75 trại sinh tham gia Trại Huấn luyện kỹ năng

Dự lễ khai mạc có đồng chí Huỳnh Tấn Thành, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Tổ chức Trại Huấn luyện; đại diện Hội đồng Huấn luyện kỹ năng tỉnh; Đảng ủy phường Cao Lãnh; đội ngũ huấn luyện viên, cùng toàn thể trại sinh.

Trại Huấn luyện sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15-10-2026, là hoạt động thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026).

Đại biểu tham dự Lễ khai mạc Trại Huấn luyện kỹ năng tỉnh Đồng Tháp năm 2026.

Trại được tổ chức nhằm kiểm tra, đánh giá, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội, thủ lĩnh thanh niên tại cơ sở; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng và công nhận lực lượng Huấn luyện viên kỹ năng cấp tỉnh, chuẩn bị nguồn nhân lực tham gia Trại Nguyễn Chí Thanh.

Tham gia Trại năm nay có 75 trại sinh được chia thành 6 tiểu trại, trải qua chương trình huấn luyện, kiểm tra và sát hạch với nhiều nội dung phong phú, kết hợp giữa lý thuyết, thực hành và các hoạt động tập thể.

Các trại sinh tham gia kiểm tra kiến thức tổng hợp, thực hành nghi thức Hội LHTN Việt Nam; tổ chức sinh hoạt tập thể; xây dựng kế hoạch, chương trình trại; thiết kế và tổ chức trò chơi lớn, đêm lửa trại; thuyết trình, xây dựng và giảng dạy giáo án.

Bên cạnh đó, trại sinh còn được sát hạch các kỹ năng chuyên sâu như: Dựng lều nhanh, nút dây, thủ công trại, sơ cấp cứu, xác định phương hướng, giải mật thư, hát múa tập thể…

Đồng chí Huỳnh Tấn Thành, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Huỳnh Tấn Thành, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đề nghị các trại sinh tích cực tham gia các nội dung huấn luyện, sát hạch, chủ động giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm.

Các thành viên Ban Giám khảo đồng hành cùng Trại Huấn luyện kỹ năng tỉnh Đồng Tháp năm 2026.

Đồng thời, kỳ vọng hội trại sẽ phát hiện, bồi dưỡng thêm nhiều huấn luyện viên trẻ có năng lực, bản lĩnh và nhiệt huyết, góp phần nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh trong thời gian tới.

Ngay sau lễ khai mạc, các trại sinh bước vào những nội dung sát hạch đầu tiên như: Trắc nghiệm lý thuyết, thi viết và thực hành dấu đi đường. Theo chương trình, lễ tổng kết, bế mạc trại dự kiến diễn ra tối 14-10-2026.