Ngày 29/11, tại Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Hội thi chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma tuý dành cho cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông cấp toàn quốc năm 2026.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ triển khai Chương trình Quốc gia về ma túy giai đoạn 2026-2030.

Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) Trần Văn Đạt phát biểu tại buổi lễ.

Thông tin tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) Trần Văn Đạt cho biết, hội thi hướng tới nâng cao kiến thức pháp luật, năng lực chuyên môn và kỹ năng tổ chức giáo dục phòng, chống ma túy cho đội ngũ; đồng thời lựa chọn, lan tỏa những sản phẩm có khả năng áp dụng trong nhà trường.

Trong quá trình tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp toàn quốc, Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Thí sinh thể hiện bài dự thi tại hội thi.

Theo báo cáo tổng hợp trên hệ thống giám sát chương trình của Bộ Công an, tính đến ngày 15/11, đã có 129.779 cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông tham gia vòng thi cấp tỉnh của 34 tỉnh, thành phố. Ở cấp toàn quốc, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 510 bài dự thi. Trong đó, ở mỗi cấp học có 170 bài dự thi.

Những kết quả này thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các địa phương, nhà trường và đội ngũ đối với công tác phòng, chống ma túy; đồng thời tạo cơ hội để các thầy cô chia sẻ kinh nghiệm giáo dục gắn với nhiệm vụ bảo vệ học sinh.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác phẩm đoạt giải Nhất

Theo ông Trần Văn Đạt, hội thi có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và những người có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục và trong công tác, phòng, chống ma túy. Đây là yếu tố quan trọng, bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn và định hướng giáo dục của Hội thi.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác phẩm đoạt giải Nhì

Ban Giám khảo, từng thành viên Ban Giám khảo đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, khách quan, công tâm và trách nhiệm để lựa chọn những sản phẩm xuất sắc nhất.

Căn cứ kết quả đánh giá, chấm chọn của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho những tác phẩm xuất sắc ở cả ba cấp học. Mỗi cấp học có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Ông Trần Văn Đạt nhận định: “Thành tích hôm nay là kết quả của sự nỗ lực, tinh thần tìm tòi, sáng tạo và sự đầu tư nghiêm túc của đội ngũ nhà giáo. Đó cũng là kết quả của sự quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ tận tình của các cán bộ quản lý, cơ sở giáo dục, các sở GDĐT”.

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các học sinh đoạt giải.

Để những thông điệp của hội thi tiếp tục được lan toả vào thực tiễn công tác giáo dục, Ban Tổ chức đề nghị các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông và toàn thể đội ngũ nhà giáo tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác phòng, chống ma tuý.

Cùng với đó, trong quá trình thực thiện, thầy, cô giáo cần đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý.

Các thầy cô giáo tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Đồng thời, tăng cường phối hợp liên ngành giữa Giáo dục và Công an; phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng.

Ban Tổ chức cũng đề nghị các cơ sở giáo dục nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả và những kinh nghiệm được chia sẻ tại hội thi.

Ban Tổ chức mong muốn, mỗi thầy cô tham dự hội thi, dù đoạt giải hay chưa, sẽ tiếp tục là hạt nhân tích cực trong công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma tuý tại địa phương, đơn vị mình. Những kiến thức, kinh nghiệm thu nhận được từ hội thi cần được chia sẻ với đồng nghiệp, vận dụng vào công việc hàng ngày à lan toả đến học sinh, phụ huynh và cộng đồng.

Giải Nhất hội thi thuộc về các thí sinh:

1. Cô giáo Hoàng Thị Liên, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nùng Trí Cao, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng.

2. Cô giáo Bùi Thị Trang, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đắk Long, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Thầy giáo Ngô Lữ Thanh - Trường Trung học Phổ thông Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.