Cái được lớn nhất là trải nghiệm. Đối đầu những nền bóng đá có thể chất, tốc độ và tổ chức tốt, cầu thủ được kiểm chứng năng lực dưới áp lực cao. Trước Bỉ, bàn mở tỷ số của Lê Sỹ Bách bằng cú đánh gót và pha đá phạt góc thành bàn của Chu Ngọc Nguyễn Lực cho thấy sự tự tin, sáng tạo và dấu ấn chiến thuật. Trận hòa New Zealand bộc lộ tinh thần không buông xuôi: dù nhiều lần bị dẫn, đội vẫn tìm được bàn gỡ. Đó là kinh nghiệm quý mà bóng đá trong nước khó đem lại.

World Cup giúp cầu thủ nhận ra yêu cầu của bóng đá đỉnh cao. Tốc độ ra quyết định phải nhanh; khống chế lỗi, chuyền thiếu chính xác hay mất tập trung đều có thể bị trừng phạt. Các em thấy rõ khác biệt về sức mạnh, tranh chấp và cường độ. Thất bại trước Mali 0 - 2 nhắc rằng tinh thần không thể thay thế thể lực, khả năng kiểm soát bóng và tổ chức chiến thuật. Khi đối thủ tăng tốc, Việt Nam khó giữ bóng, thoát pressing và tạo cơ hội.

Những điều chưa được cũng cần nhìn thẳng. Đội thủng lưới nhiều, có lúc mất cự ly giữa các tuyến, chống chuyển trạng thái chưa tốt và thiếu ổn định. Trước Mali, cơ hội bị bỏ lỡ, sức ép đối thủ khiến đội khó triển khai bóng. Trước Bỉ, sau khởi đầu hứng khởi, Việt Nam vẫn phải chống đỡ lâu dài. Đây không đáng xấu hổ với đội lần đầu dự giải, nhưng sẽ thành vấn đề nếu bị che lấp bởi lời khen.

Đáng lo hơn là tâng bốc quá đà. Bàn thắng đẹp xứng đáng được ghi nhận; trận đấu quả cảm đáng được biểu dương. Nhưng kết luận cầu thủ đã đạt đẳng cấp thế giới, sắp thành ngôi sao hay đủ sức chơi ở giải hàng đầu là bước nhảy thiếu cơ sở. Truyền thông có quyền khơi dậy cảm hứng, song không nên biến phấn khích thành danh xưng vượt xa năng lực đã kiểm chứng.

Ở tuổi 17, cầu thủ vẫn đang hình thành chuyên môn và nhân cách. Tung hô liên tục có thể khiến các em chú ý đến lượt thích, bình luận và hình ảnh cá nhân, thay vì tập luyện. Nó tạo áp lực phải tiếp tục phi thường, khiến trận đấu bình thường hoặc giai đoạn sa sút bị xem như thất bại. Lời khen thiếu cân bằng còn có thể khiến cầu thủ và người thân ngộ nhận vị thế, đòi hỏi đãi ngộ hay cơ hội khi nền tảng chưa vững. Không quy kết điều đó đã xảy ra với ai; đây là rủi ro cần phòng ngừa.

Trách nhiệm thuộc về truyền thông, gia đình, câu lạc bộ và ban huấn luyện. Hãy khen đúng việc, phân tích điểm mạnh lẫn hạn chế, tránh gắn nhãn “thần đồng” sau vài khoảnh khắc. Cầu thủ cần được bảo vệ trước áp lực dư luận, hướng dẫn về tâm lý, học tập và nghề nghiệp. Các em cần thi đấu thường xuyên, thay vì chỉ xuất hiện trong chiến dịch truyền thông.

Với U17 Việt Nam, World Cup không phải đích đến mà là cột mốc mở đầu. Các cầu thủ có quyền tự hào vì giành vé và dám cạnh tranh. Nhưng tự hào không đồng nghĩa tự mãn; thất bại không phủ nhận tiến bộ. Hãy giữ tinh thần, bài học và khát vọng hoàn thiện. Đừng biến các em thành ngôi sao trên mặt báo trước khi trưởng thành trên sân cỏ. Đo thành công bằng tiến bộ qua từng mùa giải, không phải độ lớn của lời tung hô, đó là cách bảo vệ tương lai bóng đá trẻ Việt Nam.