Sắp diễn ra Triển lãm quốc tế Sản phẩm Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay Việt Nam 2026

Nhiều công nghệ tiên tiến được trưng bày tại triển lãm

Triển lãm quốc tế Sản phẩm Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay Việt Nam lần thứ 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam Hardware & Hand Tools Expo 2026 – VHHE HCMC 2026) dự kiến diễn ra từ ngày 3-5/12/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), với sự tham gia của khoảng 380 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, tương đương gần 450 gian hàng.

Triển lãm hướng đến thúc đẩy kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp trong lĩnh vực ngũ kim, dụng cụ cầm tay và công nghiệp hỗ trợ.

Theo Công ty Vinexad, trong bối cảnh sản xuất công nghiệp, xây dựng và cơ khí tiếp tục phát triển, nhu cầu đối với các sản phẩm ngũ kim, dụng cụ, linh phụ kiện và thiết bị phục vụ sản xuất ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng này, VHHE HCMC 2026 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn giao thương chuyên ngành, tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu năng lực sản xuất, tiếp cận khách hàng tiềm năng và tìm kiếm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Với quy mô dự kiến gần 450 gian hàng, triển lãm tập trung vào bốn nhóm ngành hàng chủ lực gồm dụng cụ; ngũ kim và phụ kiện xây dựng; thiết bị gia cố; bảo hộ lao động. Hàng nghìn sản phẩm, thiết bị và giải pháp phục vụ sản xuất công nghiệp, xây dựng, cơ khí, gia công chế tạo, sửa chữa và an toàn lao động sẽ được giới thiệu, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng chuyên ngành.

Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm mới, tăng cường nhận diện thương hiệu, cập nhật xu hướng thị trường và mở rộng mạng lưới phân phối.

Bên cạnh các doanh nghiệp trong nước, VHHE HCMC 2026 dự kiến tiếp tục quy tụ nhiều doanh nghiệp và thương hiệu đến từ những quốc gia và vùng lãnh thổ có nền sản xuất công nghiệp phát triển như Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản và Trung Quốc.

Cơ hội tìm kiếm đối tác kinh doanh trong khuôn khổ triển lãm

Một số thương hiệu, doanh nghiệp thường xuyên góp mặt tại triển lãm gồm Đinh Lực, Blueshark, Mr. Monkey, Viet-Screw, Cibon, Technomate, Zen Mark, Hans Industry, Kingstone, DSHI, Hatok, Ánh Dương, Sungjin Nice, C&H Vina, Âu Lực, QJT Vietnam, Yato Tools, Kymyo, ADE Tool, Weldcom và King Mount. Sự đa dạng về thị trường và nguồn cung góp phần tạo môi trường thuận lợi để các đơn vị trưng bày giới thiệu sản phẩm, kết nối với đối tác quốc tế và mở rộng cơ hội hợp tác thương mại.

Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, triển lãm còn chú trọng nâng cao hiệu quả kết nối giữa doanh nghiệp với nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đại lý, nhà thầu và khách hàng chuyên ngành. Tại kỳ triển lãm trước, sự kiện thu hút gần 16.770 lượt khách thương mại đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trong ba ngày.

Theo Công ty Vinexad, tiếp nối kết quả này, VHHE HCMC 2026 dự kiến đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, thu hút đoàn nhà mua quốc tế và tăng cường cơ hội gặp gỡ trực tiếp giữa doanh nghiệp trưng bày với các đối tác có nhu cầu tìm nguồn hàng, lựa chọn nhà cung ứng hoặc mở rộng hệ thống phân phối.

Đáng chú ý, chương trình kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức trong khuôn khổ triển lãm, với chủ đề “Nâng chuẩn nhà cung ứng – Mở rộng cơ hội đơn hàng”, dự kiến thu hút các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đại lý, hệ thống bán lẻ và đoàn nhà mua quốc tế.

Thông qua chương trình, doanh nghiệp có thêm cơ hội giới thiệu năng lực cung ứng, tìm kiếm đối tác phù hợp và mở rộng khả năng tiếp cận đơn hàng. Cùng với đó, các hội thảo chuyên đề có sự tham gia của hiệp hội ngành hàng và chuyên gia sẽ cập nhật xu hướng thị trường, chính sách và yêu cầu mới, hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện cơ hội và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của đối tác.

Bên cạnh hoạt động kết nối giao thương, chương trình tham quan Khu công nghiệp KIZUNA dự kiến mang đến cơ hội tìm hiểu thực tế về hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, môi trường đầu tư và điều kiện xây dựng, vận hành nhà máy tại Việt Nam. Triển lãm đồng thời tiếp tục tổ chức hoạt động trải nghiệm sản phẩm thông qua chương trình thực hành sáng tạo đồ gỗ do Xưởng gỗ Saigon 69 thực hiện.

Tại đây, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm các dòng dụng cụ và tìm hiểu cách ứng dụng sản phẩm trong thực tế, qua đó giúp doanh nghiệp giới thiệu tính năng, giá trị sử dụng và tiếp cận gần hơn với nhu cầu của người tiêu dùng.

Một lợi thế khác của VHHE HCMC 2026 là được tổ chức đồng thời với Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 24 tại Thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam Expo HCMC 2026), Triển lãm quốc tế Thang máy Việt Nam 2026 (Vietnam Elevator Expo) và Triển lãm Trang trí Nhà và Cảnh quan 2026 (Vietnam Home & Garden Expo).

Việc quy tụ nhiều lĩnh vực trong cùng thời gian và địa điểm tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận tệp khách hàng rộng hơn, từ các ngành cơ khí, xây dựng, vật liệu, nội – ngoại thất đến sản xuất công nghiệp, thương mại và phân phối, đồng thời mở rộng cơ hội tìm kiếm đối tác và phát triển các kênh tiêu thụ mới.

Với hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Triển lãm quốc tế Sản phẩm Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay Việt Nam tiếp tục hướng đến vai trò cầu nối giữa các nhà sản xuất, nhà cung ứng và cộng đồng người mua trong nước, quốc tế.

Thông qua hoạt động trưng bày, kết nối giao thương và cập nhật thông tin thị trường, VHHE HCMC 2026 được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại, mở rộng cơ hội kinh doanh và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp của doanh nghiệp.