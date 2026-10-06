Thai phụ 41 tuổi tử vong tại nhà, thai nhi biến mất, nghi phạm bỏ trốn cùng bí mật kinh hoàng

Một vụ án mạng nghiêm trọng tại Kentucky (Mỹ) đã dẫn đến cuộc truy tìm nghi phạm trên nhiều bang. Nạn nhân là April Barlow Celio, 41 tuổi, được phát hiện tử vong tại nhà riêng, trong khi nghi phạm bị bắt tại Tennessee vài ngày sau đó.

Theo người phát ngôn Sở Cảnh sát Pineville (PPD), Celio được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Pineville ngày 23/9. Các sĩ quan PPD phối hợp với Văn phòng Pháp y Hạt Bell xác định đây là một vụ giết người.

Nạn nhân April Barlow Celio, 41 tuổi

Trong quá trình khám nghiệm tử thi, Văn phòng Pháp y Tiểu bang xác định Celio đang mang thai tại thời điểm tử vong. Cơ quan chức năng sau đó phát hiện thai nhi đã bị lấy ra khỏi tử cung của nạn nhân.

Cảnh sát địa phương, các phó cảnh sát trưởng Hạt Bell và Cảnh sát Tiểu bang Kentucky tiếp tục khám xét nhà Celio và tìm thấy thứ mà giới chức tin là thai nhi.

Ngày 25/9, một thẩm phán Tòa án Khu vực Hạt Bell ban hành hai lệnh bắt giữ DeMarcus Kenneth Johnson-Wright với cáo buộc cướp tài sản cấp độ một và bắt cóc.

Đến ngày 30/9, hai lệnh bắt giữ khác được ban hành đối với Johnson-Wright với các cáo buộc giết người và tiêu hủy hoặc làm sai lệch chứng cứ.

Cùng ngày, giới chức Kentucky đề nghị Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Mỹ (USMS) hỗ trợ truy tìm Johnson-Wright. Nhà chức trách cho rằng nghi phạm đã rời khỏi bang Kentucky và đang lẩn trốn ở một bang khác.

Nghi phạm của vụ án.↵

Đến khoảng 23h ngày 30/9, lực lượng USMS phối hợp với cơ quan chức năng địa phương và bang Tennessee lần ra tung tích Johnson-Wright tại một căn nhà ở thành phố Clarksville, cách hiện trường vụ án hơn 250 dặm.

Sau khi lệnh khám xét được phê duyệt, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở và thu giữ các tài liệu, vật chứng được cho là có liên quan đến vụ án, theo PPD.

Theo hồ sơ do PEOPLE thu thập, Johnson-Wright đang sinh sống tại Tennessee vào thời điểm Celio tử vong. Người này cũng đang bị truy nã liên quan đến một số vụ việc trước đó, gồm nghi vấn cướp có tình tiết tăng nặng, bắt cóc, tàng trữ súng trái phép đối với người từng có tiền án và bạo lực gia đình.

Hiện chưa rõ Celio và Johnson-Wright có quen biết nhau hay mối quan hệ giữa hai người là gì. Giới chức cũng chưa công bố thêm thông tin về vấn đề này.

Johnson-Wright hiện bị tạm giam tại Trung tâm Tạm giữ Hạt Montgomery, Tennessee, trong thời gian chờ được dẫn độ về Kentucky để đối mặt với các cáo buộc.

Trong khi đó, người thân của Celio đã lập chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe nhằm hỗ trợ chăm sóc 3 người con của nạn nhân.

Amanda de Paz, chị/em gái của Celio, đau buồn chia sẻ rằng chỉ trong thời gian ngắn, gia đình đã mất đi một người thân mà họ có thể gọi điện, ôm và cùng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ. Theo cô, Celio là người được gia đình hết mực yêu thương.