Hai em Vì Thúy Chinh và Lường Thị Phương Linh trao trả chiếc ví nhặt được cho anh Dương Quang Lựu. Ảnh: Công an xã Phù Yên

Ngày 28.11, Công an xã Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tiến hành xác minh, trao trả toàn bộ tài sản và giấy tờ tùy thân cho anh Dương Quang Lựu, sinh năm 2003, trú tại tiểu khu 1, xã Phù Yên.

Trước đó, hai em Vì Thúy Chinh và Lường Thị Phương Linh, cùng sinh năm 2012, là học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Huy Hạ, nhặt được một chiếc ví màu nâu tại khu vực trạm sạc xe điện VinFast, trước cửa Khách sạn Hải Anh.

Phát hiện bên trong có tài sản và giấy tờ tùy thân, hai em đã chủ động mang chiếc ví đến Công an xã Phù Yên trình báo, nhờ tìm người đánh rơi.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Phù Yên đã khẩn trương xác minh thông tin, xác định chủ sở hữu chiếc ví là anh Dương Quang Lựu và tổ chức trao trả đầy đủ tài sản, giấy tờ. Nhờ sự trung thực, chủ động của hai học sinh cùng sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an, tài sản đã được trao lại đúng người.

Hành động của Vì Thúy Chinh và Lường Thị Phương Linh tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện đức tính trung thực, ý thức trách nhiệm và lòng nhân ái.

Đây không chỉ là việc làm đáng biểu dương mà còn là bài học sinh động về cách ứng xử có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần bồi đắp những giá trị đạo đức tốt đẹp trong môi trường học đường.

Từ việc làm nhỏ của hai học sinh Vì Thúy Chinh và Lường Thị Phương Linh, thông điệp về lòng trung thực và sự tử tế được lan tỏa một cách tự nhiên, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng tài sản của người khác, sẵn sàng giúp đỡ khi có thể và cùng xây dựng cộng đồng nhân ái, văn minh.