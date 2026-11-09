Khát vọng vươn lên của nữ sinh trẻ

Hành trình ghi dấu bằng nỗ lực

Ở tuổi học trò, mỗi thành tích đạt được đều là kết quả của một quá trình tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng và vượt qua những giới hạn của bản thân. Với Nguyễn Dương Yến My, học sinh Trường THPT Gio Linh, những dấu ấn trong học tập và hoạt động phong trào không đến từ sự may mắn mà được vun đắp bằng tinh thần cầu tiến, ý thức tự học và sự chủ động trong từng trải nghiệm.

Yến My từng giành huy chương vàng cuộc thi STEAM for Girls-STEAM xanh cho nữ sinh năm 2024. Đây là dấu mốc đáng nhớ, ghi nhận khả năng tư duy, sáng tạo và sự tự tin của em trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học. Thành tích này cũng góp phần khẳng định vai trò, năng lực của nữ sinh trong việc tiếp cận và chinh phục những lĩnh vực đòi hỏi kiến thức liên ngành, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.

Nguyễn Dương Yến My (ở giữa) và 2 người bạn nước ngoài tại cuộc thi STEAM for Girls- STEAM xanh cho nữ sinh năm 2024 - Ảnh: T.H

Không chỉ tập trung vào học tập, Yến My còn tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm. Năm 2025, em được lựa chọn tham gia chương trình giao lưu, vun đắp tình hữu nghị Việt-Lào. Đây là cơ hội để My mở rộng hiểu biết, giao lưu với bạn bè, đồng thời góp phần bồi đắp tình cảm, sự gắn kết giữa thế hệ trẻ hai nước.

Mỗi trải nghiệm mang đến cho nữ sinh những bài học khác nhau, giúp em trưởng thành hơn trong suy nghĩ, cách ứng xử và khả năng hòa nhập. Từ sân chơi học thuật đến hoạt động giao lưu, Yến My luôn thể hiện tinh thần chủ động, sẵn sàng học hỏi và không ngại thử sức ở những môi trường mới.

Mới đây, tại cuộc thi Chinh phục 2026, Yến My tiếp tục tạo dấu ấn khi xuất sắc giành vòng nguyệt quế ở trận 5 vòng loại, qua đó giành quyền bước tiếp vào vòng 2. Thành tích này cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, vốn kiến thức tích lũy và bản lĩnh của em khi đứng trước những thử thách đòi hỏi khả năng tư duy nhanh, sự tập trung và tự tin.

Với My, mỗi cuộc thi không chỉ là cơ hội thể hiện năng lực mà còn là hành trình khám phá giới hạn của chính mình. Những câu hỏi, những thử thách và cả áp lực trong quá trình tham gia giúp em nhận ra những điều đã làm được, những kiến thức còn thiếu để tiếp tục hoàn thiện.

Nguyễn Dương Yến My xuất sắc giành vòng nguyệt quế tại trận 5 vòng loại cuộc thi Chinh phục 2026 - Ảnh: T.H

Theo thầy giáo Nguyễn Xuân Chiến, Hiệu trưởng Trường THPT Gio Linh, My là một trong những học sinh có tinh thần học tập tích cực, luôn nỗ lực vươn lên và biết tận dụng những cơ hội để phát triển bản thân.

“Nhà trường rất tự hào về những thành tích mà em Nguyễn Dương Yến My đã đạt được trong học tập và các hoạt động phong trào. Đây là học sinh có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, luôn nỗ lực khẳng định năng lực của bản thân. Những kết quả em đạt được không chỉ là niềm vui của gia đình, thầy cô mà còn góp phần lan tỏa tinh thần học tập tích cực trong học sinh toàn trường. Nhà trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện để em phát huy năng lực, tự tin tham gia các sân chơi và phát triển toàn diện hơn”.

"Cánh chim đầu đàn" của lớp 10A10

Đằng sau những thành tích nổi bật là một nữ sinh có ý thức học tập tốt, trách nhiệm với tập thể và luôn nỗ lực hoàn thành vai trò của mình. Ở lớp 10A10, Trường THPT Gio Linh, Yến My không chỉ là học sinh có thành tích học tập tốt mà còn là lớp trưởng gương mẫu, được thầy cô và bạn bè tin tưởng.

Cô giáo Phan Thị Kiều Giang, giáo viên chủ nhiệm lớp cho biết: “Yến My là học sinh có ý thức học tập rất tốt, nghiêm túc và luôn có tinh thần cầu tiến. Trong vai trò lớp trưởng, em thể hiện sự gương mẫu, trách nhiệm, biết quan tâm và hỗ trợ các bạn trong lớp. My không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà còn góp phần tạo nên tinh thần đoàn kết, tích cực trong tập thể. Với tôi, My thực sự là "cánh chim đầu đàn" của lớp 10A10. Tôi mong em tiếp tục phát huy những ưu điểm, giữ vững tinh thần học tập và tự tin chinh phục những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới”.

Sự tin tưởng của thầy cô, tình cảm của bạn bè là nguồn động viên để nữ sinh tiếp tục phấn đấu. Nguyễn Thị Như Ý, bạn học của Yến My chia sẻ: Yến My không chỉ học tập tốt mà còn là người bạn gương mẫu, luôn có tinh thần trách nhiệm và tích cực trong các hoạt động của lớp.

Từ góc nhìn của bạn bè, những thành tích của My là nguồn cảm hứng để mỗi người tự đặt ra mục tiêu và cố gắng hơn trong học tập. Hình ảnh một nữ sinh vừa chăm chỉ học tập, vừa tích cực tham gia hoạt động tập thể góp phần tạo nên môi trường học đường năng động, khuyến khích học sinh phát huy năng lực và sở trường của mình.

Nguyễn Dương Yến My (thứ 3 từ phải sang) giành Huy chương vàng cuộc thi STEAM for Girls-STEAM xanh cho nữ sinh năm 2024 - Ảnh: T.H

Điều đáng quý ở Yến My là em không dừng lại ở những thành tích đã đạt được. Mỗi dấu mốc đều trở thành động lực để em tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức và rèn luyện bản lĩnh. Từ những sân chơi khoa học, hoạt động giao lưu đến các cuộc thi kiến thức, My đang từng bước xây dựng nền tảng cho hành trình trưởng thành của mình.

Với tuổi trẻ, thành công không chỉ được đo bằng những giải thưởng hay vòng nguyệt quế mà còn ở thái độ học tập, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên mỗi ngày. Hành trình của Nguyễn Dương Yến My là câu chuyện về một nữ sinh đất Gio Linh đang tự tin khẳng định bản thân bằng tri thức và sự nỗ lực bền bỉ. Những thành tích đã đạt được là dấu ấn đáng tự hào, đồng thời mở ra những cơ hội mới để My tiếp tục khám phá năng lực, chinh phục những mục tiêu cao hơn.