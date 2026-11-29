Chiều 29/11, tại đặc khu Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương, dành cho học sinh THCS trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi giúp học sinh giao lưu, học hỏi và thể hiện hiểu biết về biển, đảo quê hương.

Vòng chung kết có 100 thí sinh xuất sắc, được tuyển chọn từ gần 11.000 học sinh tham gia vòng thi trực tuyến. Các thí sinh tranh tài qua 4 phần thi gồm: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến, và Đặt mốc chủ quyền.

Học sinh trả lời câu hỏi tại cuộc thi.

Nội dung cuộc thi tập trung vào các kiến thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và pháp luật quốc tế liên quan đến biển, đảo; kiến thức về biển, đảo Việt Nam, đại dương, biến đổi khí hậu và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bên cạnh đó, học sinh còn được tìm hiểu về phòng, chống bạo lực học đường, ma túy; lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam và lịch sử, văn hóa địa phương.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang trao giải Nhất cuộc thi cho em Dương Gia Bảo, học sinh lớp 8/1, Trường THCS Hùng Vương. Ảnh: Đức Thái.

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh. Thông qua cuộc thi, các em có thêm kiến thức về biển, đảo Việt Nam; bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao tặng 80 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng), cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập.

Sau cuộc thi cấp tỉnh, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn đội thi đại diện An Giang tham gia vòng chung kết cấp khu vực Cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương, dự kiến tổ chức vào tháng 3/2027.