ sinh thái xe điện tại Ấn Độ. Với danh mục sản phẩm phù hợp nhu cầu của người mua xe điện trong nước, cùng hệ thống trạm sạc hỗ trợ và mức giá cạnh tranh, VinFast đang sở hữu nhiều lợi thế để tiếp tục mở rộng hiện diện tại một trong những thị trường ôtô lớn và cạnh tranh bậc nhất thế giới”.

Ông Tapan Ghosh, Tổng giám đốc VinFast châu Á, chia sẻ: “Danh hiệu ‘Nhà sản xuất xe điện của năm’ tại HT Auto Leaderboard Awards là sự ghi nhận ý nghĩa đối với nỗ lực của VinFast. Ngay từ đầu, chúng tôi xác định rằng để thúc đẩy giao thông xanh, không chỉ cần phát triển xe tốt mà còn phải xây dựng hệ sinh thái toàn diện, đáp ứng nhu cầu người dùng. Đây sẽ tiếp tục là định hướng VinFast theo đuổi tại Ấn Độ, nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm thuận tiện hơn, nhiều giá trị hơn và sự an tâm trong quá trình sử dụng”.

Giải thưởng tiếp tục bổ sung vào danh sách danh hiệu VinFast đạt được tại ngành ôtô Ấn Độ, gồm “Nhà sản xuất xe điện của năm” tại Times Drive Auto Summit & Awards 2026, “Thương hiệu EV tiên phong của năm” tại Jagran Hi-Tech Awards 2026 và “Thương hiệu bứt phá của năm” tại Car&Bike Awards 2026.

Ở hạng mục sản phẩm, VinFast VF 7 được trao danh hiệu “SUV điện của năm” tại BBC TopGear India Awards 2026, trong khi VF 6 nhận giải “Mẫu xe đáng tiền nhất năm” tại Autocar India Awards 2026. Theo hãng, kết quả này phản ánh sự ghi nhận của giới chuyên môn tại Ấn Độ đối với sản phẩm và định hướng phát triển dài hạn của thương hiệu.

Kể từ khi gia nhập thị trường Ấn Độ, VinFast mở rộng danh mục sản phẩm với VF 6, VF 7 và VF MPV 7, được lắp ráp tại nhà máy ở bang Tamil Nadu. Sau khi đạt mốc 60 đại lý 3S trên toàn quốc, hãng đặt mục tiêu nâng mạng lưới lên 75 đại lý trước cuối năm 2026.

VinFast tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối và hoàn thiện hệ sinh thái xe điện tại Ấn Độ, hướng đến mục tiêu tăng khả năng tiếp cận giải pháp di chuyển xanh và duy trì cam kết đầu tư dài hạn tại thị trường này.

VinFast (NASDAQ: VFS) - công ty con của Vingroup JSC, tập đoàn có quy mô lớn tại Việt Nam - là nhà sản xuất xe thuần điện (EV) với mục tiêu giúp xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn. Danh mục sản phẩm của hãng gồm SUV điện, xe máy điện, xe đạp điện và xe buýt điện. VinFast đang mở rộng mạng lưới phân phối và đại lý trên toàn cầu, đồng thời phát triển năng lực sản xuất tại những thị trường trọng điểm ở Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Á. Độc giả tham khảo thông tin tại đây.