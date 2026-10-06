Khởi tố người phụ nữ lừa 270 triệu đồng làm sổ đỏ

Đối tượng Nguyễn Thị Hiền tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hưng Yên

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Thị Hiền (SN 1992, trú tại thôn Cường Trung, xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đơn trình báo của ông Phạm Văn D. (SN 1991, trú tại xã Tự Tân, tỉnh Hưng Yên) về việc Đỗ Thị Hiền có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quá trình xác minh, điều tra, cơ quan công an làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7/2026, Hiền đưa ra thông tin gian dối về việc có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nhận và chiếm đoạt của ông D. 270 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Hiền sử dụng toàn bộ số tiền vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Cơ quan công an đề nghị ai là bị hại của vụ án liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, qua Điều tra viên Nguyễn Xuân Hùng, số điện thoại 0989.127.586 để được giải quyết.