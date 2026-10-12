Tôn vinh đóng góp, tiếp sức khát vọng doanh nhân

Chương trình văn nghệ tại lễ tôn vinh.

Đây là hoạt động được tỉnh Thanh Hóa tổ chức thường niên nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) nhằm ghi nhận, biểu dương những doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp xứ Thanh.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ tôn vinh.

Cùng dự có đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức hội, hiệp hội cùng đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ tôn vinh.

Khẳng định vai trò, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp

Cách đây 81 năm, ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới Công thương Việt Nam, khẳng định vai trò quan trọng của giới công thương trong công cuộc kiến thiết đất nước. Khắc ghi lời dạy của Người, các thế hệ doanh nhân Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng đã không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Đến nay, Thanh Hóa có hơn 23.500 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 496.000 lao động. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì sản xuất, tìm kiếm thị trường, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 11,1% so với cùng kỳ; 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng. Có 38 nhà máy, cơ sở sản xuất hoàn thành, đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư 33.660 tỷ đồng, bổ sung năng lực sản xuất mới. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 201.490 tỷ đồng, tăng 17,8%; giá trị xuất khẩu đạt gần 5,88 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Hoạt động phát triển doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Trong 9 tháng, toàn tỉnh có 3.052 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,1% so với cùng kỳ, đứng thứ 12/34 tỉnh, thành phố cả nước và dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,22%; xây dựng tăng 29,65%; vận tải, kho bãi tăng 60,37%. Những chuyển động này cho thấy sự tham gia ngày càng đa dạng của cộng đồng doanh nghiệp vào các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và chuỗi cung ứng.

Cùng với tạo việc làm, phát triển sản xuất, khu vực doanh nghiệp tiếp tục đóng góp lớn vào ngân sách. Trong 9 tháng năm 2026, số thu ngân sách từ khu vực doanh nghiệp đạt khoảng 37.452 tỷ đồng, chiếm 78,4% tổng thu toàn tỉnh; trong đó, riêng nguồn thu nội địa từ khu vực doanh nghiệp đạt hơn 12.370 tỷ đồng, chiếm 42,2% tổng thu nội địa, bằng 101,8% dự toán giao; thu từ doanh nghiệp khu vực dân doanh tăng 52,4% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả tích cực, cộng đồng doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về thị trường, chi phí sản xuất, vốn và năng lực cạnh tranh. Thực tế đó tiếp tục đặt ra yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực nội tại và phát triển bền vững.

Chính quyền phải kiến tạo, đồng hành; doanh nghiệp phải chủ động, đổi mới

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp trách nhiệm, bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua; đồng thời chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại lễ tôn vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, bản lĩnh, tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm của các doanh nghiệp, doanh nhân; đồng thời mong muốn những điển hình này tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, khát vọng phát triển và văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà”.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, bản lĩnh, tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm của các doanh nghiệp, doanh nhân; đồng thời mong muốn những điển hình này tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, khát vọng phát triển và văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Quý IV có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, tăng trưởng quý IV phải đạt từ 17,09% trở lên; thu ngân sách nhà nước cả năm phấn đấu đạt 70.000 tỷ đồng. Đây là áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi phải “chuyển mạnh từ quyết tâm sang hành động, từ tiềm năng sang năng lực sản xuất, từ nguồn lực thành kết quả tăng trưởng thực chất” trong những tháng cuối năm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ tôn vinh.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí đề nghị tập trung cao nhất cho sản xuất, kinh doanh và tiến độ thực hiện dự án; rà soát kế hoạch, khai thác tối đa công suất hiện có, mở rộng thị trường, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm đưa các công trình đủ điều kiện vào hoạt động.

Cùng với đó, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; tăng cường liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp, phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI trong kết nối doanh nghiệp trong tỉnh tham gia chuỗi cung ứng, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng tại địa phương.

Các doanh nhân dự lễ tôn vinh.

Đối với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quyết liệt tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và trách nhiệm người đứng đầu, trọng tâm là tổ chức thực hiện nghiêm túc 5 cam kết của tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại ngày 27/8. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành; người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong triển khai các dự án; xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, phương án và thời hạn xử lý. Các vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết; không để công việc ách tắc vì né tránh, đùn đẩy hoặc thiếu phối hợp.

Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và thanh toán; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, dự án công nghiệp có khả năng tạo giá trị gia tăng lớn; kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất và nguồn lực kém hiệu quả.

Cùng với đó, các ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng, theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất, kinh doanh, tiến độ dự án và thu ngân sách; chủ động dự báo, nhận diện nguy cơ, tham mưu giải pháp kịp thời, khai thác tối đa dư địa tăng trưởng, không để bị động trong điều hành, không để lỡ cơ hội phát triển.

Các đại biểu và doanh nhân dự lễ tôn vinh.

Các doanh nhân dự lễ tôn vinh.

Khẳng định quan điểm xuyên suốt “chính quyền phải kiến tạo, đồng hành; doanh nghiệp phải chủ động, đổi mới; mọi nguồn lực phải được khơi thông, mọi cơ hội phải được chuyển hóa thành kết quả cụ thể”, người đứng đầu chính quyền tỉnh Thanh Hóa khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển theo quy định của pháp luật; đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành nâng cao trách nhiệm, hành động quyết liệt, giải quyết công việc thực chất, hiệu quả, vì sự phát triển chung của tỉnh theo tinh thần: “Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp” để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Xuân Hưng cho biết: Những chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là việc tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, đơn giản hóa thủ tục hành chính và khơi thông nguồn lực đầu tư, đã tạo thêm niềm tin, động lực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khẳng định, sự ghi nhận, tôn vinh của tỉnh là nguồn động viên lớn để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần dấn thân, đoàn kết, đổi mới và cống hiến, xây dựng đội ngũ doanh nhân Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh, có trí tuệ, văn hóa và trách nhiệm với cộng đồng.

Sự ghi nhận, tôn vinh của tỉnh là nguồn động viên lớn để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần dấn thân, đoàn kết, đổi mới và cống hiến, xây dựng đội ngũ doanh nhân Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh, có trí tuệ, văn hóa và trách nhiệm với cộng đồng.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng

Các đại biểu dự lễ tôn vinh.

Tại lễ tôn vinh, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc.

Trong đó, Tổng Công ty CP Hợp Lực được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Tổng Công ty CP Hợp Lực được và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa.

Tổng Công ty CP Đầu tư xây dựng Minh Tuấn và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã Thanh Hóa được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Tổng Công ty CP Đầu tư xây dựng Minh Tuấn và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 76 doanh nghiệp và 24 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026. Tại lễ tôn vinh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen, tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng tặng Bằng khen cho 20 doanh nhân tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng trao tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc.

Phó Chủ tịch VCCI Bùi Trung Nghĩa và Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trao Bằng khen cho các doanh nhân tiêu biểu.

Những phần thưởng là sự ghi nhận xứng đáng đối với đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân; đồng thời khích lệ tinh thần thi đua, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khát vọng phát triển trong cộng đồng doanh nghiệp.