Mưa gió quật đổ sân khấu Bố ơi mình đi đâu thế?, người dân vẫn nán lại chờ ghi hình

Sân khấu đổ sập giữa mưa gió, ê-kíp khẩn trương xử lý

Sự cố xảy ra với sân khấu của đêm diễn Trung thu. Khi khách mời và người dân địa phương đã có mặt đông đủ nhưng thời tiết bất ngờ chuyển biến xấu. Gió lớn kèm mưa khiến sân khấu đổ sập, đẩy buổi ghi hình vào tình huống không mong muốn.

Trước sự cố, Bác Leng Keng (đạo diễn Nguyễn Nam) cùng ê-kíp nhanh chóng tìm cách xử lý. Những hình ảnh hậu trường ghi lại cảnh mọi người chung tay khắc phục sự cố sân khấu.

Với các chương trình truyền hình thực tế ngoài trời, thời tiết là một trong những yếu tố khó lường. Bên cạnh việc tổ chức hoạt động cho các gia đình, ê-kíp còn phải ứng phó với những thay đổi của điều kiện thực tế. Vì vậy, những thước phim lần này mang đến cho khán giả góc nhìn khác về việc giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình ghi hình, vốn ít xuất hiện trong bản phát sóng hoàn chỉnh.

Người dân vẫn ở lại dù thời tiết không thuận lợi

Bên cạnh nỗ lực khắc phục sự cố của ê-kíp, sự hưởng ứng của người dân địa phương cũng là chi tiết đáng chú ý trong loạt hình ảnh hậu trường. Dù trời mưa, nhiều người vẫn ở lại chờ đợi và hỗ trợ chương trình tiếp tục ghi hình. Khi MC Thành Trung ngỏ lời mong bà con cùng góp mặt trong buổi ghi hình Bố ơi mình đi đâu thế?, mọi người đã không bỏ về dù thời tiết không thuận lợi.

Thông qua những chuyến đi, các bé không chỉ có cơ hội khám phá những vùng đất mới mà còn được chứng kiến những công việc diễn ra phía sau máy quay. Từ việc khắc phục sự cố đến sự hỗ trợ của người dân, đây cũng là những trải nghiệm thực tế bên cạnh các thử thách được ghi lại trong chương trình.

Từ cái nóng 40 độ C ở mùa 5 đến sự cố tại Hội An

Thời tiết khắc nghiệt từng để lại những kỷ niệm đáng nhớ với các gia đình tham gia Bố ơi mình đi đâu thế?. Ở mùa 5, diễn viên Trung Ruồi, người đồng hành cùng con gái Dứa, từng chia sẻ về những đêm nóng bức tại Ninh Bình và Nghệ An. Có lúc nhiệt độ ban đêm vẫn ở mức 35 độ C khi không có điều hòa, còn buổi trưa nhiệt độ lên tới 40 độ C trong lúc các bố con thực hiện thử thách ngoài đồng cỏ.

Nếu mùa 5 ghi dấu với những ngày nắng nóng, mùa 6 tiếp tục có thêm câu chuyện hậu trường về sự cố mưa gió tại Hội An. Những hình ảnh này bổ sung góc nhìn về điều kiện ghi hình thực tế, bên cạnh những trải nghiệm của các gia đình xuất hiện trên sóng.