Huyền Lizzie hồi hộp chờ đợi thành quả sau 4 tháng vất vả

Trên trang cá nhân, diễn viên Huyền Lizzie chia sẻ video về ngày bấm máy phim "Căn nhà không mái che" cùng dòng trạng thái gây chú ý: "Ngày bấm máy của chúng mình. Sau gần 4 tháng, tối nay sẽ bắt đầu được xem thành quả rồi". Trước đó, nữ diễn viên cũng hồi hộp đón chờ ngày phát sóng bộ phim.

"Căn nhà không mái che" lên sóng vào tối 12/10 trên VTV3, là dự án phim truyền hình mới của VFC, do hai đạo diễn Bùi Tiến Huy và Phạm Gia Phương thực hiện. Phim xoay quanh Hạnh (Huyền Lizzie), một bà mẹ đơn thân, và Toản (Duy Hưng), người bố góa vợ làm nghề lái xe. Từ những hoàn cảnh riêng biệt, họ trở thành một gia đình bất đắc dĩ, cùng nhau chăm sóc các con và đối diện với những biến cố trong cuộc sống.

"Căn nhà không mái che" lên sóng VTV3 từ ngày 12/10. Ảnh VTV

Hạnh là người phụ nữ bán rau ngoài chợ, từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chịu sự bạo hành của chồng do Doãn Quốc Đam thủ vai. Sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân ấy, Hạnh một mình bươn chải nuôi hai con là Thơ và Khang. Ở cạnh nhà Hạnh là Toản (Duy Hưng), một người đàn ông góa vợ, làm nghề lái xe cũng đang phải gồng gánh cuộc sống và chăm sóc các con.

Một cơ duyên đưa hai gia đình Hạnh - Toản vốn chẳng liên quan bước vào cuộc sống của nhau. Nhưng chung một mái nhà chưa chắc đã là người một nhà. Họ dần có cơ hội nhìn thấy phía sau vẻ ngoài của người kia là những nỗi lo, tổn thương và khát khao rất giống mình.

Huyền Lizzie lần đầu đóng cặp vợ chồng với Duy Hưng. Ảnh VFC

Chia sẻ về cơ duyên tham gia bộ phim, Huyền Lizzie cho biết, trong dịp Tết năm ngoái, cô từng bày tỏ mong muốn có cơ hội hợp tác với diễn viên Duy Hưng. Vì vậy, khi nhận được lời mời tham gia "Căn nhà không mái che", nữ diễn viên rất bất ngờ, hạnh phúc khi điều mình mong đợi trở thành hiện thực. "Tôi thấy Duy Hưng hot quá, nhiều vai diễn hay quá nên rất muốn được đóng cặp với Duy Hưng để tạo nên một sự bùng nổ mới", Huyền Lizzie chia sẻ.

Huyền Lizzie thừa nhận, ban đầu cô không nghĩ mình sẽ phù hợp với vai Hạnh. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, trước khi lựa chọn cô, đạo diễn từng nhắm đến hai diễn viên khác nhưng cả hai đều bận việc riêng. Sau đó, ê-kíp mới nghĩ đến Huyền Lizzie. Tuy nhiên, ngay cả khi gửi lời mời, đạo diễn cũng không chắc cô sẽ nhận vai bởi bộ phim có nhiều cảnh quay vất vả, đòi hỏi diễn viên phải vượt qua những giới hạn của bản thân.

Diễn viên Huyền Lizzie. Ảnh FBNV

Huyền Lizzie tên thật là Phan Minh Huyền, sinh năm 1990, là nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như: "Bộ tứ 10A8", "Lời thì thầm từ quá khứ", "Chạy trốn thanh xuân", "Thương ngày nắng về", "1 mét vuông", "Cách em 1 milimet"...