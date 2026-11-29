Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong và Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên trao Bằng khen cho các thủ khoa.

Tham dự có: Ông Lê Quốc Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; bà Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Dương Anh Đức, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh; ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; ông Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình do Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố đối với công tác phát hiện, bồi dưỡng, thu hút và phát huy tài năng trẻ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của Thành phố và đất nước.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 13 tổ chức Chương trình "Vinh danh thủ khoa", đồng thời là lần thứ hai Chương trình được tổ chức kể từ khi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hợp nhất.

Các thủ khoa tại buổi lễ.

Trong số 83 gương thủ khoa tiêu biểu, gồm 35 thủ khoa trúng tuyển và 48 thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện, cao đẳng, nổi bật có tân sinh viên Đinh Ngọc Hải Lam, trúng tuyển ngành Y khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với số điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Đáng chú ý, trong số 48 thủ khoa tốt nghiệp, có 41 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, trong đó 6 sinh viên đạt điểm tốt nghiệp tuyệt đối 4,0/4,0.

Bên cạnh những thành tích nổi bật trong học tập, các thủ khoa còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, công tác Đoàn-Hội và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Trong các gương được tuyên dương, có 9 thủ khoa đạt giải cao trong nghiên cứu khoa học, 36 thủ khoa đạt giải trong các cuộc thi học thuật, ý tưởng sáng tạo và 33 thủ khoa là cán bộ Đoàn-Hội các cấp.

Điểm nhấn của Chương trình năm nay là sự gắn kết giữa công tác tuyên dương với định hướng phát hiện, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng tài năng trẻ. Các thủ khoa được vinh danh sẽ tiếp tục được quan tâm, kết nối, giới thiệu tham gia Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035.

Với thông điệp "Từ khát vọng đến cống hiến - Tri thức viết tiếp tương lai", Chương trình không chỉ tôn vinh những thành quả học tập xuất sắc mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào một thế hệ trẻ giàu tri thức, bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm. Để từ những dấu mốc đáng tự hào hôm nay, các thủ khoa tiếp tục trở thành những hạt nhân tiên phong, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong bày tỏ niềm vui, sự tự hào trước những thành tích xuất sắc của các thủ khoa; đồng thời đánh giá cao nghị lực vượt khó, tinh thần nghiên cứu khoa học và sự tích cực tham gia các hoạt động xã hội của các bạn trẻ.

Chương trình năm nay càng có ý nghĩa khi là cuộc gặp gỡ giữa hai thế hệ thủ khoa. Đó không chỉ là sự gặp gỡ giữa những người trẻ có thành tích học tập xuất sắc mà còn là sự chuyển giao tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu và sự bền bỉ trong học tập, rèn luyện.

Chủ tịch UBND Thành phố kỳ vọng những thủ khoa trúng tuyển hôm nay sẽ tiếp nối thành tích của các thế hệ đi trước, tiếp tục nỗ lực để sau 4 hoặc 5 năm lại có mặt tại Chương trình với tư cách là những thủ khoa tốt nghiệp.

Đồng thời, ông Lê Quốc Phong trân trọng những hành trình vượt khó của các thủ khoa. Bởi phía sau mỗi thành tích xuất sắc là cả một quá trình kiên trì học tập, rèn luyện, vượt qua những giới hạn của bản thân và những khó khăn trong cuộc sống.

Gửi gắm kỳ vọng đến các thủ khoa, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, danh hiệu thủ khoa là một dấu mốc đáng tự hào, nhưng không phải là điểm dừng. Mỗi bạn trẻ cần biến thành tích hôm nay thành động lực, đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với bản thân, không ngừng hoàn thiện tri thức, kỹ năng và bản lĩnh để tiếp tục khẳng định mình trên chặng đường phía trước.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng mong muốn các thủ khoa tốt nghiệp tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, đạt được những thành công mới trong lĩnh vực, ngành nghề đã lựa chọn.

Đối với các thủ khoa trúng tuyển, cần sớm hình thành phương pháp học tập hiệu quả ở bậc đại học, chủ động tiếp cận nghiên cứu khoa học, tăng cường trải nghiệm thực tiễn, rèn luyện kỹ năng, ngoại ngữ và phát triển toàn diện.

Đề cập đến định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, sau hợp nhất, Thành phố đang đứng trước những yêu cầu và mục tiêu phát triển lớn của một siêu đô thị hiện đại, bền vững, có năng lực cạnh tranh quốc tế và chất lượng sống cao. Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, Thành phố đặc biệt cần nguồn nhân lực chất lượng cao, những người trẻ có tri thức, năng lực sáng tạo, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

"Các bạn ở đây không chỉ là nhân lực chất lượng cao mà các bạn đang là những người tài, những cái nguồn lực mà rất đáng quý với Thành phố Hồ Chí Minh", ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch Lê Quốc Phong mong muốn, dù sau này làm việc ở bất kỳ đơn vị, địa phương hay quốc gia nào, các thủ khoa vẫn luôn dành tình cảm, sự quan tâm và đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đối với những bạn trẻ có nguyện vọng trực tiếp gắn bó, làm việc và cống hiến cho Thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng đón nhận, tạo điều kiện để các bạn phát huy năng lực, sở trường.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, Thành phố hiện đang triển khai các đề án, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tham gia công tác ở nhiều vị trí khác nhau. Qua khảo sát đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2026, có khoảng 200 bạn bày tỏ nguyện vọng tham gia công tác trong hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đang giao các sở chuyên ngành, đơn vị chức năng tiếp tục nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng để có phương án bố trí, sử dụng phù hợp.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng đặt kỳ vọng các tài năng trẻ sẽ tích cực tham gia giải quyết những bài toán lớn của Thành phố, từ đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đến những vấn đề dân sinh như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, xây dựng Thành phố không ma túy và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chủ tịch UBND Thành phố mong muốn các bạn rèn luyện toàn diện về tri thức, bản lĩnh, kỹ năng, ngoại ngữ, không chỉ tiếp nối mà còn vượt qua những thành tích của các thế hệ đi trước.

"Thành phố sẽ làm hết khả năng của mình, dành những điều kiện, chính sách tốt nhất để nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài có điều kiện phát triển và đóng góp không chỉ cho thành phố mà còn cho khu vực phía Nam và cả nước", ông Lê Quốc Phong khẳng định.