Ngày 29.11, Chung kết “Vũ trụ đồng tiền” – The Moneyverse 2026 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Đại học Phenikaa (Hà Nội) với sự tranh tài của Top 6 “phi hành gia” xuất sắc nhất. Năm nay, phần thi Chung kết bám sát chủ đề chính của chương trình là “BIGbang DATA”, thể hiện dưới dạng mô phỏng Escape Room với 5 thử thách, tương ứng 5 “hành tinh”: Kiếm, Tích lũy, Tiêu, Đầu tư và Bảo toàn.

Top 6 thí sinh xuất hiện trên sân khấu Chung kết diễn ra tại Nhà thi đấu Đại học Phenikaa, Hà Nội

Ở các phần thi Kiếm, Tích lũy và Đầu tư, lần lượt các thí sinh gồm Nguyễn Thành Vinh - Đại học Công nghiệp Hà Nội, Lục Cát Tường - Đại học RMIT Việt Nam và Đặng Tuấn Kha - Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã phải sớm dừng cuộc chơi.

Các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình cho các thí sinh

Top 3 chung cuộc bước vào phần thi Bảo toàn là Nguyễn Kim Đạt - Học viện Hậu cần, Trần Minh Tú Nhi - Trường Đại học Quy Nhơn và Lương Hoàng Bửu Ngọc đến từ Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM. Tại đây, các thí sinh phải giải 3 lớp mật mã trong thời gian giới hạn, ai hoàn thành đầu tiên sẽ là Quán quân.

Không khí đầy căng thẳng tại thử thách cuối cùng của chương trình mang tên Bảo toàn

Nhờ vào bản lĩnh vững vàng và sự tập trung cao độ, Trần Minh Tú Nhi đã xuất sắc làm được điều đó, nhận về giải thưởng 1 tỉ đồng tiền mặt và suất học bổng trị giá 9.787 AUD của CPA Australia.

Sau Chung kết, tân quán quân “Vũ trụ đồng tiền 2026” không giấu được niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào. Tú Nhi cho biết, bài học lớn nhất mà em đúc kết được sau chương trình chính là phải luôn giữ được “cái đầu lạnh” trước bất kỳ một quyết định tài chính nào.

Khán giả hồi hộp dõi theo từng diễn biến trên sân khấu

“Sức hút của đồng tiền dễ khiến con người hành động theo cảm xúc, mải chi tiêu mà quên dùng lý trí để gìn giữ và gia tăng tài sản. Do đó, việc quản trị tài chính phải luôn gắn liền với quản trị bản thân, khả năng duy trì kỷ luật sẽ giúp chúng ta làm chủ đồng tiền và không bao giờ phải hối hận về những quyết định chi ra”, Tú Nhi chia sẻ.

Khoảnh khắc Trần Minh Tú Nhi tự tin giơ tay giành quyền trả lời ở vòng thi cuối cùng, qua đó giành chiến thắng chung cuộc

Khi được hỏi đâu là phần thi áp lực nhất từ đầu chương trình cho đến nay, Tú Nhi cho biết, từ khi bước chân vào Bán kết rồi đi tiếp vào Chung kết, phần thi nào cũng mang đến cho em và các thí sinh khác những áp lực riêng. Thế nhưng, ở những vòng thi không cho phép sử dụng AI đã khiến Tú Nhi cảm thấy áp lực hơn cả.

Giải thưởng dành cho quán quân “Vũ trụ đồng tiền 2026” là 1 tỉ đồng kèm suất học bổng trị giá 9.787 AUD từ CPA Australia

"Vì đã quá quen với sự hỗ trợ của công nghệ nên khi biết luật chơi không cho phép dùng AI thì bản thân “có chút chới với”. Tuy vậy, em đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh chỉ bằng một câu nói tự nhủ trong lòng “Khi không còn phao cứu sinh, chính mình sẽ tự cứu lấy mình”", Nhi chia sẻ thêm.

Đây cũng là bài học mà Tú Nhi muốn chia sẻ cùng các bạn đồng trang lứa khi ra quyết định tài chính trong kỷ nguyên số. Theo Nhi, AI mang lại nhiều tiện ích nhưng đồng thời cũng giăng ra cái bẫy của sự phụ thuộc.

AI có thể cung cấp dữ liệu, phân tích rủi ro nhưng không thể chịu trách nhiệm thay cuộc đời mình. Vì vậy, trong mọi vấn đề, đặc biệt là tài chính, AI chỉ là cố vấn, còn người “cầm lái” đưa ra quyết định cuối cùng bắt buộc phải là chính mình.

