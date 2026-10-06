Phát hiện thêm 6 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Cụ thể, Đội K71 thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Banteay Meanchay và Oddar Meanchey, Đội K73 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Svay Riêng.

Ngày 6.10, các Đội K làm nhiệm vụ tại Campuchia đã phát hiện, quy tập được thêm 6 hài cốt liệt sĩ

Tính từ ngày 4.9 đến ngày 6.10, các Đội K đã tìm kiếm, quy tập được 127 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Trong đó, Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7) quy tập được 38 hài cốt liệt sĩ, Đội K71 và K73 của Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 89 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn này.

Cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Đội K71 và K73 đã phối hợp với các lực lượng chức năng xã Tân Thành, xã Bến Cầu tổ chức đào tìm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận tập kích Suối Tre – Đồng Rùm và trận tập kích căn cứ hỏa lực Blue với khối lượng đât đào tìm trong ngày khoảng 1.4500m3, chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ.

Lũy kế từ ngày 4.9 - 6.10, các Đội K đã tìm kiếm, quy tập được 127 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Chiều ngày 6.10, Đội K73 đã kết thúc nhiệm vụ đào tìm hài cốt liệt sĩ tại xã Bến Cầu; ngày mai (7.10), sẽ cơ động lực lượng đến xã Tân Hòa phối hợp với đội K71 và Ban CHQS xã Tân Hòa tổ chức đào tìm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh viện K71B (cũ).