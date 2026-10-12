Bùi Thanh Vân đăng quang Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026

Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026 khép lại với chiến thắng của Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Thị Minh Châu và Bùi Thanh Vân ở ba bảng thi.

Trong đêm chung kết mãn nhãn, ba gương mặt được xướng tên ở ngôi vị cao nhất đã mang đến những dấu ấn riêng. Nguyễn Mai Phương đến từ Hà Nội xuất sắc chiến thắng tại bảng A. Nguyễn Thị Minh Châu đến từ Lâm Đồng vượt qua nhiều ứng viên sáng giá để giành ngôi vị cao nhất bảng B. Bùi Thanh Vân, đại diện đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chiến thắng tại bảng C. Ở tuổi 57, Bùi Thanh Vân cũng là thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi năm nay. Thành công của chị mang đến một thông điệp giàu sức khích lệ: người phụ nữ ở mỗi giai đoạn cuộc đời đều có thể đặt ra những mục tiêu mới, bước vào thử thách và tìm thấy cơ hội để khẳng định mình. Trên sân khấu ấy, tuổi tác trở thành một phần của câu chuyện về trải nghiệm, sự tự tin và khát vọng tiếp tục cống hiến.

Nguyễn Thị Minh Châu đến từ Lâm Đồng vượt qua nhiều ứng viên sáng giá để giành ngôi vị cao nhất bảng B.

Ba người chiến thắng, ba hành trình khác nhau, cùng gặp nhau ở yêu cầu cốt lõi của cuộc thi: sự phù hợp với tiêu chí và khả năng hoàn thành những nhiệm vụ, thử thách trong suốt quá trình tham gia. Kết quả đăng quang vì vậy được nhìn nhận trong cả hành trình năm tháng, nơi các thí sinh có cơ hội thể hiện bản lĩnh, tinh thần học hỏi và trách nhiệm với tập thể.

Từ gần 1.000 hồ sơ đến 44 gương mặt chung kết Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026 do Bến Thành Media phối hợp cùng Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) tổ chức, với sự phối hợp của UBND phường Long Thành, thành phố Đồng Nai. Từ gần 1.000 hồ sơ đăng ký casting trên cả nước, qua các vòng sơ tuyển, chung khảo và bán kết, Ban tổ chức đã lựa chọn 44 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết. Hành trình tuyển chọn quy tụ những nữ doanh nhân đến từ nhiều địa phương, tạo nên không gian gặp gỡ giữa những con người khác nhau về tuổi đời, kinh nghiệm và lĩnh vực hoạt động.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 12 cuộc thi được tổ chức. Tiền thân là cuộc thi Hoa khôi Doanh nhân Việt Nam do nhà báo Nguyễn Duy Mạnh sáng lập, sân chơi này tiếp tục theo đuổi định hướng tôn vinh những nữ doanh nhân tài sắc, đồng thời xây dựng cầu nối để họ cùng tham gia công tác cộng đồng. Với một cuộc thi dành cho doanh nhân, giá trị của sự gặp gỡ còn nằm ở những mối quan hệ có thể tiếp tục phát triển sau sân khấu.

Nguyễn Mai Phương đến từ Hà Nội xuất sắc chiến thắng tại bảng A.

Khi các thí sinh hiểu nhau hơn qua quá trình đồng hành, họ có thêm cơ sở để chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và chung sức cho những mục tiêu xã hội. Hội đồng giám khảo quy tụ nhiều lĩnh vực

Đảm nhiệm vị trí Trưởng ban giám khảo năm nay là ca sĩ - đạo diễn Nguyên Vũ. Hội đồng giám khảo còn có diễn viên Hiền Mai; Á khôi Thể thao Băng Châu; NSƯT Nguyễn Trí Cát Tường; bà Vũ Chi Mai, nguyên Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, hiện là Phó Vụ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Lương Quốc Huy, Tổng Giám đốc Truyền hình cáp SCTV. Tham gia hội đồng còn có Hoa hậu Diệu Hương, Nữ hoàng Nhân ái Phạm Kim Thoa, luật sư Nguyễn Thành Tựu, tiến sĩ Phan Thị Anh Thư, nghệ sĩ Thy Nhung và doanh nhân Bảo Trâm.