Trần Minh Tú Nhi đầy tự tin trên sân khấu trong phần thi thử thách Tiêu

Trao đổi về những dự định với giải thưởng của chương trình, Tú Nhi cho biết, việc sở hữu 1 tỉ đồng đầu tiên ở tuổi 21 đã giúp em làm chủ được quá trình “Kiếm”. Tuy vậy, vẫn còn đó những giai đoạn khác như “Đầu tư”, “Tích lũy”, “Tiêu” và “Bảo toàn”. Vì vậy, em dự định sẽ tiếp tục dùng số tiền thưởng như một bàn đạp để tiến xa hơn trên hành trình đi hết một vòng đời của dòng tiền nhằm hướng tới đích đến cuối cùng là “giàu bền vững”.

Đại diện Trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ, nhà trường rất vui mừng và tự hào về kết quả đạt được của Tú Nhi. Thành tích này thể hiện được sự bản lĩnh, tự tin, tư duy sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của em.

Trong suốt quá trình thi đấu vừa qua, Trường Đại học Quy Nhơn đã cử giảng viên đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn, đồng thời tạo điều kiện về lịch học để sinh viên có thời gian chuẩn bị và tham gia các vòng thi.

“Vũ trụ đồng tiền” là sân chơi mang tính thực tiễn, đưa những khái niệm tài chính khô khan trở nên gần gũi với đời thực, qua đó đã giúp các sinh viên trẻ hiểu được giá trị của việc quản lý tài chính cá nhân trong kỷ nguyên số

Đánh giá khách quan về “Vũ trụ đồng tiền 2026”, đại diện Trường Đại học Quy Nhơn nhận xét, việc đưa các tình huống thực tiễn về quản trị tài chính, dữ liệu lớn và AI vào các phần thi đã giúp sinh viên có môi trường để tư duy độc lập, đưa ra quyết định trong thời gian giới hạn và ứng phó với tình huống phát sinh. Việc tiếp cận dữ liệu lớn và AI cũng giúp các em hiểu rõ hơn vai trò của công nghệ trong phân tích thông tin và hỗ trợ ra quyết định.

“Chúng tôi xem đó là sự bổ trợ cho đào tạo trên giảng đường, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức và thực tiễn”, đại diện Trường Đại học Quy Nhơn khẳng định.

Về định hướng sắp tới, nhà trường xem giáo dục tài chính cá nhân là kỹ năng cần thiết với sinh viên mọi ngành, không riêng khối kinh tế – tài chính. Trường định hướng tiếp tục tổ chức hội thảo chuyên đề, chương trình ngoại khóa, các cuộc thi mang tính học thuật và hoạt động trải nghiệm, đồng thời tăng cường kết nối với ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp.

Riêng với khối kinh tế – tài chính, nhà trường chú trọng gắn kiến thức chuyên môn với quản lý tài chính cá nhân, từ lập kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư đến nhận diện và phòng ngừa rủi ro, đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và AI để sinh viên nâng cao khả năng phân tích và ra quyết định. Qua đó, nhà trường kỳ vọng sinh viên hình thành tư duy tài chính chủ động và có trách nhiệm.

Trong thời đại của dữ liệu lớn (big data) và AI, việc trang bị khả năng phân tích, quản trị dòng tiền để hình thành nên tư duy tài chính chủ động và có trách nhiệm là vô cùng quan trọng đối với các bạn trẻ

Thanh toán, gửi tiết kiệm hay đầu tư hiện nay có thể thực hiện bằng vài thao tác trên điện thoại, còn công cụ AI sẵn sàng đưa ra phân tích bất cứ lúc nào. Khi thông tin và công cụ không còn khan hiếm, khác biệt nằm ở khả năng thẩm định dữ liệu, giữ kỷ luật chi tiêu và chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ Ngân hàng BIDV - đơn vị đồng hành chiến lược cùng “Vũ trụ đồng tiền” – The Moneyverse cho biết, việc tiếp cận kiến thức quản trị tài chính cần được thực hiện càng sớm càng tốt, nhất là với học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ. Trong bối cảnh chuyển đổi số, năng lực quản trị tài chính của từng cá nhân là điều kiện để các tiện ích số thật sự phục vụ con người, thay vì dẫn họ đến những quyết định thiếu cân nhắc.