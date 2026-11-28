Theo ông Oliver Glasner, ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp như giải Ngoại hạng Anh, tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc để các thành viên trong câu lạc bộ kết nối với nhau. Nhưng tại Nottingham Forest, nhiều cầu thủ không thể nói tiếng Anh và đây là điều HLV Oliver Glasner cho là căn nguyên dẫn đến những kết quả bết bát của đội bóng.

Mùa trước, HLV Oliver Glasner đã cùng Crystal Palace viết nên câu chuyện thần kỳ khi giành FA Cup, Siêu cúp Anh và vô địch UEFA Conference League. Nhưng ở Nottingham Forest, ông dường như hết phép khi không thể khắc chế được các học trò của mình. Ông luận giải: “Nếu bạn đến Italy, sau 3 tháng, mọi cầu thủ đều trả lời phỏng vấn bằng tiếng Italy. Tôi là người Áo, muốn làm việc ở giải Ngoại hạng Anh, tôi cũng phải học tiếng Anh. Vậy mà có nhiều cầu thủ ở Nottingham Forest không nói được tiếng Anh dù đã ở đây 4-5 năm”.

HLV Oliver Glasner sau trận Crystal Palace gặp Arsenal ở Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, thành phố London, Vương quốc Anh ngày 26-10-2025. Ảnh: Reuters

Gia nhập Nottingham Forest với kỳ vọng nâng tầm đội bóng, giờ HLV Oliver Glasner lại bị liệt vào danh sách những chiến lược gia có nguy cơ cao mất việc. Dù vậy, ông vừa tiết lộ bản thân vẫn nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo Nottingham Forest. Được biết, đội bóng sẽ được bổ sung 5 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1-2027 và đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để chiến lược gia người Áo cứu vãn sự nghiệp của mình ở sân City Ground.

Có lẽ, thách thức lớn nhất với HLV Oliver Glasner lúc này không nằm ở sơ đồ chiến thuật hay những phương án nhân sự mà là làm thế nào để các học trò hiểu và cùng thực hiện những gì ông muốn truyền tải. Bóng đá là môn thể thao tập thể, nơi một đường chuyền, một pha di chuyển hay quyết định pressing đều cần sự ăn ý, thấu hiểu. Khi rào cản ngôn ngữ vẫn tồn tại, những chỉ đạo của nhà cầm quân người Áo khó có thể đến được với tất cả cầu thủ. Và nếu không sớm tìm được tiếng nói chung trong phòng thay đồ, HLV Oliver Glasner có thể sẽ bị chính các học trò của mình... lật ghế.