Các trận tranh tài nội dung đồng đội nam phong trào diễn ra quyết liệt. Ảnh: Việt Thắng

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo khán giả là đồng đội nam phong trào. Với quyết tâm giành vé đi tiếp vào tứ kết, các vận động viên thi đấu quyết liệt, tạo nên nhiều trận đấu giằng co với tỷ số sít sao. Đơn cử, CLB Mobi Hoàng Chốp thắng 3-2 CLB KS Thang Máy Hòa Phát; Đội Trẻ Hà Nội 1 thắng 3-2 Đội Quân đội 1; CLB KS Team 2 thắng 3-2 CLB Thăng Long Ciputra.

Đáng chú ý là trận đấu giữa CLB CAND T&T và CLB Nam Thúy. Cả hai đội đều sở hữu những vận động viên có trình độ chuyên môn đồng đều, tạo nên màn so tài hấp dẫn với những pha bóng giằng co, quyết liệt.

Các VĐV thi đấu ngang tài ngang sức. Ảnh: Hà Ngân

Ở trận đánh đôi đầu tiên, cặp vận động viên Giang - Cường (CAND T&T) giành chiến thắng 3-1 trước cặp Tú - Nam (CLB Nam Thúy) với các tỷ số lần lượt là 6-11, 14-12, 14-8 và 11-5. Ở trận thứ hai, vận động viên Huy (CLB Nam Thúy) thắng sít sao 3-2 trước vận động viên Đạt (CAND T&T). Trận thứ ba, vận động viên Cường (CAND T&T) tiếp tục mang về chiến thắng 3-2 trước vận động viên Nam (CLB Nam Thúy).

Bước sang trận đơn nam thứ tư, vận động viên Huy (CLB Nam Thúy) san bằng tỷ số khi thắng 3-0 trước vận động viên Giang (CAND T&T), đưa cuộc đối đầu vào trận quyết định thứ năm. Ở trận đấu này, vận động viên Đạt (CAND T&T) xuất sắc giành chiến thắng 3-0 trước vận động viên Tú Huy (CLB Nam Thúy), qua đó giúp CAND T&T thắng chung cuộc 3-2.

Ở nội dung đơn nam lãnh đạo, các vận động viên cũng thi đấu quyết tâm, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn. Nhiều tay vợt như Đặng Thanh Tùng (Tập đoàn Petro Việt Nam), Tạ Quyết Thắng (Công ty VGroup)... đã góp mặt trong những cuộc so tài đáng chú ý.

Kết thúc ngày thi đấu thứ hai, Ban tổ chức đã xác định được 7 đội giành quyền vào bán kết nội dung đồng đội nam phong trào gồm: Đội Hải Phòng 1, Mobi Hoàng Chốp, Đội Trẻ Hà Nội 1, CAND T&T, CAND T&T 2, Vieted 3 và KS Team. Một suất bán kết còn lại sẽ được xác định sau khi trận đấu cuối cùng hoàn tất.

Ngày mai (28-11), giải tiếp tục diễn ra các nội dung thi đấu quan trọng: tứ kết đồng đội nam phong trào, đôi nam có lãnh đạo, đôi nữ dưới 45 tuổi và đôi nam nữ trên 45 tuổi.

Kết quả thi đấu tối 27-11:

Nội dung đồng đội nam phong trào:

Đội Hải Phòng 1 thắng 3-0 KS Team 1.

CLB Mobi Hoàng Chốp thắng 3-2 CLB KS Thang Máy Hòa Phát.

Đội Trẻ Hà Nội 1 thắng 3-2 Đội Quân đội 1.

CLB CAND T&T thắng 3-2 CLB Nam Thúy.

CLB CAND T&T 2 thắng 3-2 Đội Nghệ An.

CLB Vieted 3 thắng 3-0 CLB Thiên Văn Hải Phòng.

CLB KS Team 2 thắng 3-2 CLB Thăng Long Ciputra.

Nội dung đơn nam lãnh đạo:

VĐV Nguyễn Quốc Hồng (NXB Giáo dục Việt Nam) thắng 3-1 Nguyễn Văn Ngọc (Nghệ An).

VĐV Đỗ Trần Quý (VietinBank) thắng 3-0 Nguyễn Trọng Thế (Viện Khoa học và Công nghệ quân sự).

VĐV Tạ Quyết Thắng (Công ty VGroup) thắng 3-2 Nguyễn Tuấn Huy (Mobi Hoàng Chốp).

VĐV Nguyễn Thế Nam (Nghệ An) thắng 3-2 Tạ Quyết Thắng (Công ty VGroup).

VĐV Tuấn Anh (Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô) thắng 3-0 Đặng Thanh Tùng (Tập đoàn Petro Việt Nam).

VĐV Trần Quốc Bình (Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu) thắng 3-0 Đỗ Khôi Nguyên (Công ty May Thăng Long).

VĐV Hoàng Liên Sơn (Ngân hàng Phát triển Việt Nam) thắng 3-0 Đồng Đắc Thọ (Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an).

VĐV Trần Quốc Bình (Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu) thắng 3-0 Nguyễn Hoài Nam (Nghệ An).

VĐV Trịnh Việt Cường (Báo Quân đội nhân dân) thắng 3-0 Đồng Đắc Thọ (Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an).

VĐV Nguyễn Châu Giang (Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội) thắng 3-1 Đỗ Trần Quý (VietinBank).

VĐV Tuấn Anh (Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô) thắng 3-0 Nguyễn Đức Thoa (Cục An ninh).

VĐV Đặng Thanh Tùng (Tập đoàn Petro Việt Nam) thắng 3-2 Nguyễn Đức Thoa (Cục An ninh).