Gia Lai: Doanh nghiệp là bạn đồng hành để Tuy Phước Tây phát triển bền vững

Chiều 12/10, xã Tuy Phước Tây (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Cùng với ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, chương trình dành nội dung trọng tâm cho việc trao đổi, tiếp nhận kiến nghị và tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Ôn lại truyền thống Ngày Doanh nhân Việt Nam, ông Tô Minh Chánh nhắc lại dấu mốc ngày 13/10/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương, khẳng định vai trò của giới công thương trong công cuộc kiến thiết đất nước. Năm 2004, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 13/10 hằng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Qua 22 năm, ngày này trở thành dịp tôn vinh những đóng góp của đội ngũ doanh nhân đối với phát triển kinh tế và cộng đồng.

Doanh nghiệp góp sức cho tăng trưởng

Thông tin về tình hình kinh tế – xã hội tại buổi gặp mặt cho thấy, chín tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã ước đạt 4.712,56 tỷ đồng, tăng 9,43% so với cùng kỳ, bằng chỉ tiêu tăng trưởng tỉnh giao năm 2026. Trong đó, công nghiệp và xây dựng đạt 3.305,912 tỷ đồng, tăng 11,69%, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chính; thương mại – dịch vụ đạt 706,243 tỷ đồng.

Xuất khẩu là điểm sáng với kim ngạch đạt 65,538 triệu USD, tăng 43,50% so với cùng kỳ. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 2.105,1 tỷ đồng. Thu ngân sách chín tháng đầu năm, không tính số thu trợ cấp có mục tiêu của tỉnh, đạt 72,943 tỷ đồng, bằng 100,58% kế hoạch tỉnh giao cả năm.

Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Các doanh nghiệp góp phần thúc đẩy công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương và đóng góp vào nguồn thu ngân sách.

Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Tây Tô Minh Chánh chia sẻ với các doanh nhân.

Ghi nhận những đóng góp đó, ông Tô Minh Chánh - Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Tây, cho biết năm 2026, địa phương vừa phải ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong quá trình này.

Tuy nhiên, hoạt động đầu tư, sản xuất vẫn còn những vướng mắc cần giải quyết. Ông Chánh thẳng thắn nhìn nhận, quá trình hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng, xử lý các vấn đề đất đai, thủ tục hành chính và triển khai quy định mới sau phân cấp, phân quyền còn có nội dung chính quyền xã lúng túng.

“Doanh nghiệp đang vướng ở đâu? Thủ tục nào còn mất nhiều thời gian?”, ông Chánh đặt câu hỏi và đề nghị doanh nghiệp phản ánh cụ thể những bất cập liên quan đến đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, thuế, bảo hiểm, điện, hạ tầng và môi trường.

Theo Chủ tịch UBND xã, những ý kiến từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh sẽ giúp chính quyền xác định rõ việc cần làm và trách nhiệm giải quyết. Doanh nghiệp cần trao đổi thẳng thắn cả những khó khăn đang gặp phải, nội dung cần hỗ trợ và đề xuất để môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi.

“Chúng tôi không mong muốn việc gặp gỡ doanh nghiệp chỉ dừng lại ở một hoạt động nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Điều quan trọng hơn là hình thành mối quan hệ thường xuyên, cởi mở và trách nhiệm giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp”, ông Chánh nhấn mạnh.

Năm cam kết đồng hành

Để cụ thể hóa trách nhiệm đồng hành, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Tây đưa ra năm cam kết, trong đó đặt việc tiếp nhận, theo dõi và phản hồi kiến nghị của doanh nghiệp lên hàng đầu.

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến, kiến nghị.

“Việc thuộc thẩm quyền xã phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy, né tránh; việc vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, kiến nghị và theo dõi để phản hồi kết quả cho doanh nghiệp”, ông Chánh khẳng định.

Với những nội dung cần phối hợp, xã sẽ xác định rõ cơ quan đầu mối xử lý. Những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, kiến nghị với tỉnh và các sở, ngành, đồng thời tiếp tục theo dõi kết quả. Trách nhiệm của địa phương vì thế phải được thực hiện xuyên suốt từ khi tiếp nhận đến khi thông tin lại cho doanh nghiệp.

Cam kết thứ hai là cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa, công khai quy trình và thời hạn giải quyết. Chính quyền xã tập trung chấn chỉnh hồ sơ trễ hạn, nâng cao chất lượng phục vụ, giúp người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn khi thực hiện thủ tục.

Thứ ba, xã chủ động rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng và hạ tầng trong phạm vi thẩm quyền. Đây là những điều kiện cần thiết để doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất và triển khai dự án đúng quy định.

Thứ tư, địa phương tăng cường kết nối cung – cầu lao động, phối hợp đào tạo nghề và giới thiệu việc làm theo nhu cầu thực tế. Việc kết nối sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực tại chỗ phù hợp, đồng thời mở thêm cơ hội việc làm cho người dân.

Thứ năm, xã duy trì kênh gặp gỡ, trao đổi thường xuyên với doanh nghiệp, lấy mức độ thuận lợi, minh bạch và hiệu quả xử lý công việc làm một trong những thước đo chất lượng phục vụ của chính quyền.

Cùng với năm cam kết, Tuy Phước Tây tiếp tục đầu tư, huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hiện có mở rộng hoạt động và thu hút thêm dự án phù hợp với định hướng phát triển địa phương.

Về phía doanh nghiệp, ông Chánh đề nghị tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh; tuân thủ pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, thuế và lao động. Việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động cần được quan tâm đầy đủ.

Đây là dịp ôn lại truyền thống Ngày Doanh nhân Việt Nam, giao lưu, kết nối giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND xã cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục góp sức vào các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và hoạt động vì cộng đồng. Sự phát triển của doanh nghiệp cần gắn với việc làm, thu nhập và đời sống của người dân địa phương.

Theo ông Chánh, Tuy Phước Tây muốn phát triển nhanh, bền vững cần có sự chung sức của doanh nghiệp; ngược lại, doanh nghiệp cần môi trường kinh doanh thuận lợi và sự hỗ trợ có trách nhiệm từ chính quyền. Đó cũng là cơ sở để địa phương xây dựng mối quan hệ “Chính quyền đồng hành – Doanh nghiệp phát triển – Nhân dân được hưởng lợi – Địa phương cùng đi lên”.