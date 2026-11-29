Chương trình mang đến nhiều phần quà thiết thực, góp phần sẻ chia khó khăn, tiếp thêm động lực để học sinh vùng cao vươn lên trong học tập.

Các tiết mục văn nghệ của học sinh Trường Tiểu học Bản Sen.

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhà trường 6 tủ sắt, 2 tivi thông minh 65 inch trị giá gần 40 triệu đồng; 40 thùng sữa, 20 thùng thạch, 500 quyển sách, 200 áo khoác và nguồn hỗ trợ 80 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn trao 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 5 suất quà đặc biệt dành tặng những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các phần quà gồm nhiều nhu yếu phẩm và vật dụng thiết thực, giúp các em có thêm điều kiện sinh hoạt, học tập trong mùa đông.

Nhiều phần quà có ý nghĩa được trao cho thầy và trò ở phân hiệu Trường Tiểu học Bản Sen.

Bên cạnh hoạt động trao quà, chương trình còn tổ chức khám, tư vấn vệ sinh răng miệng cho học sinh, giúp các em nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cá nhân.

Đoàn công tác cũng trao tặng quà cho Đồn Biên phòng Bản Lầu, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bản Lầu và Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai; trao tặng 1 máy tính xách tay cho Ban Chỉ huy Quân sự xã và 20 tài khoản VTVGo Plus cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam trao quà cho Đồn Biên phòng Bản Lầu.

Dịp này, các đại biểu, đoàn công tác và nhà trường đã cùng tham gia trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trường học.

Những món quà được trao thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị đồng hành đối với cộng đồng; tiếp thêm niềm tin, nghị lực để thầy và trò vùng cao Bản Lầu có một mùa đông ấm áp, tiếp tục nỗ lực trong dạy và học.