Sự tham gia của các giám khảo thuộc nhiều lĩnh vực mang đến những góc nhìn đa dạng trong quá trình đánh giá thí sinh. Với các nữ doanh nhân, vẻ đẹp trên sân khấu cần được đặt trong mối liên hệ với cách ứng xử, tư duy, bản lĩnh và khả năng tạo dựng những kết nối có giá trị.

Ở tuổi 57, Bùi Thanh Vân, đại diện đến từ Tp. HCM và là thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi năm nay, đã giành chiến thắng tại bảng C.

Đêm chung kết được truyền hình trực tiếp trên SCTV4, SCTV13 cùng các đài truyền hình Đồng Nai, Hà Nội, An Giang, Đồng Tháp… và trên kênh Quốc Tế Media của Báo Thế giới và Việt Nam (Bộ Ngoại giao). Qua sóng truyền hình, hành trình và những khoảnh khắc đăng quang của thí sinh được lan tỏa đến đông đảo khán giả. Giá trị cuộc thi được tiếp nối sau đêm đăng quang

Theo nhà báo Nguyễn Duy Mạnh, Trưởng ban tổ chức, cuộc thi tạo không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của các nữ doanh nhân, mà còn tạo điều kiện để các nữ doanh nhân gặp gỡ, giới thiệu năng lực, mở rộng quan hệ và tìm kiếm cơ hội đồng hành. “Có thể với nhiều người, cuộc thi cũng chỉ là một trong nhiều cuộc thi đang diễn ra hiện nay. Nhưng tôi tin mỗi cuộc thi đều có giá trị riêng và đem lại nhiều giá trị hiện hữu mà các nữ doanh nhân đã mang đến cuộc thi”, ông chia sẻ.

Sau hành trình năm tháng, những chiếc vương miện được trao cùng kỳ vọng về một chặng đường mới: đưa sức ảnh hưởng của các nữ doanh nhân đến gần hơn với những hoạt động thiết thực vì cộng đồng.

Góc nhìn ấy đặt ra một kỳ vọng rõ ràng cho chặng đường sau chung kết. Những kết nối được hình thành cần có cơ hội chuyển thành hợp tác; tinh thần sẻ chia cần được tiếp nối bằng hành động; sức ảnh hưởng của người đăng quang cần được sử dụng để khuyến khích những đóng góp tích cực cho xã hội.

Trong mùa giải năm nay, Nguyễn Thị Minh Châu cũng được lựa chọn trở thành Đại sứ cuộc thi năm 2027. Vai trò này mở ra cơ hội để chị tiếp tục đồng hành, chia sẻ trải nghiệm và truyền cảm hứng cho những nữ doanh nhân ở mùa thi tiếp theo. Đó cũng là cách duy trì sự kết nối giữa các mùa giải, để hành trình của một thí sinh tiếp tục có ý nghĩa sau khi nhận danh hiệu. Doanh nhân Quách Kim Loan cũng đã xuất sắc chiến thắng giải thưởng Hoa Hậu Được Yêu Thích Nhất. Khép lại mùa giải 2026, Ban tổ chức hướng đến những hoạt động cộng đồng thiết thực với sự tham gia của các nữ doanh nhân.

Đây sẽ là chặng đường để những thông điệp trên sân khấu được thể hiện bằng việc làm cụ thể, phù hợp với năng lực và điều kiện của từng người. Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Thị Minh Châu và Bùi Thanh Vân đã được gọi tên trong đêm chung kết. Từ thời khắc ấy, danh hiệu trở thành một cơ hội mới để họ phát huy tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình.

Ý nghĩa lâu dài của những chiếc vương miện sẽ được bồi đắp qua cách các nữ doanh nhân tiếp tục làm việc, kết nối và đóng góp cho cộng đồng sau cuộc thi.