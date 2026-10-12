Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì gặp mặt đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 170 đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu cho khối doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tại cuộc gặp mặt, sau khi nghe đại diện Chính phủ báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp và đại diện một số doanh nghiệp phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, sau 40 năm Đổi mới, đội ngũ doanh nhân trưởng thành, gây dựng cơ nghiệp, tạo việc làm và đưa được sản phẩm, thương hiệu Việt Nam ra thế giới. Đảng, Nhà nước trân trọng những thành công, những đóng góp thầm lặng trong duy trì sản xuất, chăm lo người lao động, làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước; ghi nhận sự chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, người yếu thế và bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết chiến lược, mở rộng cơ hội phát triển. Mục tiêu đến năm 2030 và năm 2045 phải được hiện thực hóa từ hôm nay bằng chương trình, dự án, sản phẩm và năng lực cụ thể. Đất nước cần thêm doanh nghiệp làm chủ công nghệ, thương hiệu được tin cậy, mạng lưới sản xuất có sức cạnh tranh quốc tế.

Chỉ ra những khó khăn còn tồn tại, chia sẻ với những khó khăn, áp lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nỗ lực trong cải cách hành chính, cắt giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp là rất lớn, nhưng mới chỉ là tính trên hồ sơ. Vấn đề vẫn là nằm ở khâu thực thi, ở phẩm chất và năng lực cán bộ. Nhà nước phải giải quyết đến cùng những vướng mắc, chấn chỉnh những bất cập thuộc trách nhiệm của mình; bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi, minh bạch, công bằng, chi phí thấp; bảo vệ quyền tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh; tháo gỡ thực chất vướng mắc của doanh nghiệp, phân biệt rủi ro kinh doanh với vi phạm pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng, Chính phủ cần giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, xử lý vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng với trách nhiệm, thời hạn rõ ràng, ưu tiên dự án sớm tạo năng lực sản xuất; liên thông thủ tục, dữ liệu, giảm giấy tờ, thời gian, chi phí thực chất.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Doanh nghiệp phải minh bạch tài chính, sử dụng hiệu quả nguồn lực; lấy công nghệ, con người, quản trị làm trọng tâm, phát huy thế mạnh, kiên trì đầu tư, tạo sản phẩm có giá trị. Phát triển doanh nghiệp lớn dẫn dắt chuỗi cung ứng, thực hiện dự án quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyên môn hóa. Doanh nghiệp nhà nước tập trung lĩnh vực then chốt, hạ tầng thiết yếu, công nghệ nền tảng, gắn quyền chủ động với trách nhiệm giải trình. Tăng liên kết sản xuất với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Các cấp ủy, chính quyền phải đối thoại thường xuyên, giải quyết kiến nghị kịp thời, đúng pháp luật, bảo đảm phục vụ doanh nghiệp thông suốt. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các hiệp hội ngành nghề cần nghiên cứu, phản biện chính sách dựa trên dữ liệu, thực tiễn; nhận diện vướng mắc chung, theo dõi giải quyết kiến nghị; nâng chất lượng hỗ trợ quản trị, pháp luật, công nghệ, tiêu chuẩn, hội nhập và kết nối hợp tác.

Nhấn mạnh việc phát huy vai trò doanh nhân trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị doanh nhân cần theo sát thị trường, tận dụng hiệp định thương mại, giữ uy tín về chất lượng, xuất xứ, thực hiện nghiêm cam kết, từng bước hình thành những thương hiệu có vị thế trên thị trường thế giới. Các cơ quan đối ngoại, thương mại, đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần phối hợp cung cấp thông tin, cảnh báo rủi ro, kết nối, bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải bảo đảm an toàn, thu nhập, chế độ, cơ hội nâng cao tay nghề, sử dụng tài nguyên có trách nhiệm, làm tròn nghĩa vụ thuế và gắn bó với cộng đồng. Doanh nhân thành công dìu dắt thế hệ trẻ, hỗ trợ ý tưởng triển vọng, khuyến khích sáng tạo…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, gần 2 năm qua, Trung ương Đảng ban hành một hệ thống các nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội nhằm mở đường, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV vừa thông qua quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh nhằm khuyến khích đảng viên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Nếu các nghị quyết, quy định của Đảng được triển khai đồng bộ và chuyển hóa thực chất thành thể chế, chính sách, dự án và năng lực sản xuất mới, sẽ tạo thành một hệ thống động lực bổ trợ lẫn nhau, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đưa đất nước bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới với chất lượng và năng lực cạnh tranh cao hơn. Đó là những điều kiện quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phát triển, người lao động có việc làm, thu nhập ngày càng cao.

Đánh giá cao ý kiến phát biểu tại cuộc gặp mặt, ghi nhận nhiều kiến nghị xác đáng, xuất phát từ thực tiễn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, tiếp thu, những nội dung chưa thấy thuyết phục thì trao đổi lại với tinh thần cầu thị.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng 227 doanh nghiệp vừa được Chính phủ công nhận có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.