Băng nhóm gây ra hàng loạt vụ 'đá xế' và tiêu thụ xe gian sa lưới

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối tháng 8/2026, khi đang ở TP.Hải Phòng, do thiếu tiền tiêu xài, Trần Văn Minh (SN 1994) và Thái Bá Thành (SN 2000, cùng trú xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Thế Anh (SN 1985, trú phường Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) trộm cắp xe mô tô. Theo đó, Minh và Thành về tỉnh Nghệ An trộm cắp xe mô tô, xe máy điện rồi gửi ra TP.Hải Phòng để Anh mang đi tiêu thụ.

Trần Văn Minh, Nguyễn Thế Anh và Thái Bá Thành

Thỏa thuận với nhau xong, từ tháng 9/2026 cho đến lúc bị bắt giữ, Minh và Thành đã thực hiện 7 vụ trộm cắp xe mô tô, xe máy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An rồi chuyển ra TP.Hải Phòng. Trong đó, có một số vụ bị hại không trình báo đến cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, điểm chung của tất cả 7 vụ trộm mà nhóm đối tương thực hiện đều xuất phát từ sự chủ quan của các bị hại khi để tài sản của mình ở những nơi không có người trông coi và quên rút chìa khóa xe.

Công an lấy lời khai đối tượng Trần Văn Minh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành xác minh, điều tra để truy bắt hung thủ. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Minh Châu (tỉnh Nghệ An) đồng chủ trì, phối hợp Công an các xã: Quảng Châu, An Châu, Diễn Châu, Hải Lộc (tỉnh Nghệ An) đã tiến hành bắt giữ Trần Văn Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Diễn Châu.

Cùng ngày, tổ công tác phối hợp với Công an phường Gia Viên (TP.Hải Phòng) bắt giữ Thái Bá Thành và Nguyễn Thế Anh khi cả 2 đang lẩn trốn và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Cả 2 đối tượng sau đó đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng tạm giữ về hành vi tổ chức “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tang vật vụ án

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ thêm Nguyễn Thành Hiếu (SN 1995, trú phường An Hải, TP.Hải Phòng) và Lê Thị Loan (SN 1989, trú xã An Thành, TP.Hải Phòng) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Từ lời khai của các đối tượng, bước đầu Công an thu giữ 5 xe mô tô, 1 xe máy điện và 3 điện thoại di động. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.